La semaine à venir : L'inflation américaine ; le commerce chinois, résultats de Deliveroo et de Disney

Avant la mise à jour de mercredi sur l'inflation américaine, les estimations du consensus suggèrent que la croissance des prix à la consommation pourrait avoir ralenti à 8,8 % en juillet, en baisse par rapport à la lecture de 9,1 % en juin.

Dans l'intervalle, alors que la surabondance de rapports sur les résultats des entreprises commence à s'atténuer légèrement, nous vous présentons les derniers résultats de Deliveroo, Disney, Coinbase et plus encore.

Mercredi - Indice des prix à la consommation américain

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain ayant atteint un nouveau record de 9,1 % en juin, on craignait que la Réserve fédérale ne soit tentée de modifier son taux directeur de 100 points de base en juillet. Si le chiffre principal a attiré toute l'attention, il convient de noter que les prix de base ont reculé de 6 % à 5,9 %. Les craintes d'un mouvement de taux de 100 points de base en juillet n'ont pas duré très longtemps, car deux des membres les plus bellicistes du FOMC se sont opposés à cette idée, estimant qu'un mouvement de 75 points de base était suffisant. Depuis la publication de ces chiffres, le débat a évolué, les craintes d'une récession l'emportant désormais sur celles d'un resserrement agressif de la banque centrale. Depuis la publication des chiffres de l'IPC de juin, le marché obligataire a connu une forte hausse des prix et une baisse des rendements. Ce changement d'orientation s'explique en partie par la conviction que si la Réserve fédérale continuera probablement à tenir un discours ferme sur l'inflation à court terme et à relever les taux jusqu'à la fin de l'année, il lui sera difficile de conserver laêapproche l'année prochaine. Nous avons déjà commencé à observer une faiblesse des prix des produits de base au cours des derniers mois, ce qui suggère que l'inflation globale pourrait bien avoir atteint un sommet à court terme. On s'attend à une baisse à 8,8 %, les prix de base devant passer de 6,2 % à 5,9 %.

Commerce de la Chine (juillet)

L'excédent commercial de la Chine a atteint un record en juin, la réouverture de l'économie après des semaines de restrictions ayant entraîné une hausse de 17,9 % des exportations, qui ont ainsi atteint leur plus haut niveau de l'année. Il y a certainement un élément de rebond refoulé dans ces chiffres et, pour cette raison, les chiffres de juillet devraient être plus modérés, avec une prévision d'une hausse de 13,2 %. Les importations seront probablement d’une autre nature. Elles devraient continuer à être faibles. Une hausse de 1 % a été observée en juin, car la nature discontinue de la politique de zéro-covite de la Chine est susceptible de peser sur la demande intérieure. Les ventes au détail sont faibles depuis plusieurs mois maintenant et, bien que la demande se soit redressée ces derniers mois avec l'assouplissement des restrictions, la nature incertaine de la politique covide de la Chine est susceptible de maintenir la demande assez faible. Les prévisions tablent sur une hausse de 4 %, ce qui reste inférieur au sommet de 4,1 % atteint en mai.

Coinbase T2 résultats

Le lendemain de la publication de ses résultats du premier trimestre, les actions de Coinbase ont atteint un plancher record avant de terminer la journée en hausse. Depuis lors, les actions ont eu du mal à faire des progrès significatifs dans un contexte de pertes de plus de 70% depuis le début de l'année. Non seulement le chiffre d'affaires du marché de la crypto s'est effondré, mais ses autres marchés ont également connu une forte baisse des revenus, tout comme ses pairs. Au premier trimestre, les revenus ont glissé à 1,17 milliards de dollars, bien en dessous des attentes de 1,48 milliards de dollars, et bien en dessous des 1,8 milliards de dollars de l'année dernière. La société a également enregistré une perte de 430 millions de dollars, et a revu à la baisse ses prévisions pour le deuxième trimestre. La forte baisse des volumes de transactions et d'échanges est illustrée par la comparaison entre le volume d'échanges de détail du quatrième trimestre, qui s'élevait à 177 milliards de dollars l'année dernière, et qui a chuté à 74 milliards de dollars au premier trimestre, car la chute de la crypto-monnaie a maintenu une grande partie du marché de détail sur la touche. Les craintes de faillite n'ont pas aidé non plus après que la société ait émis un avertissement sur les implications d'un tel événement dans son rapport de résultats du premier trimestre. La société fait également l'objet d'une enquête de la SEC sur ses cotations de crypto-monnaies et sur la question de savoir si elles auraient dû être cotées en tant que titres. Les pertes devraient s'élever à 2,27 cents par action.

