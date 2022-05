L'inflation comme opportunité - Quels produits pourraient être intéressants maintenant ?

La hausse de l'inflation peut effrayer les marchés, mais elle peut aussi être l'occasion pour les investisseurs de rechercher des actifs susceptibles de bien se comporter dans un environnement inflationniste.

Les prix à la consommation ont augmenté à un taux annuel de 8,5 % aux États-Unis en mars, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ayant, entre autres facteurs, fait grimper le prix du pétrole et d'autres produits de base. Cette hausse des prix est la septième augmentation mensuelle consécutive du taux annuel et la plus forte inflation aux États-Unis depuis plus de 40 ans. La situation est la même en Europe et des pays comme l'Allemagne sont également à leur plus haut niveau depuis 40 ans.

Les matières premières, les grands gagnants de la crise

Les matières premières ont connu leur trimestre le plus rentable depuis plus de 30 ans, l'inflation ainsi que la guerre Russie-Ukraine ayant contribué à la reprise.

La Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs d'énergie et de céréales, tandis que la Russie est également le premier exportateur mondial d'engrais. En l'absence de tout signe d'apaisement du conflit, les agriculteurs ukrainiens peinent à planter la récolte de printemps. Les approvisionnements en céréales russes ont également été affectés par les sanctions et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le Invesco DB Agriculture Fund par exemple, suit la performance des contrats à terme individuels sur les matières premières agricoles, et la performance des deux dernières années est impressionnante.

Source : Plateforme CMC Markets, graphique quotidien, 12.05.22

Fondamentalement, les investisseurs en ETF peuvent choisir parmi une large gamme de produits pour suivre différents thèmes sur les bourses. Plus de 150 fonds communs de placement et ETF couvrent le secteur, ce qui signifie malheureusement aussi qu'il faut faire preuve de prudence. En bref, il est important de comprendre quels sont les produits du fonds/ETF et quelle est sa stratégie.

En général, les FNB suivent le prix de marchandises individuelles, comme le SPDR Gold Shares ETF (GLD) ou le Invesco DB Gold Fund (DGL), qui suivent des indices de référence légèrement différents. De même, il existe des FNB qui suivent des groupes de matières premières, comme le Invesco DB Base Metals (DBB), ou l'ensemble du secteur, comme le iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Ainsi, un investisseur peut choisir entre différents produits aux contenus différents.

Les banques centrales veulent lutter contre l'inflation

La situation et les déclarations des banques centrales, notamment de la FED, sont également claires, de sorte que nous sommes susceptibles d'assister à une hausse séculaire des taux d'intérêt dans les années à venir. Par conséquent, le marché haussier des obligations d'État amé ricaines, qui dure depuis 40 ans, est peut-être arrivé à son terme. Du côté des titres à revenu fixe, cela signifie que les investisseurs devront faire preuve de plus de créativité et de tactique - cela signifie en fait être un gestionnaire actif.

Les investisseurs - des fonds de pension aux particuliers - sont tous à l'affût des actifs dits inflationnistes tels que l'énergie, les matériaux, les valeurs industrielles, les valeurs financières, les obligations à haut risque et les matières premières. Ces classes d'actifs peuvent offrir des opportunités pour faire face à une inflation croissante. L'inflation n'est donc pas seulement un risque pour les marchés, mais peut aussi être considérée dans une certaine mesure comme une opportunité.

Une éventuelle récession est également un sujet très débattu qui pourrait résulter d'une hausse de l'inflation. Toutefois, les investisseurs doivent noter qu'il est pratiquement impossible de trouver des preuves solides que nous sommes au bord d'une récession, de sorte que les portefeuilles des investisseurs doivent toujours être structurés pour une croissance nominale plus forte que prévu.

Les TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) sont soudainement devenus le centre d'intérêt des investisseurs, car la hausse de l'inflation rend les obligations classiques vulnérables aux baisses de prix. Mais même ces produits ne garantissent pas que les prévisions d'inflation se concrétisent comme on le suppose actuellement. La baisse des prix de ces derniers mois en est la preuve.

iShares TIPS Bonds ETF

Source : Plateforme CMC Markets, graphique quotidien, 12.05.22

Le message aux investisseurs n'est donc pas de vendre toutes les actions technologiques et d'acheter des matières premières, ni de vendre les fonds obligataires traditionnels et de rechercher des ETF à revenu fixe. La question à se poser est plutôt la suivante : avez-vous quelque chose dans votre portefeuille qui soit adapté à cet environnement changeant ? Les valeurs technologiques se sont-elles suffisamment calmées après leur forte hausse ? Quelles sont les entreprises dont la croissance se poursuit comme prévu et qui peuvent donc surpasser l'inflation ? Les matières premières doivent également être considérées avec sagesse, car la plupart d'entre elles ont augmenté de 100 % ou plus au cours des 12 derniers mois, avant que la tendance ne soit remarquée par le marché au sens large. Les revers et les corrections doivent donc être pris en compte, car le marché boursier est rarement à sens unique.



