La inestabilidad política golpea a Europa: Francia y UK bajo fuerte presión

Las elecciones suelen sentar bien a los mercados

2024 ha sido calificado el año de las elecciones porque el 49% de la población y, al menos 64 países, iban a pasar por las urnas. Un periodo electoral que está sentado de fábula a los mercados bursátiles de los países donde se han celebrado o se van a celebrar comicios.

No es ningún misterio, el ciclo electoral y el ciclo económico mantienen una alta correlación debido a las políticas fiscales que se encuentran en manos de los gobiernos que intentan salir reelegidos. Pongamos algunos ejemplos del buen comportamiento de las bolsas:

Los índices de EEUU (en noviembre hay elecciones generales) se encuentran liderando las tablas de ganancias en lo que llevamos de año: Nasdaq 100 (+15,54%) y S&P 500 (+12,69%) se encuentran prácticamente en subida libre.

Los índices de la India (las elecciones han acabado en junio) se encuentran también la parte alta de la tabla en los índices a nivel global. El Nifty 50 (+7,32%) avanza con fuerza y se encuentra en subida libre después de recuperarse del “susto” de que Modi no revalidara de forma aplastante.

En Taiwan las elecciones acontecieron a primeros de año y el Taiwan Weighted (+22,97%) es el tercer índice en el ranking de subidas mundiales detrás del S&P Merval de Argentina (+66,17%) y el BIST 100 de Turquía (35,45%) que están sufriendo un periodo de inflación extrema.

La vieja Europa sufre inestabilidad política: adelanto electoral en Reino Unido y Francia

A la avalancha electoral de 2024 se les ha sumado dos movimientos inesperados:

Rishi Sunak convocó elecciones anticipadas en el Reino Unido para el 4 de julio debido a los peores resultados electorales en 40 años obtenidos por el Partido Conservador en las elecciones locales y su amplia distancia con el Partido Laborista de Keir Starmer (cerca de 21 puntos porcentuales según el poll tracker de la BBC).

Emmanuel Macron adelantó las elecciones legislativas al 30 de junio (primera vuelta) debido a los malos resultados en la convocatoria europea donde el partido de Marine Le Pen obtuvo con el 31,4% de los votos más del doble que el partido del presidente, un 14,6% de los votos.

Los dos países tienen un denominador común que podría extrapolarse a la mayor parte de Europa, no crecen lo suficiente y existe descontento en los ciudadanos. El estado del bienestar es difícil de sostener con una población envejecida y unos altos niveles de deuda. La presión fiscal aumenta y las economías pierden competitividad. Una espiral negativa difícil de desactivar que es caldo de cultivo para la inestabilidad política.

Francia 40 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/06/24

Poco margen a corto plazo y políticas estructurales

Independientemente de la ideología política, la realidad parece tozuda y los gobiernos tienen poco margen de actuación a corto plazo. Si no, que se lo pregunten a Liz Truss que durante su corto periodo de Primera Ministra, el Gilt llegó a desplomarse más de 20 puntos porcentuales tras querer implementar una política fiscal expansiva demasiado agresiva.

UK Gilt en gráfico semanal con ATR extraído de Next Generation a 17/06/24

Los mercados temen la incertidumbre

La incertidumbre es lo que más daño genera a los mercados pues hace dudar a los inversores y la volatilidad se suele disparar. En este contexto, el adelanto electoral es una confirmación de lo que las noticias venían recopilando. Los índices de incertidumbre de Reino Unido y Francia repuntaban con intensidad en mayo y las bolsas se desmarcan de las subidas generalizadas: el FTSE 100 y el Cac 40 son los que peor comportamiento relativo experimentan de los grandes índices europeos.

UK 100 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 17/06/24

La diferencia, la marca el resultado final

Aunque la incertidumbre envuelve a Francia y Reino Unido, pesa más en el EUR que en la GBP. El cruce EUR/GBP ha continuado perdiendo terreno y rompe el soporte situado en 0,8493 quedando sin soportes significativos hasta la zona 0,8282 / 0,8202.

EUR/GBP en gráfico semanal con ROC (12) extraído de Next Generation a 17/06/24

La diferencia podría estar en la visibilidad sobre el resultado final. En Francia, el adelanto electoral de Macron se parece a un órdago con un resultado incierto. Por el contrario, en Reino Unido, el adelanto electoral suena a reconocimiento y, según apuntan las encuestas, tiene un claro ganador.

Este hecho es un punto a favor pues una resultado claro concede una mayor gobernabilidad y, por tanto, mayor capacidad para adoptar las necesarias políticas estructurales y crear el clima social necesario para llevarlas a cabo.



