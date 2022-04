La semaine à venir : Élection française, IPC européen, résultats des entreprises technologiques américaines

Les électeurs français se rendent aux urnes dimanche pour désigner le vainqueur du second tour de la présidentielle entre le président sortant Emmanuel Macron et la challenger Marine Le Pen. Puis, au cours d'une semaine chargée en résultats d'entreprises, les quatre plus grandes sociétés américaines par capitalisation boursière - Apple, Microsoft, Alphabet, propriétaire de Google, et Amazon - doivent également annoncer leurs derniers résultats. Des publications du PIB sont également attendues pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.

Événement principal :

Dimanche – Élection en France

C'est un week-end important pour la politique française. Le président sortant Emmanuel Macron et Marine le Pen s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle française. Macron est toujours le favori, mais pour la plupart des électeurs, le choix est aussi appétissant qu'un morceau de pain moisi, une tendance mondiale qui semble avoir affecté la politique dans le monde entier. En 2017, Macron l'a emporté avec plus de 60 % des voix, mais cette fois-ci, Le Pen semble avoir comblé l'écart, principalement parce que Macron s'est montré sourd aux préoccupations des membres les plus pauvres de la société française. Tout dépendra si le vote anti-Macron se transforme en un changement de soutien pour Le Pen, ou si les électeurs français refusent tout simplement de voter pour l'un ou l'autre. C'est probablement le plus grand risque pour Macron, que les électeurs ne se déplacent pas et que Le Pen passe par là.

Autres événements importants (25-29 AVRIL) :

LUNDI 25 AVRIL

Pas d'annonces majeures

MARDI 26 AVRIL

Microsoft Q3 résultats

Le trimestre a été difficile pour les valeurs technologiques, certaines plus que d'autres, car les inquiétudes concernant les valorisations et les hausses de taux incitent les investisseurs à faire preuve de plus de discernement quant aux domaines dans lesquels ils placent leur argent. Depuis les sommets atteints à la fin de l'année dernière, les actions Microsoft ont reculé, même si elles ont réussi à se maintenir au-dessus de 270 dollars. Les chiffres du deuxième trimestre ont été très solides, avec un chiffre d'affaires record de 51,73 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente et un résultat supérieur aux attentes, tandis que les bénéfices ont atteint 2,48 cents par action. Son activité "cloud" Azure a vu ses revenus augmenter de 46 %, conformément aux attentes, bien qu'en baisse par rapport aux quatre trimestres précédents, qui ont vu une croissance des revenus supérieure à 50 %. Son activité "Intelligent Cloud" a également connu un nouveau trimestre satisfaisant, avec un chiffre d'affaires record de 18 33 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de l'informatique personnel et des jeux a atteint 17,47 milliards de dollars, ce qui représente un bond par rapport au premier trimestre et une augmentation par rapport au même trimestre de l'année précédente, même si cette évolution était largement attendue en raison de l'adoption accrue de Windows 11. Les revenus du contenu et des services Xbox ont augmenté de 10 %, renforçant la décision de faire le grand saut avec l'annonce du rachat d'Activision Blizzard. Si l'acquisition est approuvée, ce segment devrait être un secteur de croissance clé à l'avenir et pourrait bien devenir le plus gros revenu de l'entreprise, en supposant qu'il passe l'examen réglementaire. En ce qui concerne les prévisions, Microsoft a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre ralentisse légèrement pour se situer entre 48,5 et 49,3 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions. Les bénéfices devraient s'établir à 2,19 cents par action.

