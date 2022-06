Il mercato delle criptovalute si sta scaldando. La fiducia nel loro potenziale a lungo termine è influenzata da un cambiamento nel modo in cui gli investitori valutano la crescita del mercato azionario. Gli investitori, la maggior parte dei quali detiene posizioni "lunghe" sulle criptovalute, stanno mettendo alla prova la loro fede: quanto è profonda la fiducia nell'aumento dei prezzi, quanto sono forti le proverbiali "mani di diamante" quando i prezzi continuano a scendere?

Bitcoin: la storia si ripete

I mercati in generale, e le criptovalute o il Bitcoin in particolare, seguono determinati cicli che si ripetono continuamente, dalle sopravvalutazioni alle mancate aspettative. Un prezzo di massima del Bitcoin vicino ai 70.000 dollari alla fine di novembre 2021 - cioè nel bel mezzo dell'inverno stagionale - è ora seguito dall'inverno delle criptovalute: Questo è ciò che i fan più accaniti chiamano le fasi di correzione prolungata delle criptovalute - cali di prezzo di ben il 70% da un picco massimo a uno minimo - che si sono verificate anche in passato, ovvero nel 2018 e nel 2019/2020. Se consideri la correzione dal 2018 al 2020 come un prolungato inverno delle criptovalute, in quel periodo si è verificato un calo di ben l'80%, senza che gli investitori che hanno acquistato in prossimità dei massimi abbiano mai rivisto il loro prezzo di ingresso. Ci sono volute 154 settimane per raggiungere i massimi del 2018. Se la storia si ripete, probabilmente i prezzi intorno ai 70.000 dollari non saranno più possibili fino alla fine di ottobre 2024.

Tempi instabili per gli Stablecoin

Il mese di maggio porta con sé una nuova alba per le criptovalute di quest'anno. La stablecoin Terra ha dimostrato di non essere così stabile ed è scivolata a zero: lo ha fatto in un flash crash durato meno di otto giorni. La particolarità di questo crollo è che Terra non era una alt-coin di secondo o terzo livello che nessuno conosceva, ma una delle dieci principali criptovalute in termini di capitalizzazione di mercato. Terra pesava sul mercato azionario quanto la compagnia assicurativa Allianz, che impiega 155.000 persone in tutto il mondo. Con Terra, un valore di borsa paragonabile è stato distrutto in pochissimo tempo.



La speranza di molti investitori in criptovalute di un'inversione di tendenza "epica" viene ripetutamente espressa sui social media e nei forum di settore, ma in realtà il tema degli ultimi mesi è stato più quello di eliminare i rischi dai portafogli che quello di accumularne di nuovi.

Cambiamento di comportamento degli investitori in criptovaluta

In effetti, negli ultimi mesi abbiamo visto gli investitori in criptovalute iniziare a comportarsi in modo simile agli investitori in aziende tecnologiche: hanno reagito al rialzo storico dei tassi di interesse con sconti nelle valutazioni di Bitcoin, Ethereum e fondamentalmente di tutte le altre monete. Gli investitori in criptovalute hanno eliminato il rischio ovunque potessero. Di conseguenza, le criptovalute hanno seguito da vicino il Nasdaq Composite negli Stati Uniti.



La caduta di Terra ha ulteriormente eroso la fiducia, tanto che il quotidiano tedesco Handelsblatt ha iniziato un articolo sui consigli comportamentali per gli investitori in cripto con la frase scettica: "Chiunque sia ancora interessato alle criptovalute ora...". L'interesse è davvero calato così tanto?



Guardando il Sentiment* di CMC Markets sul Bitcoin oggi, il quadro è chiaro. Il 70% dei clienti di CMC Markets punta su un aumento del prezzo del Bitcoin e solo il 30% su un calo del prezzo del Bitcoin. Tra i clienti top che sono riusciti ad aumentare il valore del proprio conto negli ultimi tre mesi, la percentuale di venditori allo scoperto di Bitcoin, cioè di chi specula su un prezzo in calo, è più alta, pari al 49%. Quasi la metà dei clienti top di CMC Markets si aspetta quindi che il prezzo del Bitcoin continui a scendere.

Il capo della BCE critica le criptovalute

Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, è scettica sulle valute digitali e mette in guardia dai loro rischi. In un'intervista rilasciata alla televisione olandese, Lagarde ha dichiarato di essere preoccupata per le persone "che non capiscono i rischi, che perderanno tutto e saranno terribilmente deluse, ed è per questo che penso che questo dovrebbe essere regolamentato". Le criptovalute, ha detto, non hanno valore perché non si basano su nulla e non c'è un'ancora di sicurezza su cui si basano.

*Il sentimento del cliente è fornito da CMC Markets solo per informazioni generali, è di natura storica e non è inteso a fornire alcuna forma di consulenza di trading o di investimento - non deve costituire la base delle vostre decisioni di trading o di investimento.



CMC Markets è un fornitore di servizi di sola esecuzione. Queste informazioni (che contengano o meno opinioni) hanno solo scopo informativo e non tengono conto delle circostanze o degli obiettivi personali dell'utente. Nessuna delle informazioni contenute in questo documento è (o dovrebbe essere considerata) una consulenza finanziaria, di investimento o di altro tipo su cui si può fare affidamento. Nulla nei documenti costituisce una raccomandazione da parte di CMC Markets o dell'autore secondo cui un particolare investimento, titolo, transazione o strategia d'investimento sia adatto a una particolare persona. I materiali non sono stati preparati in conformità con i requisiti di legge volti a promuovere l'indipendenza della ricerca di mercato degli investimenti. Sebbene non sia espressamente vietato a noi trattare prima di fornire questo materiale, non cerchiamo di trarne profitto prima della sua diffusione.