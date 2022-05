La semaine à venir : PIB britannique, inflation américaine, résultats de Disney et Rivian

Les craintes d'un ralentissement brutal de l'économie britannique pourraient se concrétiser dans les données du PIB du premier trimestre publiées jeudi, tandis qu'outre-Atlantique, les derniers chiffres de l'inflation IPC devraient encore augmenter, ce qui pourrait annoncer de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis. Cette semaine, les mises à jour des résultats des entreprises sont nombreuses des deux côtés de l'étang, avec notamment les chiffres trimestriels d'AMC Entertainment, Coinbase, Disney et Peloton.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL :

Mercredi – IPC américain (avril)

La Réserve fédérale américaine ayant relevé ses taux de 50 points de base, l'attention se porte maintenant sur la question de savoir si la banque centrale américaine procédera à une autre hausse de 50 points de base lors de sa prochaine réunion, surtout si l'inflation américaine ne montre aucun signe de ralentissement lors de la publication des chiffres d'avril cette semaine. En mars, l'IPC américain a augmenté de 8,5 %, soit légèrement plus que prévu, tandis que les prix de base ont augmenté de 6,5 %, soit légèrement moins que prévu, signe que les pressions inflationnistes pourraient bien être sur le point de s'atténuer. Ces attentes se sont avérées de courte durée après que l'IPP de mars a atteint 11,2 %, un autre record, tandis que les prix de base ont augmenté de 9,2 %. Avec les données ISM sur les prix payés qui semblent toujours frénétiques, tout signe d'un pic de l'inflation globale semble encore loin, avec des rendements américains à 10 ans qui ont atteint 3 %. Les chiffres de l'IPC de cette semaine pourraient entraîner une nouvelle hausse des anticipations d'inflation, dans un contexte où la Réserve fédérale pourrait même envisager de relever ses taux de 75 points de base lors de sa prochaine réunion, ou d'accélérer la réduction de son bilan.

AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS (9-13 MAI):

LUNDI 9 MAI

AMC Entertainment Q1 résultats

Pris dans la frénésie des actions mèmes il y a plus d'un an, les actions AMC ont vu une grande partie de l'écume s'envoler au cours des derniers mois et se négocient maintenant à nouveau aux niveaux qu'elles avaient avant la pandémie. Néanmoins, elles restent sujettes à d'importants épisodes de volatilité, et même avec l'assouplissement de la plupart des restrictions, elles sont encore loin de renouer avec les bénéfices. À la fin de l'année dernière, AMC a annoncé un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, sa meilleure performance depuis deux ans et supérieure aux attentes. La société a tout de même enregistré une perte de 134 millions de dollars, ce qui est toutefois bien mieux que la perte de 946 millions de dollars enregistrée au quatrième trimestre de l'année dernière. En mars, la chaîne de cinémas a de nouveau fait la une des journaux, cette fois pour avoir payé 27,9 millions de dollars pour une participation de 22 % dans le mineur d'or Hycroft Mining. Ayant tout juste survécu à une expérience de mort imminente l'année dernière à cause de la pandémie, on peut pardonner aux actionnaires de se demander à quoi jouent la direction et le PDG Adam Aron, étant donné que la société a toujours des dettes nettes de plus de 9 milliards de dollars. Les attentes pour le premier trimestre ont été fixées assez bas à la fin de l'année dernière, mais la barre a été relevée pour les trimestres suivants, même s'il faudra probablement beaucoup plus que la vente de pop-corn de marque pour ramener ces niveaux d'endettement à des niveaux plus gérables. La direction espère que la sortie du nouveau film Batman et de Sonic the Hedgehog 2 a permis aux gens de franchir les portes et de faire grimper les revenus. Les pertes pour le premier trimestre devraient s'élever à 0,55c par action.

Vroom Q1 résultats

Pour une société cré ée dans le but de tirer profit du marché en ligne pour l'achat et la vente de voitures, la performance du cours de l'action de Vroom au cours des 12 derniers mois n'a été rien de moins qu'un accident de voiture. Lancée en fanfare en 2020, avec un pic juste au-dessus de 75 dollars, la flambée des prix des voitures neuves et d'occasion ne l'a pas aidée le moins du monde, et l'action est aujourd'hui inférieure à 2 dollars. La société semble vendre plus de voitures trimestre après trimestre, mais ses coûts d'exploitation augmentent tout aussi rapidement, et c'est là son principal problème, un problème qu'elle doit résoudre, mais qu'elle ne semble pas prête à résoudre. Au cours de son dernier trimestre, la société a généré des revenus de 934,5 millions de dollars, mais a dépensé 166 millions de dollars en frais administratifs divers, tout en générant des bénéfices sur la vente de ses véhicules de 33 millions de dollars, ce qui signifie des pertes de 133 millions de dollars. Cette situation ne devrait pas s'améliorer, ce qui pose la question de savoir combien de temps encore la société sera à court d'argent. La direction a déclaré qu'elle s'attendait à des revenus de 875 millions de dollars au premier trimestre et à des ventes de 18 000 à 19 000 véhicules. Les pertes devraient s'élever à 1 $ par action.

