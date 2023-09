Bolsas frenan en resistencias con los tipos de interés, el USD y el petróleo en máximos

Calma en bolsa pese a la triple amenaza: USD, tipos de interés y energía subiendo de forma simultánea

Sorprende la calma en los mercados bursátiles si tenemos en cuenta la fuerte subida de los precios de la energía que se producen en un entorno de USD fuerte y con unos tipos de interés que no han parado de repuntar y vuelven a zona de máximos. Una forma de ver la “calma” en las bolsas es fijarnos en los índices de volatilidad como Volatility Index OCT23 y EU Volatility Index OCT23 que se encuentran en zona de mínimos anuales.

Una calma que se va a poner a prueba con la agenda económica de esta semana que viene repleta de eventos y referencias macroeconómicas de importancia (ver “Próxima semana en los mercados: Fed, PMIs Europa y precios de la energía”). En este contexto realizamos un análisis técnico de los principales índices bursátiles de Europa y de EEUU para que tengan en cuenta las referencias de precios a seguir.

Alemania 40 y Euro 50 en la banda inferior del lateral

Los índices que seguimos de forma habitual han comenzado la semana alejándose del máximo alcanzado a finales de agosto y dejando zonas de resistencia fácilmente identificables. En el caso del Euro 50 los niveles serían 4.327 y 4.349 puntos. Para Alemania 40 que tiene un perfil gráfico prácticamente calcado, la zona de resistencia estaría comprendida entre 15.991 y 16.045 puntos. En el caso de una superación de estos niveles, el precio podría mantener la dinámica lateral de los últimos 6 meses y aproximarse a la parte alta del movimiento situada en los máximos anuales.

Euro 50 en gráfico diario con Average True Range (ATR o Rango de variación diario) extraído de plataforma Next Generation a 18/09/23

Mientras no se consigan superar las resistencias de corto plazo citadas, existe un moderado momento negativo que podría aproximar el precio a soportes. En este caso, estaríamos hablando de niveles de soporte importantes porque son base de lateral de larga duración y que coinciden a su vez con las medias móviles de largo plazo o de 200 sesiones. Para el Alemania 40 estaríamos hablando de la zona 15.563 / 15.454 y para Euro 50 de la zona 4.205 / 4.174.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/09/23

España 35 con mayor fuerza relativa

En el caso de España 35, con mayor peso del sector financiero, presenta un mejor comportamiento relativo y se encuentra más próximo a la zona de máximos anuales que ha actuado de resistencia; 9.640 y 9.744 puntos. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte se encuentra en el mínimo de la semana pasada sito en 9.329. Más abajo, la zona de soporte importante que es aproximación de la media de 200 sesiones se encuentra comprendida entre los 9.191 y 9.169 puntos.

España 35en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/09/23

US NDAQ 100 estancado cerca de máximos anuales

El US NDAQ 100 se ha estabilizado después de marcar un máximo en 15.629 que se encuentra próximo al máximo anual y resistencia importante de mercado establecido en 15.931. El estancamiento deja un rango lateral estrecho en las últimas dos semanas con soporte en 15.136. Si el precio consolidar por debajo de este soporte, 15.136, adquiere momento negativo y podría buscar apoyo en la zona comprendida entre la directriz alcista que parte de mínimos de 2022 y la zona de mínimos de AGO23 sita entre 14.715 y 14.553.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/09/23

US SPX 500 estancado en la mitad de un rango

El US SPX 500 desarrolla un rango estrecho durante el mes de septiembre comprendida entre 4.429 y 4.540 puntos. Un lateral que se produce dentro de un rango más amplio, como si se tratara de una muñeca rusa o matrioska. Este rango más amplio está comprendido entre el máximo anual situado en 4.607 y el mínimo establecido en 4.328. La ruptura del rango lateral estrecho podría incorporar momento al precio y decantar la balanza. De esta manera, una superación de 4.540 dejaría al precio sin resistencia hasta 4.607 y una pérdida de 4.429 dejarí a a la cotización sin apoyo hasta 4.328.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 18/09/23