Indice des prix à la consommation américain

Deliveroo résultats semestriels

Essayer de trouver le minimum du cours de l'action Deliveroo s'est avéré une tâche difficile au cours des 12 derniers mois : Avec des actions tombant sous les 100 pence en mai à la suite des chiffres du premier trimestre, les actions sont encore plus éloignées de leur prix d'introduction en bourse de 390 pence en avril 2021. La société a continué de croître au cours des 15 derniers mois et, dans ses résultats annuels de mars, les revenus ont augmenté de 57 % pour atteindre 1,82 milliard de livres. Les pertes ont également augmenté, passant de 213 millions de livres sterling en 2020 à 298 millions de livres sterling, avec une baisse des marges de 8,7 % à 7,5 %, alors que les dépenses de marché et les frais généraux ont augmenté de 75 % pour atteindre 628,7 millions de livres sterling. En ce qui concerne les prévisions, la société a déclaré qu'elle espérait atteindre le seuil de rentabilité en 2024 sur la base d'une année complète, et qu'à moyen terme, la valeur brute des transactions (VTB) devrait croître d'environ 20 % par an. Deliveroo a fait de grands progrès en signant des accords avec Amazon et Waitrose, ce qui a contribué à faire grimper la VBT du premier trimestre à 1,79 milliard de livres, soit une hausse de 11 % par rapport à la même période l'année précédente. À l'époque, la société semblait confiante de pouvoir atteindre une VAB de 15 à 25 % pour l'année, le second semestre devant être plus fort que le premier. Ces prévisions sont toujours apparues trop optimistes compte tenu du contexte économique, et en juillet, la société a été contrainte de les abaisser à un niveau compris entre 4 % et 12 %, bien que les prévisions d'EBITDA soient restées inchangées.

Disney T3 résultats

Les actions de Disney ont atteint leur plus bas niveau depuis deux ans en juillet, malgré des chiffres supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, qui ont montré que, contrairement à ses pairs Netflix, Disney a réussi à augmenter le nombre de ses abonnés. L'augmentation du nombre d'abonnés, qui est passé de 129,8 millions à 137,7 millions, a largement dépassé les attentes, même si les revenus et les bénéfices de l'ensemble de l'entreprise n'ont pas été à la hauteur, en raison de l'augmentation des coûts de programmation sur Disney+ et Hulu. Contrairement à Netflix, Disney bénéficie des revenus supplémentaires de ses studios de cinéma, ainsi que de ses activités liées aux vacances et aux parcs à thème. Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre s'est élevé à 19,25 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 20,1 milliards de dollars. Du côté positif, l'activité des parcs a connu une solide amélioration avec 6,7 milliards de dollars de revenus et un bénéfice d'exploitation de 1,76 milliards de dollars, même si, pour l'avenir, Disney a cité une perte potentielle de 350 millions de dollars due à la fermeture de ses parcs à thème de Shanghai et de Hong Kong en Chine. La société a également mis en garde contre un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés au second semestre en raison de la hausse de l'inflation qui affecte les revenus des consommateurs. Comme Netflix, Disney a déclaré qu'elle prévoyait un niveau de Disney+ financé par la publicité en réponse à ces préoccupations concernant la hausse des prix. Les bénéfices devraient s'élever à 0,96c par action.

