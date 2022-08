CAF: Una empresa infravalorada en una situación técnica crítica

El lunes pasado 1 de agosto vimos una caída del 12% en las acciones de CAF tras la publicación de resultados del primer semestre de 2022. El EBITDA cayó un 10% de 120 millones en el primer semestre de 2021 hasta los 108 millones en el mismo periodo de 2022. El resultado de explotación se redujo un 11% desde los 74 millones hasta los 67 millones de euros. Las ventas aumentaron un 8% desde los 1.411 millones hasta los 1.530 millones de euros en el primer semestre del año. En cuanto al balance a 30 de junio 2022, se aprecia unos activos corrientes que cubren en un 84% el pasivo total, una situación que indica una solvencia sólida. Ahora debemos saber si merece la pena aprovecharnos del desplome de las acciones del lunes o si por el contrario continúan con sobreprecio con respecto a su valor intrínseco. Como ya es habitual, calcularemos el valor intrínseco con un modelo ‘DCF’ y después veremos la situación técnica.

Fuente: Morningstar

Los ingresos han crecido a un ritmo del 6,14% compuesto anual desde 2012 hasta 2021. El beneficio operativo ha crecido al 1,81% compuesto anual en el mismo periodo. El margen operativo ha caído del 12% en 2013 hasta el 6% en 2021. La rentabilidad financiera se encuentra en el 12,64% para el 2021, por debajo de 2012 cuando estaba al 14,56%. Esta rentabilidad se ve muy afectada por el apalancamiento que tiene la empresa, por lo tanto es bueno mirar qué apalancamiento tiene. El apalancamiento de esta empresa definido como activos totales entre patrimonio neto, se encuentra en 5,73 veces. El año pasado se encontraba en 5,77 veces, lo cual ha habido una ligera bajada del apalancamiento de CAF.

Ahora vamos a crear nuestro modelo ‘DCF’. Para ello primero debemos estimar los ingresos futuros de esta empresa. Creemos, por su historial, que los ingresos continuarán creciendo al 6,14% durante los próximos cinco años. Esto nos llevaría a estimar unos ingresos de 3.964 millones para el 2026. Ahora debemos estimar el margen operativo que tendría empresa durante los próximos cinco años. En este caso, utilizaremos el promedio de los últimos 9 años como nuestra guía. El promedio del margen operativo durante estos últimos años es del 7,67%. Este es el margen operativo para los próximo cinco años que utilizaremos. Si esto fuese así, estaríamos hablando de unos beneficios operativos de 304 millones en 2026.

Estos flujos deben ser descontados a una tasa adecuada. Esa tasa es el coste medio del capital ponderado o ‘WACC’ por sus siglas en inglés. El ‘WACC’ de CAF es del 10% . Si descontamos estos flujos y los sumamos, obtendremos un total de 1.332 millones de euros. Pero este no es el valor total de la empresa ya que tenemos que añ adirle lo que se conoce como valor terminal. Este valor es lo que valdrá la empresa después de estos cinco años que estamos estimando hasta la eternidad. Si calculamos el valor terminal y lo sumamos a los flujos descontados, obtenemos un valor total de la empresa CAF de 5.210 millones de euros. Para saber cuál es el valor intrínseco por acción, debemos dividir este valor entre el número total de acciones en circulación, en este caso son 34 millones de acciones. Así, obtenemos un valor intrínseco por acción de 153€, un 493% de diferencia de cómo cotizan ahora mismo las acciones de CAF.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Lo primero que podemos destacar es la ruptura bajista que se ha producido por debajo del soporte crítico que llevamos viendo desde marzo 2020 en los 26€. Esta ruptura bajista se produjo en un contexto de debilidad generalizada de la acción que se encuentra en una tendencia bajista desde enero 2022, mucho más tiempo si consideramos el triángulo descendente. Este triángulo descendente que lleva en vigor desde abril 2021 ya nos avisaba del potencial de caídas en este valor. La ruptura bajista del triángulo en los 33€ fue crítica ya que se inició una tendencia bajista acelerada desde entonces que nos ha llevado a cotizar por debajo de los 26€. Estamos en un momento decisivo. Si se mantienen los 26€ como resistencia, podríamos ver niveles muy inferiores no vistos desde 2016. Si por el contrario podemos volver a cotizar por encima de los 26€, podríamos recuperar el terreno perdido y ver niveles de los 28€ en el corto plazo. Este nivel coincide con la media móvil de 50 días y con la directriz bajista dibujada en el gráfico.

En cuanto a indicadores vemos el MACD (acrónimo de “Moving Average Convergence/Divergence”, en español “Media Móvil Convergencia/Divergencia”) que acaba de romper por debajo de la directriz alcista que lleva en vigor desde marzo 2022. Esto es señal de que el ‘momentum’ está cambiando a la baja. En el indicador ROC (“Rate of Change” – “Tasa de Cambio") de 10 días vemos dos divergencias alcistas. La primera entre marzo y mayo 2022, y la otra entre junio y julio 2022. Ambas divergencias formaron mínimos crecientes en el indicador mientras que el precio formaba mínimos decrecientes, señal de que el ‘momentum’ estaba cambiando al alza. Ahora, la realidad es que el ‘momentum’ en este indicador es muy negativo en -9,52%. Esto nos dice que el ‘momentum’ a medio/largo plazo es definitivamente negativo. En cuanto al RSI (“Relative Strenght Index” – “Índice de Fuera Relativa”) de 14 días, vemos que aunque no está en territorio de sobre-venta, en el 35,61%, sí que está en una tendencia bajista desde junio 2022. Parece ser que hasta ahora este indicador ha servido para marcar vueltas (a muy corto plazo) en el precio. Cuando el indicador se aproxima al 30%, nivel de sobre-venta, tenemos un rebote al alza. Ahora mismo nos encontramos cerca de ese nivel, ¿podría ser momento de rebote?

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.