Alphabet Q1 résultats

Lorsqu'Alphabet a publié ses derniers chiffres pour le quatrième trimestre, le cours de l'action a brièvement atteint de nouveaux sommets, au-dessus de 30 dollars, après avoir enregistré des revenus records pour le trimestre, avant de retomber vers ses plus bas niveaux de l' année. Les inquiétudes que les investisseurs pouvaient avoir quant à l'impact de la hausse des coûts sur la rentabilité de l'activité de Google ont été complètement dissipées, puisque la société a annoncé un chiffre d'affaires record de 75,33 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit une augmentation de 32 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, tout en améliorant les marges d'exploitation à 29 %. L'activité publicitaire a une fois de plus été la plus performante, représentant 61,24 milliards de dollars de revenus totaux, YouTube représentant 8,6 milliards de dollars de ce montant et générant près de 26 milliards de dollars de revenus d'exploitation. Ce résultat a été réduit par les pertes enregistrées dans les activités de cloud computing et d'autres paris, bien que les pertes de l'activité de cloud computing aient été réduites à 890 millions de dollars pour des revenus de 5,5 milliards de dollars. Les autres paris ont affiché des pertes de 1,45 milliard de dollars. La société a également annoncé un fractionnement d'actions dans un rapport de 20:1 afin d'élargir sa base d'actionnaires, qui prendra effet le 15 juilletth sous réserve de l'approbation des actionnaires. Le succès de la société a attiré l'attention, en particulier dans le domaine de la publicité numérique, et la société a fait l'objet de poursuites antitrust dans plusieurs États américains au cours des derniers mois. Les bénéfices devraient s'élever à 25,82c$, la grande question étant de savoir si Alphabet peut maintenir le type de croissance des revenus de 30% et plus que nous avons connu l'année dernière, à un moment où les coûts ont considérablement augmenté. L'année dernière, les effectifs ont augmenté de plus de 21 000 personnes pour atteindre 156 500

MERCREDI 27 AVRIL

Pas d'annonces majeures

JEUDI 28 AVRIL

Décision sur les taux de la Banque du Japon

La baisse du yen japonais devrait accroître la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle se montre légèrement plus optimiste lors de sa réunion cette semaine. Depuis la fin de l'année dernière, le yen japonais a perdu plus de 10 % par rapport au dollar américain, ce qui, pour un pays qui est un importateur net de matières premières, et d'énergie en particulier, exercera une énorme pression à la hausse sur l'inflation. La Banque du Japon a passé des années à essayer de faire sortir le génie de l'inflation de sa bouteille, sans grand succès. En mars, l'IPC global a augmenté de 0,9 % en février à 1,2 %, mais il reste infé rieur aux niveaux de 1,5 % observés en février 2018. Avec un objectif d'inflation de 2 %, la BOJ n'a réussi à dépasser et/ou à atteindre cet objectif que brièvement en 2008, et pendant quelques mois en 2014 et 2015, lorsque l'IPC a culminé à 3,7 % avant de chuter brutalement. Nous pourrions voir un schéma similaire se dérouler ici si les prix des matières premières continuent de bondir et le yen de plonger.

