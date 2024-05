Atención, datos de IPC en Europa antes del BCE (próximo jueves): ¿está la inflación controlada?

IPC preliminar de MAY24 en Europa es macro de alto impacto y se espera subida

Desde mañana hasta el miércoles, se publicarán los datos de IPC preliminares en Europa. Alemania será la primera en publicar, miércoles a las 14:00h, aunque el dato final se irá descontando con anterioridad pues los diferentes lander alemanes irán publicando desde las 10:00h. El consenso de mercado espera un repunte desde el 2,2% hasta el 2,4%.

España será el siguiente país en publicar, lo hará el jueves a las 9:00h, y el consenso espera que aumente hasta el 3,7%.

El viernes a las 8:45h publicará Francia (se espera subida desde el 2,2% hasta el 2,4%) y para el conjunto de Europa el dato se conocerá a las 11:00h: el consenso espera un aumento de la inflación subyacente y general de una décima, hasta el 2,8% y 2,5% respectivamente.

La inflación cerca de objetivo, pero lejos de estar controlada

Los niveles de inflación no están lejos del objetivo del BCE que se encuentra en el 2,0%. Una circunstancia que unida a la debilidad económica de la zona euro ha provocado que los miembros del BCE telegrafíen que la primera bajada de tipos de interés será el próximo 6 de junio. El consenso de mercado descuenta que bajarán desde el 4,50% hasta el 4,25%.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN en gráfico semanal con oscilador ROC (52) extraído de Next Generation a 28/05/24

Sin embargo, de cara al futuro, los miembros del BCE están intentando enfriar las expectativas sin comprometerse a una senda de bajada de tipos de interés. La inflación podría estar enquistándose por diferentes razones:

La subida de los costes laborales unitarios y de los salarios negociados que en el 1T24 sorprendieron al alza y crecieron con fuerza, +4,9% y +4,69% respectivamente, apuntan a una espiral inflacionista.

y de los salarios negociados que en el 1T24 sorprendieron al alza y crecieron con fuerza, +4,9% y +4,69% respectivamente, apuntan a una espiral inflacionista. El repunte en los precios de las materias primas , provoca un efecto escalón desfavorable en términos interanuales. Aunque el Brent y el West Texas han concedido un respiro recientemente, la subida del Gas Natural y de los metales (oro, plata, cobre…) han empujado al alza los precios de forma agregada. El índice iPath Bloomberg Commodity Index sube un 11% en términos interanuales.

, provoca un efecto escalón desfavorable en términos interanuales. Aunque el Brent y el West Texas han concedido un respiro recientemente, la subida del Gas Natural y de los metales (oro, plata, cobre…) han empujado al alza los precios de forma agregada. El índice sube un 11% en términos interanuales. Nuevo episodio en la guerra comercial entre EEUU y China que podría extenderse a Europa. En plena época electoral se reaviva la guerra comercial, EEUU sube al 100% las tarifas a la importación de vehículos eléctricos y Janet Yellen pide a Europa que se sume a la medida.

En este contexto, que los tipos de interés a largo plazo estén repuntando: el bund alemán a 10 años consolida por encima del 2,50%. En precio el Euro Bund se encuentra pegado al mínimo anual establecido en abril en 129,69.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 28/05/24

Posible impacto en el mercado

Las bolsas y los bonos (en precio) podrían cotizar de forma positiva que los datos de IPC sorprendieran a la baja y que el BCE tuviera algo más de margen para bajar tipos de interés.

Por el contrario, unos datos de IPC que sorprendan al alza podrían aumentar la incertidumbre y limitar la capacidad de actuación del BCE. Los principales índices bursátiles europeos (Alemania 40, España 35 y Euro 50) que se encuentran en la parte alta de canal alcista de largo plazo podrían purgar excesos y los bonos (en precio) poner a prueba soportes.

En el mercado de divisas, el EUR/USD continúa desplazándose en función al diferencial de tipos de interés. El cruce podría recibir con subidas unos datos de inflación más elevados que dificultasen bajar los tipos de interés. Por el contrario, unos datos de inflación más bajos de lo esperado afectarían negativamente al EUR/USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 28/05/24



