Bolsas en soportes importantes: toca medir la confianza de los alcistas

La convicción de los alcistas a prueba

La volatilidad repunta con intensidad en las bolsas. Volatility Index OCT23 y EU Volatility Index OCT23 suben con intensidad la semana pasada y comienzan a superar los 17,50 puntos. Por el momento, los niveles no son excesivos, un entorno de volatilidad alta se considera por encima de 20 puntos. Sin embargo algunos índices comienzan a poner a prueba soportes importantes y, una ruptura, podría contribuir a aumentar el nerviosismo.

La información que está acompañando la caída son unos tipos de interés más altos por un periodo de tiempo más prolongado y un encarecimento de los precios de la energía. Unos factores poco favorables para las bolsas y que está impactando desfavorablemente en los indicadores de actividad económica.

El mercado sabe discriminar y los índices de los países o zonas con mayores problemas son los primeros en probar soportes. Estos niveles servirán para medir el grado de confianza de los alcistas en una semana que tendrá referencias importantes (inflación en Europa y EEUU) junto con encuestas sobre economía con una situación delicada (Alemania y China).

Alemania 40 y Euro 50 probando los mínimos de verano

Alemania 40 y Euro 50 se encuentran probando la base del canal lateral desarrollado en los últimos seis meses: 15.454 y 4.171 puntos respectivamente. Es un movimiento de larga duración y los niveles se encuentran bien definidos. A la vez, una consolidación por debajo de estos niveles confirmaría una ruptura de la media móvil simple de largo plazo o de 200 sesiones.

Por debajo, para encontrar los siguientes niveles de apoyo tendríamos que buscar la zona de mínimos marcada durante la crisis de los bancos regionales de EEUU en el mes de marzo. Los niveles son 4.092 / 3.978 para Euro 50. Los 14.804 y 14.458 puntos en el caso de Alemania 40.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/09/23

La presión vendedora actual disminuiría de forma notable si los índices consiguen rebotar y vuelven a recuperar la media de 200 sesiones que cotiza en 4.254 para el Euro 50 y en 15.591 para Alemania 40.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/09/23

España 35 giro a la baja a corto plazo, aunque lejos de base del lateral

España 35, que tiene un mayor peso al sector financiero y que se beneficia de un entorno de tipos de interés altos, ha experimentado un mejor comportamiento relativo y se mantiene alejado de los mínimos de verano. Sin embargo, a corto plazo, se encuentran cotizando por debajo del mínimo de la semana pasada situado en 9.451 puntos y el oscilador MACD cruza a la baja a su señal. El siguiente nivel de soporte se encuentra en 9.329 puntos. Por la parte superior, la zona clave de resistencia es la zona de máximos anuales y parte alta del movimiento lateral que se encuentra comprendida entre 9.672 y 9.744 puntos.

España 35 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/09/23

US NDAQ 100 y US SPX 500 siguen manteniendo fondo alcista mientras se mantengan por encima de medias de 200 sesiones y directrices alcistas de largo plazo

US NDAQ 100 y US SPX 500 también están cediendo posiciones con cierta intensidad a corto plazo y comienzan a perder mínimos de verano. En el caso del US SPX 500 estos mínimos son 4.336 / 4.328 puntos. Para el US NDAQ 100 estos mínimos se encuentran comprendidos entre 14.715 y 14.553 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/09/23

En el caso de ruptura de mínimos, el US SPX 500 tendría referencias de apoyo más próximas: la base del canal alcista cotiza en 4.324 y la media móvil simple de 200 sesiones ronda los 4.216 puntos. Niveles de largo plazo que, mientras se mantengan, señalarían que la tendencia alcista de fondo permanece vigente.

El US NDAQ 100 que ha experimentado un mejor comportamiento relativo y ha acumulado mayor sobrecompra, cotiza más alejado de la media de 200 sesiones que se encuentra en 13.627 puntos. Un soporte intermedio se encontraría en 14.215 puntos.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 25/09/23

En ambos casos, la presión bajista disminuiría si los precios consiguiesen rebotar y recuperasen los anteriores soportes y actuales resistencias, 4.429 en US SPX 500 y 15.136 en US NDAQ 100.



