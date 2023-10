Bolsas y volatilidad en punto de inflexión: ¿hacia dónde se podría decantar la balanza?

Soportes comienzan a ceder y la volatilidad a un paso de cambiar de estado

Es difícil encontrar una ruptura de niveles técnicos importantes de forma clara y generalizada. Lo habitual es que los precios se estanquen y que, si hablamos de soportes, como es el caso actual, los primeros en caer sean los de los índices más débiles.

Alemania 40 y Euro 50, los más débiles, realizaron pullback a anteriores soportes y marcaron nuevos mínimos mensuales. España 35 y US NDAQ 100 consiguen sujetarse en torno a los mínimos de verano, mientras que US SPX 500 se agarra a la media de 200 sesiones que es directriz alcista de largo plazo.

¿Qué índices podrían tener razón? Por el momento, no se sabe. Pero los niveles están claros, si se pierden los mínimos de la semana pasada, probablemente los índices de volatilidad, EU Volatility Index y Volatility Index, rompan máximos la barrera de los 20 puntos y habrá que dar por válida la ruptura de soportes. Por el contrario, si se mantienen los mínimos y la volatilidad se aleja de los 20 puntos se estarían construyendo las bases para un rebote.

La semana comienza con un repunte de la volatilidad por la guerra entre Israel y Palestina. A la vez, la agenda trae noticias para ayudar a que la balanza en las bolsas se decante y decidan por terminar por romper soportes o por recuperarlos: “Próxima semana en los mercados: IPC y resultados empresariales en EEUU”.

Alemania 40 y Euro 50 los mínimos de la semana pasada son la clave

Alemania 40 y Euro 50 intentan estabilizarse después de establecer un nuevo mínimo mensual en 14.945 y 4.060 puntos respectivamente. El estancamiento permite que el oscilador MACD se aproxime a cruzar al alza a su señal desde niveles de sobreventa.

Un escenario de rebote y que el oscilador MACD confirme señal de compra pasaría por una superación de la primera resistencia situada en el máximo del viernes de la semana pasada; los 15.291 puntos para Alemania 40 y los 4.167 puntos para Euro 50.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 09/10/23

Por el contrario, si los índices no consiguen rebotar y pierden los mínimos de mes, 14.945 para Alemania 40 y 4.060 puntos para Euro 50, la presión vendedora podría aumentar y el precio no encuentra soporte significativo hasta los mínimos de marzo sitos en 14.458 y 3.978 puntos para Alemania 40 y Euro 50.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 09/10/23

España 35 intenta agarrarse a los mínimos de verano

El índice intenta sostenerse en torno a la zona de soporte de verano (líneas discontinuas en el gráfico) y nos deja un nuevo mínimo mensual en 9.076 puntos. Si el precio no consigue sostenerse y pierde el mínimo citado, los 9.076 puntos, se podría pensar que la zona de soporte ha sido vulnerada y que el precio comienza otro nuevo impulso a la baja.

Por la parte superior, si el índice consigue recuperar los 9.278 puntos podría considerarse que los mínimos de verano han aguantado y que hemos asistido a una ruptura puntual de soportes.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 09/10/23

US SPX 500 intenta rebotar desde la base del canal alcista

El US SPX 500 se estabiliza en torno a la zona de referencias técnicas comprendida entre la base del canal alcista de largo plazo y la media móvil simple de 200 sesiones. El precio intenta rebotar con posterioridad y el oscilador MACD se encuentra a un paso de cruzar al alza a su señal. Una superación de 4.336 puntos ayudaría a que el rebote se consolidase y que el oscilador MACD activase su señal de compra.

Por la parte inferior, el mínimo de mes situado en 4.201 puntos es el nivel clave a vigilar. Si el rebote no consigue afianzarse y el precio consolida por debajo de 4.201 podríamos comenzar a hablar de ruptura de niveles de soporte clave. El índice tendría siguiente soporte en 4.049 puntos.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 09/10/23

US NDAQ 100 es el índice más fuerte e intenta el rebote

El US NDAQ 100 encuentra soporte en 14.429 que es nivel próximo al mínimo de AGO23 situado en 14.553. Desde este nivel rebota y supera el máximo semanal reciente, de hecho, en gráfico semanal de velas japonesas deja una formación de martillo, cierra en máximos y lejos de mínimos con una sombra alargada por la parte inferior. Siguiente resistencia en 15.136 y, si supera, podría buscar zona de máximos anuales comprendida entre 15.629 y 15.931 puntos.

Por la parte inferior, los 14.429 puntos son la clave, si el precio anula el rebote y pierde los mínimos de mes, el proceso de reversión a la media podría continuar y el siguiente nivel se encuentra situado en 13.758 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 09/10/23



