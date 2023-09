Próxima semana en los mercados: Fed, PMIs Europa y precios de energía

Los bancos centrales continúan siendo los grandes catalizadores en los mercados. Con diferencia, el mayor evento de la semana que viene será el FOMC (Comité de política monetaria de la Reserva Federal) que decidirá tipos de interés, realizará proyecciones económicas y rueda de prensa. En un segundo nivel de impacto tendremos a otros bancos centrales como el BoE, que tiene que lidiar con una inflación por encima del 6%, y el BoJ, que está viendo como su política de tipos cero está provocando que el JPY se desplome.

Para finalizar, no olvidemos las encuestas empresariales PMIs que son los primeros datos adelantados de septiembre y que nos ayudarán a tener una buena foto para ver como evoluciona la actividad económica. Tampoco perdamos de vista a los precios de la energía que no paran de subir y podrían trasladar su volatilidad al resto de mercados.

Los bancos centrales continúan siendo el principal foco de atención

FOMC (miércoles a las 20:00h y 20:30h) decide tipos de interés, actualiza proyecciones económicas y rueda de prensa. El mercado de futuros descuenta con alta probabilidad (97,0%) pausa en el 5,5%. De cara al futuro, las proyecciones sobre Fed Funds se actualizarán y aportarán visibilidad sobre la política monetaria futura: la banda central de las últimas actualizaciones es del 5,3% (2023), 4,5% (2024), 3,4% (2025) y 2,5% (a largo plazo). Aunque la inflación general ha repuntado, la subyacente continúa retrocediendo. La mayor parte de las declaraciones de los miembros del FOMC señalan que el objetivo de inflación se puede alcanzar en un periodo “razonable” de tiempo y que los tipos de interés actuales son suficientemente restrictivos. Las notas a 10 años reciben la información próximas a soportes clave.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 15/09/23

BoE (jueves a las 13:00h), el consenso de mercado espera que el Banco de Inglaterra vuelva a subir tipos de interés, desde el 5,25% hasta el +5,50%, pese a que la última lectura del PIB JUL23 sorprendió a la baja con una caída del -0,5% mensual. La inflación está en niveles elevados (+6,9% la tasa subyacente en julio) y no se espera que modere con intensidad en el dato de AGO23 que se publicará el miércoles a las 8:00h. La credibilidad del BoE está en juego y parece que primará el objetivo de inflación. El Gilt, bono a 10 años del Reino Unido, se encuentra rebotando desde niveles importantes y tiene una rentabilidad del 4,38%.

UK Gilt en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 15/09/23

BoJ (viernes a las 4:30h), el Banco de Japón ha mantenido el tipo de interés de intervención en negativo en el -0,10% pese a que la inflación ha repuntado en los últimos meses y la economía mantiene una gran fortaleza. El IPC de AGO23 (viernes a las 1:30h) se publicará antes de la decisión de tipos de interés y la lectura de JUL23 fue de +3,1%. También se publicará el ISM de servicios de SEP23 para el que se espera 54 puntos. El problema de esta política es que el JPY se ha depreciado con intensidad y dificulta que la inflación retroceda. Un cambio en la política de tipos negativos sería un gran mensaje y podría generar una alta volatilidad en el mercado.

EUR/JPY en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 15/09/23

Los PMIs flash de Europa de SEP23 (viernes a las 10:00h) serán los datos macro más importantes y el consenso de trading economics espera un repunte en ambos componentes (servicios hasta 49,1 y manufacturas hasta 44,9) aunque se mantienen en zona de contracción. El PMI del Reino Unido se publica también el viernes a las 10:30h (consenso espera 48,5 puntos para el índice compuesto) y el PMI de EEUU se publica a las 15:45h (se espera 51,4 puntos). Hasta el momento, los PMIs reflejan un peor momento macro en Europa respecto a EEUU y ha lastrado el EUR/USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 15/09/23

La energía continúa subiendo y sigue siendo elemento de incertidumbre. En el acumulado de los últimos tres meses el encarecimiento de la energía es considerable: Petróleo Crudo West Texas (+28,62%), Petróleo Crudo Brent (+24,39%), Gas Natural (+18,09%), Combustóleo (+44,17%) y Gasolina (+10,82%). Los últimos informes mensuales de la IEA y de la OPEP siguen poniendo de manifiesto que el déficit del petróleo se extenderá a los próximos y que los inventarios continúan retrocediendo. Las noticias vinculadas al sector podrían generar mayor volatilidad: inventarios de la API (martes) y de la EIA (miércoles) junto con los recuentos de pozos de petróleo Baker Hughes (viernes) son noticias a seguir.

Índice de Energía de CMC Markets en gráfico diario extraído de la plataforma Next Generation a 15/09/23



