3 gráficos para vigilar en julio: EUR/USD, US Small Cap 2000 y Ethereum

Nos centramos en los gráficos de tres activos que, por su situación técnica, estacional y/o algún acontecimiento importante, podrían estar en el foco de atención del mercado durante el mes de julio.

EUR/USD: ¿habrá repunte de volatilidad por incertidumbre política en Europa?

El adelanto electoral en Francia ha provocado un importante repunte en la volatilidad en los activos franceses: el Cac 40 ha revertido a la MMS (200) borrando las ganancias acumuladas en el año y la prima de riesgo del bono francés frente al bund alemán ha llegado a niveles máximos en 7 años.

La situación es preocupante pues la inestabilidad política se debe a desequilibrios estructurales y afecta a un país nuclear del euro; comienza a hablarse de Frexit. Sin embargo, la crisis del euro al BCE para dotarlo de herramientas para intervenir el mercado y evitar un efecto dominó en los mercados.

Por el momento, el foco parece estar bastante contenido en el origen, y el EUR casi ni se inmuta. El EUR/USD se mantiene pegado a la medias de largo plazo y en la mitad del rango del último año. ¿Provocará el resultado electoral en Francia (primera vuelta el 30 de junio y segunda vuelta el 7 de julio) un repunte de la volatilidad que está en mínimos?

EUR/USD en gráfico semanal con volatilidad, gráfico de Next Generation a 27/06/24

US Small Cap 2000: ¿estrechará el diferencial con el US SPX 500?

En la bolsa se están viviendo dos historias. La más feliz, la de las megacorporaciones tecnológicas que no han parado de celebrar nuevos máximos históricos al calor de la IA. La más triste o menos feliz, la de las pequeñas compañías castigadas por los fuertes repuntes de tipos de interés.

La diferencia es abrumadora y los índices de pequeñas compañías se han quedado atrás respecto a los índices de gran capitalización. El US Small Cap 2020 cotiza en niveles similares a los de ENE21, mientras que el US SPX 500 no ha parado de subir y avanza un 50% en ese periodo. ¿Podría estrecharse el diferencial?

Gran parte de la respuesta a esta pregunta la tendrán los resultados empresariales que comenzarán a conocerse en julio. En este sentido, las expectativas de consenso para los próximos trimestres del Russell 2000 (beneficios de 14,4% en 2T, del 35,9% en 3T y del 54,8% en el 4T) son muy superiores a las del S&P 500 (10,6% en 2T, 8,6% en 3T y 15,0% en 4T).

US Small Cap 2000 en gráfico semanal con ROC (14), gráfico de Next Generation a 27/06/24

Ethereum: ¿qué recibimiento dará el mercado a los ETF al contado?

Un gran número de gestoras han presentado ante la SEC (Security Exchange Commission) el formulario S-1 para la aprobación de los ETF al contado sobre el ethereum. Estamos ante uno de los últimos pasos para que comiencen a cotizar los ETF y gran parte del mercado espera que lo hagan a principios de julio.

Los ETF de ethereum hacen más accesible y segura la entrada de minoristas en el mundo de los criptomonedas y se espera un aumento de la demanda. El precedente lo tenemos en el bitcoin: sus ETF al contado se aprobaron en enero y durante los primeros tres meses experimentaron una entrada de flujos de unos 30.000M de USD que disparó el precio hasta un nuevo máximo histórico en 73.795 USD.

¿Podríamos asistir a un comportamiento similar? No está claro. La aprobación de los ETF es un hecho anticipado por el mercado y las cotizaciones podrían haberlo descontado: el ethereum replica el comportamiento del bitcoin y avanza cerca de un 40% en el año. Será clave conocer el volumen negociado en los ETF durante las primeras sesiones para saber si la atención por las criptomonedas vuelve a despertarse.

Ethereum en gráfico semanal con MACD, extraído de Next Generation a 27/06/24



