Caen soportes en bolsas Europa: ¿podrán aguantar en EEUU?

Soportes caen en Europa y se pueden poner a prueba en EEUU

Los índices se giraron con fuerza en la última parte de la semana pasada y los índices de volatilidad (EU Volatility Index Nov 2023 y Volatility Index Nov 2023) marcaron nuevos máximos anuales y comenzaron a consolidar por encima de los 20 puntos. Los índices en Europa rompen los mínimos mensuales y los índices de EEUU, que siguen mostrando una mayor fortaleza relativa, consiguen aguantar soportes.

La tensión aumenta, pero seguimos lejos de niveles extremos de sentimiento y posicionamiento, por lo que, desde un punto de vista de la teoría de la opinión contraria, no estaríamos cerca de un suelo. Respecto a la agenda de la semana, tenemos multitud de catalizadores, BCE y “monster week”, que pueden decidir si los índices de EEUU se suman a la ruptura de soportes o, al revés, los índices de Europa rebotan y hemos visto una ruptura en falso.

Alemania 40 y Euro 50 siguiente soporte importante en los mínimos de marzo

Alemania 40 y Euro 50 consolidan por debajo de los soportes situados en los anteriores mínimos mensuales, 14.945 y 4.060 puntos respectivamente, que pasan a convertirse en resistencias. El precio adquiere mayor momento negativo y la serie de precios continúa construyendo una estructura de máximos / mínimos decrecientes a medio plazo.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 23/10/23

Por la parte inferior, los niveles que podrían actuar de apoyo en el precio son la base de los canales bajistas trazados en el gráfico y los mínimos de marzo alcanzados durante la crisis de los bancos regionales en EEUU: 14.458 puntos para Alemania 40 y 3.978 para Euro 50.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 23/10/23

España 35 siguiente apoyo en el mínimo de mayo situado 8.966

España 35 pierde el mínimo de octubre situado en 9.076 y confirma la ruptura de los mínimos de verano. Los 9.076 puntos pasan a convertirse en resistencia y el precio adquiere mayor momento negativo a corto plazo. Los siguientes niveles de soporte se encuentra en 8.966 que es mínimo de mayo de 2023 y más alejado el mínimo de marzo situado en 8.502.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 23/10/23

US SPX 500 en soportes clave

US SPX 500 se aproxima al mínimo de octubre situado en 4.201 puntos que es referencia clave a largo plazo pues es aproximación de (1) la media móvil simple de 200 sesiones y de (2) la base del canal alcista construido en los últimos 12 meses. Una consolidación por debajo de 4.201 podría apuntar a un posible cambio de tendencia a largo plazo. Por la parte superior, resistencia menor en 4.311 y resistencia intermedia en 4.398 que son máximos mensuales.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD y ATR, extraído de la plaforma Next Generation a 23/10/23

US NDAQ aproximándose al mínimo de septiembre

US NDAQ 100 desarrolla nuevo impulso a la baja desde los 15.336 puntos: máximo mensual que parte de la directriz bajista parte de máximos anuales. El precio se aproxima al mínimo de septiembre y primer soporte importante establecido en 14.429 con el oscilador MACD cruzando a la baja a su señal y sin presentar sobreventa. El siguiente nivel de apoyo se encuentra en la media móvil simple de 200 sesiones que cotiza en torno a 13.951.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 23/10/23



