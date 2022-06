ArcelorMittal, una empresa fuerte como el acero

El precio del acero ha subido dramáticamente en los últimos años y eso se ha visto repercutido en las acciones de ArcelorMittal que han subido un 400% desde marzo 2020, según el gráfico de la empresa en CMC Markets. Hoy vamos a hacer un análisis de esta empresa desde un punto de visto fundamental y técnico. Primero lo fundamental.

Fuente: Morningstar

Análisis fundamental de arcelormittal

En cuanto a ingresos (Revenue), han caído un 8,33% desde 2012, de 84.000 millones hasta los 77.000 millones en 2021. El beneficio operativo (Operating Income) ha mejorado desde los -2.650 millones en 2012 hasta los 16.980 millones en 2021. El margen operativo ha mejorado hasta el 22%. Vamos a ver cuál es el valor intrínseco de este negocio mediante un modelo ‘DCF’ que vamos a crear. Primero estimaremos los ingresos en los próximos cinco años. Después, asumiremos un margen operativo en esos cinco años para poder estimar un beneficio operativo. Una vez tengamos el beneficio operativo para esos cinco años, los descontaremos con una tasa que será el coste de capital medio ponderado o ‘ WACC’. También tendremos que calcular el valor terminal de la empresa, el valor después de esos cinco años de crecimiento. Finalmente sumaremos el valor terminal con el valor de crecimiento y lo dividiremos entre el número de acciones para conseguir el valor intrínseco por acción. Esto lo compararemos con el precio de las acciones actualmente para ver si existe o no un descuento con el valor intrínseco.

Primero, estimamos que los ingresos aumentarán un 20% al año durante los próximos cinco años. Esto nos llevaría a unos ingresos de 191.000 millones en 2026. Hemos de asumir que el margen operativo se mantendrá al 4% durante estos cinco años. Si es así, tendría un beneficio operativo de 7.664 millones en 2026. El coste del capital promedio para ArcelorMittal es del 10% según finbox.com. Si descontamos estos flujos al 10%, obtenemos un valor de 24.000 millones. A esto le sumamos el valor terminal asumiendo un crecimiento de un 3% y llegamos a un valor intrínseco de 136.000 millones. Si esto lo dividimos entre el número de acciones en circulación, llegaremos a un valor intrínseco por acción de 141€. Las acciones actualmente cotizan a unos 30€ por acción. Esto sería un aumento del 370%.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Análisis técnico de arcelormital

Desde una punto de vista técnico, en el gráfico semanal hemos visto una tendencia alcista desde marzo 2020, delimitada por la directriz, que ha terminado en una consolidación desde junio 2021. En cuanto a indicadores se refiere, el RSI de 14 semanas está en una tendencia bajista. Esto significa que el ‘momentum’ o la fuerza del precio es a la baja ahora mismo. Si es verdad que a muy corto plazo, el ROC de una semana tiene pendiente positiva, una buena señal a corto plazo. El precio está cotizando por encima de la media móvil de 50 semanas, señal de que la tendencia continúa siendo alcista aunque hayamos entrado en una consolidación. Habrá que esperar a un cierre en el gráfico semanal por encima de 32€ para asumir que la tendencia continúa al alza. Si cerramos en semanal por debajo de 24€, será una señal de que podríamos ver niveles muy inferiores como lo 16€.