MARDI 10 MAI

Coinbase Q1 résultats

Malgré des résultats du 4ème trimestre supérieurs aux attentes, la volatilité des crypto-monnaies ayant fait grimper les revenus à 2,5 milliards de dollars, le cours de l'action Coinbase a poursuivi son déclin depuis les sommets atteints en novembre, juste en dessous de 370 dollars. Tout au long de l'année dernière, le cours de l'action semblait avoir trouvé une base juste au-dessus de 205 $, mais celle-ci a cédé en janvier, les actions se négociant désormais près de leurs plus bas niveaux. Les bénéfices du quatrième trimestre ont également été meilleurs que prévu, mais cela n'a pas suffi à enrayer le déclin du cours de l'action, qui a rapidement chuté en raison des préoccupations liées à l'évaluation générale de la société et aux cryptomonnaies, qui ont également commencé à subir des pressions par rapport à leurs récents sommets. La baisse a également été exacerbée par les inquiétudes sur les volumes d'échange en raison de la faiblesse continue des prix des crypto-monnaies et de l'incertitude quant aux nouvelles réglementations. Les bénéfices devraient s'établir à 0,20c par action.

Peloton Q3 résultats

Ces derniers mois ont été une véritable catastrophe pour le cours de l'action Peloton, les actions s'échangeant à des niveaux historiquement bas, un contraste énorme avec la façon dont les actions se comportaient pendant la période de blocage. Le retour à la normale ainsi qu'un certain nombre d'erreurs commerciales ont fait éclater cette bulle de manière spectaculaire. Lorsque la société a publié ses résultats au deuxième trimestre, les investisseurs ont dû absorber une nouvelle dégradation de la note. À la fin du premier trimestre, la direction a revu à la baisse les prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, passant de 5,4 milliards de dollars à une fourchette de 4,4 à 4,8 milliards de dollars, ce qui, à l'époque, avait quelque peu surpris. Après un deuxième trimestre désastreux, la société a encore réduit ses prévisions à une fourchette de 3,7 à 3,8 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait maintenant se situer juste en dessous de 1 milliard de dollars, avec une perte d'EBITDA comprise entre 125 et 140 millions de dollars. Le PDG John Foley a été remplacé par Barry McCarthy, ancien directeur financier de Netflix, au poste de président exécutif. Peloton a également déclaré qu'elle allait supprimer 2 800 emplois afin de réaliser des économies de 800 millions de dollars dans le cadre de la restructuration de l'entreprise. De nombreuses spéculations ont circulé sur le fait que l'entreprise pourrait faire l'objet d'un rachat par des sociétés comme Apple, Amazon, Nike et Disney, toutes liées à l'entreprise. Bien que le PDG de Peloton, Barry McCarthy, ait exclu une vente, il se peut qu'à un moment donné, les actionnaires jettent l'éponge et invitent à une vente. Le mois dernier, la société a augmenté le prix de ses abonnements, tout en réduisant le prix de son matériel, c'est-à-dire de ses tapis de course et de ses vélos, dans le but d'atteindre de nouveaux clients. Un vélo coûtera 1 445 $ au lieu de 1 745 $, tandis que le tapis de course passera de 2 845 $ à 2 695 $. Cependant, étant donné que les frais d'expédition et d'installation s'élèvent respectivement à 250 $ et 350 $, on peut se demander pourquoi ils se sont donné cette peine. À ce genre de prix, les acheteurs n'ont pas tendance à être moins sensibles au prix. L'entreprise teste également une option de location. Les pertes devraient s'élever à 0,81 $ par action.

MERCREDI 11 MAI

Disney Q2 résultats

Au quatrième trimestre, Disney+ n'a ajouté que 2,1 millions de nouveaux abonnés, mais au premier trimestre, le nombre d'abonné s a grimpé à 11,8 millions, bien au-delà des 8,1 millions attendus, ce qui porte le nombre total d'abonnés à 129,8 millions. Son plus grand marché est l'Inde, avec son offre Disney+ Hotstar qui compte 45,9 millions d'abonnés et qui fonctionne à perte. Disney maintient sa prévision d'atteindre son objectif de 230 millions d'abonnés d'ici 2024. Cela semble certainement plausible, surtout au vu de la croissance de son marché indien et du fait qu'il est disponible gratuitement sur le modèle du forfait de base sans abonnement. L'activité des parcs à thème a également connu un rebond décent, puisque les recettes ont bondi à 7,2 milliards de dollars, ce qui a contribué à porter les recettes totales du premier trimestre à 21,8 milliards de dollars et les bénéfices à 1,07 dollar par action, soit bien plus que les prévisions de 0,59 dollar par action. Pour les chiffres du deuxième trimestre de cette semaine, l'attention se portera surtout sur la question de savoir si la société constate un ralentissement des abonnements similaire à celui de Netflix, les consommateurs réduisant leurs dépenses inutiles. Les bénéfices devraient s'élever à 1,17 $ par action.

