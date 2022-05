Alibaba pierde 26.000$ millones en un instante

Las acciones de Alibaba perdieron 26.000$ millones en el mercado de Hong Kong el pasado lunes por un informe afirmando que habían detenido a uno con el apellido ‘Ma’ en Hangzhou, donde está la sede a Alibaba, según la televisión estatal CCTV. Esta persona fue acusada de colaborar con países en contra de los intereses de China. El periódico Global Times reportó que había una persona bajo investigación y era director de una empresa tecnológica. Inicialmente se creyó que era el cofundador de Alibaba, Jack Ma, pero al final se confirmó que no era él. Este se retiró de la junta ejecutiva en 2020 y no tiene ningún cargo ejecutivo.

Como solemos hacer habitualmente, vamos a analizar esta empresa desde un punto de vista fundamental y técnico. Primero lo fundamental.

Fuente: Morningstar

Lo primero que vemos son los ingresos (Revenue) que han subido de 20.000$ millones en 2012 a 717.000$ millones en 2021. Esto corresponde a un aumento del 48,84% compuesto anual en ingresos para estos años. El beneficio operativo ha subido en un 36,78% compuesto anual para estos mismos años. El margen operativo ha caído desde el 26,72% en 2012 hasta el 12,50% en 2021, debido principalmente al aumento de la competencia. Vamos a construir un modelo ‘DCF’ (Descuento de Flujos de Caja) para ver cuánto vale esta empresa. Lo primero que vamos a hacer es proyectar los ingresos a cinco años y después utilizar un margen operativo constante para deducir el beneficio operativo. Una vez hecho esto, descontaremos estos flujos con el coste del capital medio ponderado o ‘WACC’. Una vez hecho esto, le añadiremos un valor final o terminal a nuestros cálculos, lo que se espera que crezca la empresa desde el sexto año en adelante. Este valor terminal lo añadiremos al valor que hemos descontado y llegaremos a un valor total de la empresa. Esto, dividido entre el número total de acciones nos da el valor intrínseco por acción. Así lo podremos comprar con el precio actual de la acción y saber si está sobre o infra-valorado.

Comencemos.

Vamos a ser conservadores y decir que los ingresos de Alibaba crecerán al 20% anual durante los siguientes cinco años. Eso nos llevaría a unos ingresos de 1.784$ billones en 2026. También vamos a ser conservadores con el margen operativo, vamos a asumir que va a caer al 10% y mantenerse ahí durante estos cinco años. Eso nos daría un beneficio operativo de 178.000 millones en 2026. El ‘WACC’ o coste del capital ponderado según Finbox.com para Alibaba es de 11,80%. Si descontamos estos flujos al 11,80% y le añadimos el valor terminal, llegamos a un valor intrínseco de Alibaba de 2.533$ billones o lo que es lo mismo, 927$ por acción. Las acciones ahora mismo en el mercado americano están en 98$. Como vemos las acciones de Alibaba están infra-valoradas según fundamentales.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

En cuanto a técnico se refiere, vemos el gráfico diario y su tendencia bajista desde finales de 2020. El precio todavía no ha podido romper la directriz al alza. El precio de encuentra por debajo de la media móvil de 50 días, indicando que la tendencia más a largo plazo continúa siendo bajista. Podemos usar esta media móvil en conjunto con la directriz bajista para saber cuando va a haber un cambio de tendencia. Una vez rompamos al alza la directriz y la media, podremos decir que hay un cambio de tendencia y buscaríamos puntos para posicionarnos en largo. Mientras tanto, la tendencia sigue siendo bajista, lo cual debemos posicionarnos acorde con la tendencia primaria. En cuanto a indicadores, a parte de la media móvil, tenemos en pantalla el ROC de 1 día y el RSI de 14 días. El ROC, que no es más que la tasa de cambio de un día para otro, nos muestra que está habiendo un cambio en el ‘momentum’ a corto plazo. Este se encuentra ahora con una pendiente positiva, delimitada por la directriz verde que vemos dibujada. Esto nos indica que la tendencia muy a corto plazo podría empezar a ser alcista ya que el ‘momentum’ ya se ha dado la vuelta al alza. El RSI está alrededor del 50%, lo cual no nos está dando ninguna señal de sobre-compra ni de sobre-venta. Sin embargo, podemos ver una tendencia bajista en este indicador marcada por la directriz. Niveles importantes a vigilar serían los 70$, que sirvió de soporte el 15 de marzo de 2022. Otros niveles en forma de resistencia serían los 112$, los 134$, y los 177$. Estos niveles son importantes para vigilar si queremos operar en estas acciones.

En resumen, fundamentalmente las acciones están infra-valoradas por un margen muy amplio. Técnicamente, la tendencia que predomina en este momento es bajista. Podemos esperar a que haya una ruptura de la directriz bajista para así posicionarnos en largo cerca de la ruptura. También podemos asumir que esta tendencia bajista continuará y posicionarnos en corto a estos niveles para ver si llegamos a los mínimos del 15 de marzo, que viendo la situación técnica no es imposible. Si decidimos posicionarnos en corto a estos niveles, se deberá gestionar el riesgo por medio de un stop-loss. Así este stop-loss lo podemos colocar por encima de uno de esto niveles que hemos mencionado que servirán de resistencia si el precio consigue llegar hasta ahí. Si decidimos posicionarnos en largo a estos niveles, nuestro stop-loss puede colocarse ligeramente por debajo de lo 70$, mínimo del 15 de marzo. Para los objetivos, podemos utilizar los niveles que hemos mencionado anteriormente.

Alfredo Pardo – Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.