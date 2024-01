Análisis técnico criptomonedas: estrella fugaz en bitcoin y pullback en ethereum después del ETF al contado

La semana pasada, la SEC, autorizó los 11 ETF al contado sobre el bitcoin. Una noticia ampliamente esperada y que en cierta medida, podría estar descontada después de varios meses de tendencia alcista en la criptomoneda que habían aumentado la sobrecompra y la euforia (ver “El ETF de bitcoin dispara la euforia: ¿estamos en un extremo de mercado?”).

Estrella fugaz en bitcoin en niveles de alta sobrecompra

De hecho, después de marcar un nuevo máximo anual en 49.005 USD, el bitcoin cedió posiciones con intensidad y terminó la semana en niveles similares a la apertura dejando una sombra alargada por la parte superior. Un comportamiento que en gráfico de velas japonesas dejó una formación de potencial giro a la baja o cambio de tendencia denominada estrella fugaz.

Bitcoin en gráfico semanal con oscilador RSI extraído de la plataforma Next Generation a 15/01/24

La semana ha comenzado con caída y el posible giro a la baja del bitcoin ganaría cuerpo si el precio pierde el primer nivel de soporte situado en 39.793 USD. En este caso, se podría plantear un escenario de reversión a la media o a la tendencia alcista de fondo que purgue la sobrecompra que muestran los osciladores de precios como el RSI y que puede apreciarse en el gráfico superior.

Por la parte superior, el primer nivel de resistencia se sitúa en la banda superior del hueco de apertura a la baja de la sesión de hoy y que se encuentra en 43.195 USD. Si el precio es capaz de superar 43.195 USD, el bitcoin podría dedicarse a consolidar niveles.

Ethereum, pullback a anterior Resistencia sita en 2.445 USD

La reacción del ethereum al anuncio de la aprobación del ETF al contado sobre bitcoin ha sido diferente. La segunda mayor criptomoneda por capitalización recuperó posiciones con intensidad la semana pasada y rompió la parte alta del lateral, 2.104 / 2.445, en la que llevaba inmersa más de 5 semanas. La ruptura ha incorporado un mayor momento positivo al precio que ha marcado un nuevo máximo anual en 2.716 USD. A muy corto plazo, el precio se encuentra desarrollando un pullback o vuelta a la anterior a la anterior resistencia y actual soporte situado en 2.445 USD.

Ethereum en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 15/01/24



