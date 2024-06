Francia se tambalea: ¿se volverá a hablar de Frexit?

Francia se tambalea

La posibilidad de que Francia abandone la Unión Europea gana enteros. La convocatoria de elecciones legislativas adelantadas en Francia ha provocado un repunte de la volatilidad en los mercados de bonos y bolsas francesas que no se veía desde marzo de 2023.

El Francia 40 ha corregido con fuerza y, en la actualidad, intenta asirse a la altura de la media móvil simple de 200 sesiones. Mientras que la prima de riesgo del bono francés a 10 años frente al Bund alemán ha llegado a superar los 75 puntos básicos, niveles máximos en 7 años.

Francia 40 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 19/06/24

Ventana de incertidumbre abierta

La convocatoria electoral abre una ventana de incertidumbre a corto plazo con fechas clave el 30 de junio (primera vuelta) y el 7 de julio (segunda vuelta).

Una reciente encuesta elaborada por Ifop le concede la victoria a la Agrupación Nacional de derechas liderada por Marine Le Pen con un 35% de intención de voto y partidaria del frexit. Por detrás le sigue el nuevo Frente Popular de izquierdas con un 26% de intención de voto. El partido del Renacimiento de Macron quedaría en tercera posición con un 19% de los votos.

La incertidumbre podría extenderse en el tiempo si los partidos euroescépticos adquieren un mayor peso. Sin embargo, cabría puntualizar que el discurso soberanista suele perder intensidad a medida que los partidos tocan poder y buscan las mayorías.

Aunque Francia se encuentre dentro de los países menos partidarios de la Unión Europea, la posición de sus ciudadanos es claramente favorable. La última encuesta de YouGov realizada en MAR23 señaló que el 48% de los encuestados son partidarios de permanecer en la UE frente al 26% que serían partidarios de abandonarla.

Indicadores que permiten cuantificar la ruptura del euro

La situación de tensión actual no es nueva y existen varios índices de sentimiento que intentan cuantificar la probabilidad de ruptura del euro.

Uno de los más completos es el que calcula Sentix y que se llama Euro Break-up Index (SEBI). El índice se calcula mediante encuesta y recoge el porcentaje de inversores que piensan que un país pueda abandonar el euro en algún momento. Un indicador que también se calcula por países y que permite construir el riesgo de contagio (Contagion Risk Index) utilizando las tres puntuaciones más elevadas. La próxima fecha de actualización del SEBI es el 30 de junio, justo antes de la primera ronda electoral.

Otro índice que intenta recoger la ruptura de Europa es el European Fragmentation de BlackRock que es un componente del índice de riesgo geopolítica que construye la gestora. Un indicador calculado con el minado de textos económicos que aparecen en las noticias y en los informes de análisis de servicios financieros de intermediación.

Impacto en los mercados: EUR, spreads de bonos y bolsas (bancos)

La evolución de los precios de determinados activos puede ser también una forma de intentar seguir o cuantificar la probabilidad de ruptura del euro.

En los mercados de divisas, el EUR, es el principal termómetro para seguir un posible evento sistémico de ruptura de la zona euro. En esta ocasión, por el momento, el EUR/USD ha cedido posiciones, recogiendo aumento de incertidumbre. Sin embargo, el movimiento no ha sido excesivo, el precio se mantiene dentro de las bandas de Bollinger y el rango de variación está en línea con la media.

EUR/USD en gráfico semanal con Bollinger y extraído de Next Generation a 19/06/24

En la crisis del euro, la evolución de las rentabilidades de los bonos junto con los diferenciales y los Credit Default Swaps (CDS) o seguros de crédito se utilizaron con frecuencia para medir las probabilidades de impago. En la actualidad, el CDS francés a 5 años ha repuntado hasta los 37 puntos que es el nivel máximo desde MAY20.

A la vez, dentro del diferencial de tipos soberanos en la zona euro, existe la posibilidad de extraer la denominada prima de redenominación que cuantifica la probabilidad de salida del euro y conversión del bono a una nueva moneda.

El otro gran termómetro sería los mercados bursátiles. En el caso actual, el índice de referencia sería el Francia 40 y el comportamiento ha sido claramente negativo: se ha dejado más de 5 puntos porcentuales en las últimas dos semanas y ha borrado las ganancias acumuladas en el año. A nivel sectorial, los bancos, con exposición directa a bonos franceses han sido los más castigados con caídas superiores a los dos dígitos en BNP Paribas, Societe Generale y Credit Agricole.



