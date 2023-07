Alta desconexión entre mercado y macro: ¿habrá un ajuste abrupto de la divergencia?

Las encuestas empresariales en la frontera que separa la expansión de la contracción

El año 2023 está repleto de divergencias. Una de estas divergencias es la que se estaba produciendo entre los diferentes sectores: el sector servicios que estaba en zona de expansión y el sector manufacturas que llevaba tiempo en zona de contracción.

La discrepancia entre los dos sectores se está resolviendo con el sector servicios convergiendo a la baja con el de manufacturas. Las encuestas empresariales PMI en Europa e ISM en EEUU del sector servicios se están alejando con fuerza de máximos anuales mientras que las del sector manufacturas se mantienen o marcan nuevos mínimos.

Datos de macro de mayor impacto en EEUU y Europa de Thomson Reuters (desde miércoles hasta viernes 07 de julio) y extraída de la plataforma Next Generation de CMC Markets

La desconexión entre las encuestas empresariales (macro) y las bolsas es cada vez mayor

El resultado compuesto, manufacturas y servicios, y según estimaciones de Thomson Reuters para JUN23 es de 50,3 puntos para el PMI de Europa (miércoles a las 10:00h), rozando la zona de contracción que son los 50 puntos. En el caso del ISM de servicios de EEUU (jueves a las 16:00h) se espera un moderado repunte, hasta 51 puntos, aunque muy lejos de los 55,2 puntos alcanzados a comienzo de año.

De esta manera, nos encontramos otra gran divergencia a la que merece la pena hacer mención. Por un lado, nos encontramos unas encuestas empresariales que no paran de deteriorarse y aproximándose a niveles de contracción. Por otro lado, nos encontramos a unos índices bursátiles marcando nuevos máximos anuales y presentando una sobrecompra abultada: el Nasdaq 100 se encuentra a más de 25 puntos porcentuales de su media de 200 sesiones.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 05/07/23

¿Hacia dónde se resolverá esta divergencia?

Las divergencias no duran eternamente, y es normal que nos planteemos preguntas de este estilo:¿quién tiene razón, las bolsas o la macro?, ¿hacia dónde se resolverá la divergencia?, o ¿cómo se resolverá la situación, de forma abrupta o será algo gradual?. En este sentido, se puede señalar que cuando las divergencias son acusadas, el riesgo de que se resuelvan de forma abrupta aumenta.

La discrepancia podría resolverse con una fuerte recuperación de la economía y de las encuestas empresariales, sin embargo, es una posibilidad que no encaja demasiado en un entorno de mayores subidas de tipos de interés como el que están dibujando los bancos centrales.

La posibilidad de un ajuste de la bolsa parece más probable. Sin embargo, el mercado nos ha vuelto a enseñar que es imprudente ponerse en contra de tendencia y que es aconsejable esperar a signos de debilidad antes de plantearse esta opción.

Si las bolsas adquieren momento negativo a corto plazo, y este coincide con una continuidad en el deterioro de las encuestas empresariales, podríamos asistir a un ajuste abrupto. En este sentido señalar que los resultados empresariales del 2T23 están a la vuelta de la esquina y que el deterioro en los ISMs y PMIs se ha traducido en una revisión a la baja de las estimaciones de beneficios e ingresos, que podrían contraerse de forma simultánea en el 2T23 (ver “La desaceleración económica pasa factura: estimaciones de beneficios y ventas a la baja, incluso para tecnología”).

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.