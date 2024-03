China: H-C-H invertido en bolsa y mejora económica, ¿bases suficientes para un suelo?

Hong Kong 50 y Hong Kong China H-acciones comienzan a superar / poner a prueba máximos anuales que pueden considerarse como línea de cuello de figura de giro al alza chartista denominada Hombro-Cabeza-Hombro invertido (H-C-H i).

El índice Hong Kong China H-acciones está confirmando la formación de H-C-H i al consolidar por encima de la línea de cuello situada en el máximo anual establecido en 5.843 puntos. El Hong Kong 50 se encuentra a un paso de poner a prueba la línea de cuello del H-C-H i que cotiza en torno al máximo anual situado en 17.187 puntos.

Hong Kong China H-acciones en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 12/03/24

La aparición de estas figuras de giro al alza se han producido después de que las autoridades chinas se decidieran a intervenir (prohibición de cortos y paquetes de compras de acciones) con unos índices aproximándose a mínimos de 2022, que eran soporte clave de mercado, y presentando unos múltiplos de valoración muy reducidos (ver “China: las autoridades intervienen y la bolsa rebota en soportes importantes”).

En este contexto, se pone encima de la mesa que las cotización podrían estar formando un suelo en los precios. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, quedaría una barrera importante a superar, la zona comprendida entre la media de largo plazo o MMS (200) y la directriz bajista que parte de máximos de 2023: la zona 6.091 / 6.041 para el Hong Kong China H-acciones y la zona 17.187 / 17.622 para el Hong Kong 50.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 12/03/24

La economía china recupera buenas sensaciones

Los índices se enfrentan a estas referencias técnicas con una economía que recupera buenas sensaciones. El rebote construido en las últimas ocho semanas ha venido acompañado por una mejora económica: el Índice de sorpresas económicas de Citigroup para China ha escalado más de 30 puntos desde los mínimos anuales (desde -19,4 hasta +12,6) y se encuentra en máximos de los últimos tres meses.

La buena evolución del sector exterior y el repunte de la inflación son las mayores sorpresas económicas.

La economía China ha registrado un récord en sus exportaciones y en su superávit. Durante los meses de enero – febrero de 2024 (datos combinados para recudir el impacto por festividad del año Lunar), la economía de china obtuvo un superávit de 125,16MM de USD frente a los 103,7MM de USD registrados el mismo periodo del año pasado. El último dato de IPC de FEB24 publicado hace unos días repuntó con intensidad, 0,7% interanual y 1,0% mensual, alejando el fantasma de la deflación.

Índice CNH en gráfico diario con oscilador MACD y Next Generation a 12/03/24

Los retos a superar para la economía china de cara al futuro son (1) mantener el dinamismo exterior en un entorno geopolítico turbio y con un yuan que podría apreciarse debido a su infravaloración, y (2) dejar atrás la parte más dura de la crisis inmobiliaria.



