Bolsas sin corregir a la espera de referencias clave: los mínimos de la semana pasada son los soportes de corto plazo

La última encuesta semanal de la AAII nos dejó las siguientes lecturas: porcentaje de alcistas en el 46,5%, neutrales en el 32,2% y bajistas en el 21,3%. La distancia de los índices a las medias móviles de largo plazo, la MMS (200), supera los dos dígitos en la mayoría de referencias. La compra de opciones de cobertura (put) se mantiene en niveles bajos pese a que la volatilidad de las opciones se mantiene en zona de mínimos interanuales (Volatility Index Mar 2024 por debajo de 15 puntos).

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 05/03/24

La combinación sigue siendo consistente con un mercado eufórico, averso al riesgo y altamente sobrecomprando. Una situación que se alcanza cuando las tendencias alcistas se encuentran bastante avanzadas o maduras, como está ocurriendo la actualidad. Los índices no paran de establecer nuevos máximos anuales e históricos y la dinámica alcista no quiere tomarse un respiro.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 05/03/24

Los mínimos de la semana pasada son los primeros niveles a vigilar a corto plazo y coinciden con directrices alcistas con alta pendiente positiva. En Europa, en el caso del Euro 50 estaría en los 4.852 puntos y para el Alemania 40 en los 17.355 puntos. En EEUU, el soporte estaría en 17.792 puntos para el US NDAQ 100 y en los 5.052 puntos para el US SPX 500.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 05/03/24

Esta semana, tenemos catalizadores importantes. Por un lado, las encuestas empresariales de servicios (PMIs en Europa e ISMs en EEUU) que se publican este martes y que podrían señalar que la economía está recuperando tracción si atendemos a las estimaciones de consenso de Thomson Reuters. Por otro lado, declaraciones de Jerome Powell (miércoles a las 16:00h en el Congreso y jueves a las 16:00h en el Sentado) y reunión del BCE (jueves a las 14:15h). El informe laboral de EEUU de FEB24 (viernes a las 14:30h) cerrará la semana. Si la información económica sorprende positivamente, será dificil que los banqueros centrales quieran precipitarse en las bajadas de tipos de interés.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de Next Generation a 05/03/24