Rivian Q1 résultats

Le prix d'introduction en bourse de 78 $ semble bien loin maintenant, après le pic initial de l'introduction en bourse à 179 $. Depuis lors, les actions se sont effondrées, avec une nouvelle baisse à des niveaux records depuis que la société a annoncé une perte nette de 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, portant les pertes de l'année entière à 4,7 milliards de dollars. Le revenu total de l'année s'élève à 55 millions de dollars, générés par la vente de 920 de ses camions. En termes de commandes, l'entreprise compte 83 000 pick-ups et SUV, mais elle aura du mal à s'approcher de ce chiffre en termes de livraisons annuelles dans un avenir proche. En dépit des préoccupations relatives à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, l'objectif de l'entreprise de 25 000 livraisons annuelles semble encore optimiste. Son usine de l'Illinois doit encore atteindre sa vitesse de croisière, tandis que la société a l'intention de dépenser 5 milliards de dollars pour une autre usine en Géorgie. Elle dispose encore d'importantes réserves de liquidités, dont 11 milliards de dollars provenant de Ford et d'Amazon et 13,7 milliards de dollars de son introduction en bourse, mais elle devra en consacrer une grande partie à l'augmentation de sa capacité de production, dans le but de produire jusqu'à 150 000 véhicules par an. Il y a un mois, la société a déclaré avoir produit 2 553 véhicules dans son usine de l'Illinois et en avoir livré 1 227, tout en précisant qu'elle était en bonne voie pour livrer 25 000 véhicules cette année. Les pertes devraient s'élever à 1,45 $ par action.

IPC américain (avril)

Voir l'événement principal, ci-dessus.

JEUDI 12 MAI

PIB du Royaume-Uni (Q1)

Après un solide mois de janvier, l'économie britannique semble avoir connu un ralentissement en février et mars si l'on en croit les chiffres récents des ventes au détail et de la confiance des consommateurs. D'une année sur l'autre, la croissance des ventes au détail en mars a chuté de 7,2 % à 0,9 %, tandis que la confiance des consommateurs est tombée à son plus bas niveau depuis octobre 2020. L'industrie manufacturière et la construction semblent avoir bien mieux résisté au premier trimestre, même si, comme tout le monde, elles sont confrontées à d'énormes augmentations de coûts. Après avoir terminé l'année dernière avec une expansion de 1,3 %, il est fort probable que l'on assiste à un ralentissement au premier trimestre, mais probablement pas à une contraction. En ce qui concerne les chiffres mensuels, nous avons constaté une expansion de 0,8 % en janvier et de 0,1 % en février. Le mois de mars devrait connaître une contraction, ce qui pourrait bien entraîner une forte baisse des chiffres trimestriels.

VENDREDI 13 MAI

Pas d'annonces majeures

Calendrier des résultats

LUNDI 9 MAI RÉSULTATS AMC Entertainment (US) Q1 Coty (US) Q3 Groupon (US) Q1 Hilton Grand Vacations (US) Q1 Vroom (US) Q1 MARDI 10 MAI RÉSULTATS Coinbase (US) Q1 Hyatt Hotels (US) Q1 Liberty Global (UK) Q1 Matterport (US) Q1 Peloton Interactive (US) Q3 MERCREDI 11 MAI RÉSULTATS Beyond Meat (US) Q1 Brewin Dolphin (UK) Résultats semestriels Compass (UK) Résultats semestriels ITV (UK) Q1 Walt Disney (US) Q2 JEUDI 12 MAI RÉSULTATS 3i Group (UK) Résultats annuels Balfour Beatty (UK) Q1 BT Group (UK) Résultats annuels Squarespace (US) Q1 VENDREDI 13 MAI RÉSULTATS Sage (UK) Résultats semestriels

Les annonces de l'entreprise sont susceptibles d'être modifiées. Tous les événements énumérés ci-dessus étaient corrects au moment de la rédaction.



CMC Markets est un prestataire de service d'exécution uniquement. Ces informations (qu'elle contiennent ou non des opinions) présentent un caractère purement informatif et ne tient pas compte de votre situation ou de vos objectifs personnels. Aucune des informations contenues dans ce document n'est (ou ne doit être considérée comme) un conseil financier, d'investissement ou autre auquel se fier. Aucun avis donné dans les documents ne constitue une recommandation de CMC Markets ou de l'auteur selon laquelle un investissement, un titre, une transaction ou une stratégie d'investissement particulier convient à une personne spécifique. Le matériel n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche sur les marchés d'investissement. Bien qu'il ne nous soit pas expressément interdit de traiter avant de fournir ce matériel, nous ne cherchons pas à en tirer profit avant sa diffusion.