PPI américain (juillet)

Après être retombé des sommets atteints en mars à 10,9 % en mai, l'IPP américain a fait un bond inattendu à 11,3 % en juin, ce qui fait craindre que de nouvelles pressions inflationnistes s'accumulent dans les chaînes d'approvisionnement américaines. Cette hausse était inattendue étant donné qu'il y avait peu d'indications de telles pressions dans les chiffres des prix payés pour le même mois. En outre, les prix ont continué à s'éloigner des sommets atteints en mars. Hors alimentation et énergie, les prix ont baissé de 8,5 % à 8,2 %, avec l'espoir que cette tendance plus large puisse se poursuivre en juillet et au troisième trimestre. La question qui se pose aux investisseurs et aux marchés en général est de savoir jusqu'à quel point les prix peuvent encore baisser avant de trouver un plancher. C'est la question la plus importante en ce qui concerne les pressions inflationnistes.

Rivian T2 résultats

Le prix d'introduction en bourse de Rivian, qui s'élevait à 78 dollars, semble bien lointain. Au cours des six derniers mois, les principales parties prenantes, Ford et Amazon, ont procédé à d'énormes dépréciations de leurs participations dans l'entreprise. Le jour de l'annonce de ses résultats du premier trimestre, l'action a atteint un plancher record, juste en dessous de 20 dollars. Depuis lors, nous avons assisté à une modeste reprise alors que l'entreprise met enfin en route sa production de voitures. Au premier trimestre, la société a confirmé qu'elle avait construit 2 553 véhicules et en avait livré 1 227. La production a été lentement augmentée au cours du trimestre et la direction a exprimé sa confiance dans la production de 4 000 véhicules au deuxième trimestre. Ce sera le test clé dans l'attente des chiffres du deuxième trimestre de cette semaine. La société indique qu'elle a enregistré 10 000 nouvelles pré-commandes depuis l' augmentation des prix en mars. Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 95 millions de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 131,2 millions de dollars, et la société a annoncé une perte de 1,6 milliard de dollars, soit 1,43 centime par action. La société a réaffirmé son objectif de 25 000 ventes annuelles de véhicules, malgré les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui constituent actuellement un vent contraire. La société continue de dépenser des sommes importantes pour de nouvelles capacités et espère commencer à travailler sur une nouvelle usine en Géorgie cet été, ce qui signifie que les pertes devraient être plus élevées, à 1,60 $ par action.

Calendrier des résultats

LUNDI 08 AOÛT RÉSULTATS Allbirds (US) T2 Clarkson (UK) Résultats semestriels Groupon (US) T2 ITM Power (UK) Résultats annuels News Corp (US) T4 Pagegroup (UK) Résultats semestriels Vroom (US) T2 MARDI 09 AOÛT RÉSULTATS abrdn (UK) Résultats semestriels BuzzFeed (US) T2 Coinbase Global (US) T2 InterContinental Hotels Group (UK) Résultats semestriels iRobot (US) T2 Legal & General Group (UK) Résultats semestriels Ralph Lauren (US) T1 Warner Music Group (US) T3 MERCREDI 10 AOÛT RÉSULTATS Admiral Group (UK) Résultats semestriels Aviva (UK) Résultats semestriels Bumble (US) T2 Deliveroo (UK) Résultats semestriels Fox Corp (US) T4 Getty Images Holdings (US) T2 Prudential (UK) Résultats semestriels Sonos (US) T3 Walt Disney Co. (US) T3 Wendy's (US) T2 JEUDI 11 AOÛT RÉSULTATS Capital & Regional (UK) Résultats semestriels Derwent London (UK) Résultats semestriels Entain (UK) Résultats semestriels M&G (UK) Résultats semestriels Payoneer Global (US) T2 Petrofac (UK) Résultats semestriels Rivian Automotive (US) T2 Savills (UK) Résultats semestriels Spirax-Sarco Engineering (UK) Résultats semestriels VENDREDI 12 AOÛT RÉSULTATS Sonida Senior Living (US) T2

Les annonces de l'entreprise sont susceptibles d'être modifiées. Tous les événements énumérés ci-dessus étaient corrects au moment de la rédaction.