Apple Q2 résultats

Le cours de l'action Apple a bien résisté malgré toute la volatilité de ces dernières semaines. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint un nouveau record de 123,95 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions de 119 milliards de dollars, tandis que les bénéfices se sont élevés à 2,10 cents par action, soit un peu moins de 35 milliards de dollars, avec des recettes record pour les ventes d'iPhone. Les chiffres se répartissent comme suit : 71,63 milliards de dollars pour l'iPhone, soit 67,74 milliards de dollars de plus que prévu, 10,85 milliards de dollars pour le Mac, 14,7 milliards de dollars pour les vêtements, la maison et les accessoires, 7,25 milliards de dollars pour l'iPad et 19,25 milliards de dollars pour les services. Seul le chiffre d'affaires de l'iPad est resté en deçà des attentes du consensus, à 8,1 milliards de dollars, ce qui est un peu décevant compte tenu du lancement et des mises à jour de la gamme mini et iPad. Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a imputé le manque à gagner de l'iPad à des difficultés d'approvisionnement en composants, ainsi qu'à l'allocation de composants à l'iPhone, plus cher, ce qui suggère que la demande n'était pas le problème ici, et qu'Apple a mis la priorité sur ses produits à marge plus élevée comme l'iPhone. Les marges d'exploitation sur les produits se sont établies à 38,4 %, mais les marges sur les services ont atteint un nouveau record de 72,4 %. Le chiffre d'affaires des services continue de progresser et avec 785 millions d'abonnés à la musique en streaming et aux jeux, le PDG d'Apple, Tim Cook, a laissé entendre qu'ils commençaient à envisager le développement de produits pour la réalité augmentée, et qu'ils élaboraient des plans pour un casque et des lunettes AR dans l'année à venir, alors qu'ils cherchent à se déplacer dans le Metaverse. Les chiffres du premier trimestre sont d'autant plus impressionnants qu'il y a eu quelques retards de produits en décembre, dans toutes les zones géographiques, à l'exception du Japon qui n'a pas été à la hauteur. Ces perturbations pourraient bien se répercuter sur le deuxième trimestre, mais cela ne devrait pas avoir d'impact négatif sur la capacité de l'entreprise à commercialiser ses produits, la demande restant forte, même si le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait ralentir pour s'établir à environ 90 milliards de dollars, Apple refusant une fois de plus de fournir des prévisions conformes aux trimestres précédents depuis le début de la pandémie. Les bénéfices devraient s'établir à 1,42c par action.

Amazon Q1 résultats

Le cours de l'action Amazon a également connu un trimestre indifférent malgré des prévisions assez faibles pour le premier trimestre lors de la publication des chiffres du quatrième trimestre et de l'année complète début février. Les ventes nettes devraient se situer entre 112 et 117 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes du marché (120 milliards de dollars), tandis que le résultat d'exploitation devrait se situer entre 3 et 6 milliards de dollars, contre 9 milliards de dollars l'année dernière. Une partie de la déception a été compensée par l'annonce d'une hausse du prix d'Amazon Prime de 20 dollars par an ou de 2 dollars par mois pour ses membres américains, alors que les investisseurs s'inquiétaient du maintien des marges de l'entreprise face à la hausse des coûts. Au quatrième trimestre, Amazon a embauché 140 000 personnes supplémentaires, tandis que sur l'année, les dépenses d'exploitation sont passées de 363 milliards de dollars en 2020 à 445 milliards de dollars. La grande inquiétude que suscite une telle hausse de prix est qu'elle pourrait entraîner un certain désabonnement, mais il semble que la direction parie qu'une nouvelle série du Seigneur des anneaux et les droits de diffusion en continu du football du jeudi soir pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Son activité de cloud computing a également été un contributeur important. Au quatrième trimestre, l'activité de cloud computing AWS a affiché un chiffre d'affaires de 17,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année dernière, et a dépassé les 16,1 milliards de dollars du troisième trimestre, ce qui constitue une continuation des améliorations trimestrielles observées tout au long de l'année dernière. Les investisseurs espèrent que cette tendance à la croissance se poursuivra, alors que nous attendons la prochaine division des actions dans un rapport de 20:1, qui a été annoncée en mars et qui devrait avoir lieu le 6 juin, sous réserve de l'approbation des actionnaires. Les bénéfices devraient s'élever à 8,51c par action.

VENDREDI 29 AVRIL

Allemagne, France, Italie, Espagne PIB Q1

La récente flambée des prix de l'énergie, et plus largement des matières premières, devrait avoir un effet négatif sur la production économique au premier trimestre, et ce avant de prendre en compte le conflit en Ukraine. La Bundesbank a déjà indiqué que l'économie allemande est vouée à la récession en raison de la flambée des prix de l'énergie, et si le pétrole et le gaz russes font l'objet d'un embargo, cet effet sera probablement multiplié. L'économie allemande était déjà en contraction à la fin de l'année dernière, et le PIB préliminaire du premier trimestre de cette semaine devrait s'établir à 0,2 %, bien qu'un chiffre négatif soit également envisageable. L'économie française devrait ralentir de 0,7 % au quatrième trimestre de l'année dernière à 0,3 %. L'économie italienne devrait ralentir fortement, passant de 0,6 % à 0,1 % au premier trimestre, et l'économie espagnole devrait ralentir à 0,5 %, contre 2,2 % au quatrième trimestre.

