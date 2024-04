BCE: tipos en el 4,50% y, ¿primera bajada en junio con el Brent en máximos anuales?

Tipos sin cambios en el 4,50%

BCE comunica decisión de política monetaria: decisión de tipos de interés (14:15h) y rueda de prensa de Christine Lagarde (14:30h).

El consenso de mercado de Thomson Reuters espera que los tipos de interés se mantengan estables: en el 4,50% el tipo de intervención y en el 4,00% la facilidad de depósito. Si esto es así, estaríamos ante la quinta reunión consecutiva sin cambios, más de medio año, desde el 14 de septiembre de 2023.

¿Primera bajada en junio?

La gran pregunta es si Lagarde, en la rueda de prensa, afianzará la idea de que la próxima bajada de tipos de interés llegará en la próxima reunión. Según el modelo macroeconómico de Trading Economics y las expectativas de los analistas, la próxima bajada llegaría en la reunión del 6 de junio.

La posibilidad de bajada de tipos ha ido ganando fuerza después de que el último dato de IPC preliminar de marzo sorprendiera favorablemente: IPC general en el 2,4% y subyacente en el 2,9%. A la vez, la última encuesta empresarial PMI de marzo apuntaba a que las presiones inflacionistas se moderan tanto en precios de compra como en los precios de venta.

De esta forma, las cifras sugieren que la senda desinflacionista podría continua, siempre y cuando, el precio de la energía no mantenga el ritmo de subida reciente. Desde la última reunión del BCE que aconteció el 7 de marzo, el barril de Brent se ha revalorizado cerca de un 7,5% y el Gas Natural TTF un 5%.

Posible impacto en el mercado

Si Lagarde, pese a la subida reciente de la energía, afianza la idea de que la primera bajada de tipos llegará en junio, los mercados podrían considerar la intervención de suave o dovish y las bolsas y los bonos (en precio) reaccionar positivamente. El punto de pivote en los tipos estaría cerca y el BCE apoyaría el crecimiento económico. En el mercado de divisas, el EUR/USD podría sufrir por ampliación del diferencial de tipos de interés entre EEUU y Europa.

EUR/USD en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 10/04/24

Por el contrario, si Lagarde muestra sensibilidad a la reciente subida del precio de la energía y considera que es una amenaza para controlar la inflación, los mercados podrían calificar la intervención de dura o hawkish y, las bolsas y los bonos (en precio) retroceder de forma simultánea y se podrían poner a prueba soportes importantes. En el caso del Alemania 40, la directriz alcista que ha guiado al precio en los últimos seis meses cotiza en torno a la zona de soporte 18.041 / 17.866 puntos.

Alemania 40 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 10/04/24



