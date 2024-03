BCE: tipos en el 4,50% y Lagarde intentará amarrar y no tener deslices

Tipos sin cambios en el 4,50%

BCE comunica decisión de política monetaria: decisión de tipos de interés (14:15h) y rueda de prensa de Christine Lagarde (14:45h).

El consenso de mercado espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios, por cuarta decisión consecutiva y desde el 20 de SEP23, en el 4,50% el tipo de intervención y el 4,00% la facilidad de depósito.

Es reunión de cierre de trimestre y se actualizarán las anteriores proyecciones económicas:

Inflación general (en media anual): 2024 (+2,1%), 2025 (+2,1%) y 2026 (1,9%).

PIB (real): 2024 (+0,8%), 2025 (+1,5%) y 2026 (1,5%)

Presiones inflacionistas y economía recuperándose

Una buena foto de la situación económica actual la podemos encontrar en el último dato compuesto de PMI para la eurozona de MAR24. La actividad económica continúa recuperándose, la lectura quedó en 49,2 puntos que es el nivel máximo en los últimos 8 meses, aunque continúa en niveles de contracción.

En materia de precios, las presiones inflacionistas se acentúan según la encuesta. Los precios a la producción aumentaron por décimo consecutivo y los precios de bienes y servicios aumentaron al ritmo más alto desde el mes de mayo del año pasado.

El mercado espera primer recorte en junio y cuatro bajadas en 2024

El mercado descuenta que habrá una primera bajada de tipos en junio, de 25 puntos básicos, y cuatro en total, de la misma cuantía, en todo 2024. Una senda de recortes que dependerá en gran medida de que (1) el precio de la energía no continúe recuperando posiciones (Brent no consolide por encima de los 85 USD/barril) y de que (2) se confirme la senda a la baja de los salarios negociados que según las últimas cifras continúan creciendo a un ritmo elevado, bajaron desde el 4,70% hasta el 4,50% anual en el 4T23.

Índice de energía de CMC Markets en gráfico semanal con ROC (52) extraído de Next Generation a 06/03/24

Posible impacto en los mercados

El BCE podría resolver la situación actual de forma continuista, es decir, sin dejar claro un timing para la primera bajada de tipos y vinculándolo a la evolución de los próximos datos o “data dependent”.

Si el mercado considera que el BCE se encuentra cómodo con el calendario que descuenta en la actualidad (primera bajada de tipos en junio), podría ser bien recibido por los mercados de bolsas y bonos (en precio). En este caso el EUR/USD podría debilitarse por ampliación de diferencial de tipos.

Por el contrario, si el BCE se sale del tono “data dependent” y se muestra incómodo con una bajada de tipos a comienzo de verano, sería considerado un tono duro y los mercados de bolsas y bonos (en precio) podrían retroceder. En este caso el EUR/USD podría fortalecerse por estrechamiento de diferencial de tipos.

Niveles técnicos a vigilar en Euro Bund, Euro 50 y EUR/USD

Euro Bund ha construido una estructura bajista escalonada desde que comenzó el año que ha encontrado apoyo en la MMS (200). Mientras no consolide por encima de 134,11 se respeta directriz bajista. El soporte más importante de corto plazo se encuentra situado en el mínimo anual establecido en 131,59 que aproximadamente equivale a un 2,50% en rentabilidad.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 06/03/24

Euro 50 se estabiliza a muy corto plazo después de establecer un nuevo máximo anual en 4.922 puntos. El estancamiento se traduce en un leve repliegue del oscilador MACD que se sitúa en zona de elevada sobrecompra. Por el momento, el fondo es alcista y se respeta la directriz alcista terciaria que une el mínimo anual y el mínimo del 13 de febrero. Por debajo del primer soporte situado en 4.852 puntos, mínimo de la semana pasada, podría aumentar la presión vendedora a corto plazo.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 06/03/24

EUR/USD intenta construir una estructura de mínimos crecientes a corto / medio plazo. El mínimo anual es el segundo soporte y el siguiente soporte estaría en 1,0795, banda inferior de reciente movimiento en rango en torno a la media móvil simple de 200 sesiones. Si el precio consigue consolidar por encima de 1,0892, el siguiente nivel de resistencia se encontraría en 1,1009.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 06/03/24