IPC DE L'UE (Avril)

Malgré un taux d'inflation qui atteint déjà un niveau record de 7,4%, la récente réunion de la BCE a vu le président Lagarde et le conseil des gouverneurs adopter une attitude légèrement plus Dovish. Cela a été une surprise pour beaucoup de gens étant donné l'atmosphère tendue de la réunion de mars. Cette position a déjà commencé à changer, même si les prix de base restent plus de la moitié de l'IPC global à 2,9 %. Plusieurs responsables politiques de la BCE se sont prononcés en faveur d'une hausse des taux dès juillet, Pierre Wunsch, membre belge du conseil de la BCE, et Luis de Guindos, vice-président de la BCE, ont déclaré qu'une hausse en juillet était de plus en plus probable. Ces appels devraient s'intensifier si l'on se fie aux indices de l'IPC de base du Royaume-Uni et des États-Unis, qui étaient initialement à la traîne par rapport à l'IPC global et qui semblent maintenant s'accélérer. La BCE semble sous-estimer cet effet, bien que le marché du travail de la zone euro soit légèrement plus lâche, ce qui signifie que la croissance des salaires sera plus lente. Un autre chiffre important, avec un changement à 7,6 %, augmentera la pression en faveur d'une hausse des taux dès le troisième trimestre.

US PCE (Mars)

Les récents commentaires du président de la Fed de St. Louis, James Bullard, suggèrent que, bien que ce ne soit pas son scénario de base, il pourrait envisager une hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale le mois prochain. Les marchés ont déjà intégré la probabilité d'un mouvement de 50 points de base du taux des fonds fédéraux et semblent relativement à l'aise avec cette idée. Les chiffres récents de l'IPC et de l'IPP, que nous avons vus en mars, indiquent peu, voire pas du tout, de ralentissement de l'inflation globale. Étant donné que le déflateur de base est la mesure préférée de la Fed pour cibler l'inflation, il est donc peu logique que les estimations pour le déflateur de base de mars prévoient un modeste ralentissement de 5,4 % en février à 5,3 %, bien que la récente force du dollar américain puisse avoir un modeste effet déflationniste. Le déflateur PCE devrait s'établir à %, en baisse/en hausse par rapport à 6,4 %.

Calendrier des résultats

LUNDI 25 AVRIL RÉSULTATS Coca-Cola (US) Q1 Activision Blizzard (US) Q1 Deutsche Börse (DE) Q1 Bolloré (FR) Q1 MARDI 26 AVRIL RÉSULTATS Microsoft (US) Q3 Alphabet (US) Q1 3M (US) Q1 General Electric (US) Q1 General Motors (US) Q1 PepsiCo (US) Q1 Visa (US) Q2 Orange (FR) Q1 Michelin (FR) Q1 MERCREDI 27 AVRIL RÉSULTATS Boeing (US) Q1 Ford (US) Q1 Meta (US) Q1 Schneider Electric (FR) Q1 Boston Scientific (US) Q1 Deutsche Bank (DE) Q1 JEUDI 28 AVRIL RÉSULTATS Amazon (US) Q1 Apple (US) Q2 Mastercard (US) Q1 Robinhood Markets (US) Q1 Twitter (US) Q1 Sanofi (FR) Q1 Pernod RIcard (FR) Q3 Accor (US) Q1 VENDREDI 29 AVRIL RÉSULTATS AstraZeneca (UK) Q1 Colgate-Palmolive (US) Q1 Exxon Mobil (US) Q1 Amundi (FR) Q1

