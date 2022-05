La semaine à venir : Décisions sur les taux de la Fed, résultats de BP, Shell, Pfizer

Les décisions relatives aux taux d'intérêt sont un thème clé de la semaine à venir, les banques centrales des États-Unis et du Royaume-Uni devant relever leurs taux. Les macroéconomistes suivront également de près le rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui devrait montrer que 400 000 emplois ont été ajoutés aux emplois non agricoles en avril.

C'est aussi une autre semaine chargée pour les résultats des entreprises, avec les géants britanniques de l'énergie BP et Shell qui doivent annoncer leurs résultats du premier trimestre. Pfizer, la compagnie aérienne IAG et le propriétaire américain de la chaîne de cinémas Odeon, AMC Entertainment, publient également leurs résultats cette semaine.

Mercredi – Décision sur les taux de la Fed

La décision sur les taux de la Réserve fédérale de cette semaine ne devrait pas surprendre grand monde, avec une hausse de 50 points de base attendue, ce qui devrait porter la limite supérieure du taux des fonds fédéraux à 1 %. C'est la moindre des attentes du marché en ce qui concerne ce que la Fed pourrait bien annoncer cette semaine.

La plus grande question portera sur le rythme de son programme de réduction des bilans ainsi que sur le rythme des hausses de taux ultérieures. Les commentaires de Powell au FMI, selon lesquels la Fed pourrait bien aller beaucoup plus fort et beaucoup plus vite sur les hausses de taux, ont suscité des inquiétudes quant au fait que la Fed pourrait bien surjouer sur les hausses de taux à un moment où l'économie mondiale semble prête à un ralentissement durable alors que la Chine continue de perdre sa bataille contre le Covid.

Alors que les marchés seront à l'affût d'indices sur le nombre de hausses de taux de 50 points de base à venir, nous garderons également un œil sur le sujet de la réduction du bilan, qui pourrait également commencer cette semaine, avec un accord général sur le fait que nous pourrions voir 95 milliards de dollars par mois, dont 60 milliards de dollars de bons du Trésor et 35 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. Dans les minutes précédentes, il était également clair que certains voulaient aller plus loin, sans limite de vitesse de liquidation. Cela suggère que non seulement nous aurons une hausse des taux de 50 points de base cette semaine, mais que nous pourrions également assister au début de l'épuisement du bilan, ce qui constituerait un revirement de la part de la banque centrale étant donné qu'elle n'a cessé d'augmenter son bilan qu'en mars.

LUNDI 2 MAI

Pas d'annonces majeures

MARDI 3 MAI

BP Q1 résultats

Avec Shell, le cours de l'action BP a été parmi les plus performants depuis le début de l'année sur le FTSE100, ce qui est une bonne nouvelle pour les actionnaires qui ont dû faire face à deux années turbulentes, ainsi qu'à des milliards de dollars de pertes, qui ont ramené le cours des actions à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis 1995.

Il est important de ne pas sous-estimer à quel point l'année 2020 a été mauvaise pour l'industrie pétrolière et gazière, la demande s'étant effondrée et les compagnies pétrolières ayant réduit leur production en raison de l'épuisement des capacités de stockage et de raffinage. À elle seule, BP a enregistré une perte de 20,3 milliards de dollars en 2020, alors qu'elle cherchait à réduire son niveau d'endettement et à adapter son modèle d'entreprise aux défis que représente la diversification de son modèle d'entreprise fondé sur les combustibles fossiles.

L'année dernière, BP a présenté un plan décennal visant à réduire de 40 % sa production de pétrole et de gaz et à porter à 5 milliards de dollars par an les dépenses consacrées aux énergies à faible teneur en carbone, afin de tenter d'atteindre ses objectifs climatiques. Cela suggère que les énergies renouvelables ne représentent encore qu'un tiers environ de ses dépenses totales en capital, bien que BP affirme s'attendre à ce que les dépenses liées à la transition énergétique atteignent environ 40 % d'ici 2025. Cela semble encore faible si BP veut atteindre son objectif de produire 50 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030. En 2021, BP a réussi à afficher des bénéfices de 12,8 milliards de dollars, ce qui a suscité des appels de la part des politiciens en faveur d'un impôt sur les bénéfices exceptionnels et des accusations populistes de profiteurs. Cela signifie tout de même que BP a perdu 8 milliards de dollars sur une période de deux ans, ce que l'on a tendance à oublier.

BP a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser entre 14 et 15 milliards de dollars en investissements en 2022, ce qui semble un peu faible, même si ce n'est pas trop surprenant étant donné que les rendements des énergies renouvelables ont tendance à être plus faibles et que les investissements dans les secteurs de transition comme le gaz naturel ont tendance à être considérés comme controversés. La question plus large sera de savoir quelle part de ces dépenses d'investissement sera consacrée aux é nergies renouvelables. Lorsque BP a présenté son rapport à la fin de l'année dernière, son PDG, Bernard Looney, a déclaré qu'à court terme, il fallait plus de gaz naturel, et non moins. Toutefois, à l'approche des chiffres du premier trimestre de cette semaine, l'augmentation des bénéfices due à la hausse des prix du pétrole et du gaz sera éclipsée par la dépréciation de sa participation de 20 % dans Rosneft à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette participation a toujours eu le potentiel d'être un albatros pour BP, et c'est ce qui s'est produit lorsque la société a annoncé qu'elle allait céder sa participation dans l'entreprise et que le PDG Looney se retirait du conseil d'administration de Rosneft. Cela devrait entraîner une dépréciation pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars, étant donné l'absence d'acheteur potentiel, et ainsi permettre à la société d'afficher une perte, non seulement pour ce trimestre, mais aussi pour l'année

Pfizer Q1 résultats

Alors que nous sortons de l'autre côté du Covid, les cours des actions des différents fabricants de vaccins ont commencé à redescendre des sommets atteints l'année dernière. Pfizer s'est particulièrement bien comporté compte tenu de sa position au sommet de la chaîne d'approvisionnement en vaccins, ainsi que de sa décision de s'associer à BioNTech SE pour distribuer son vaccin MRNA. 2021 a été une année record pour l'entreprise, générant 81,3 milliards de dollars de revenus, contre 41,9 milliards de dollars en 2020. Pour 2022, les revenus annuels devraient atteindre le chiffre record de 102 milliards de dollars, après que l'entreprise ait augmenté ses prix, dont plus de la moitié devrait provenir de sa nouvelle pilule Covid et du vaccin, à hauteur de 54 milliards de dollars, une somme absolument vertigineuse, tandis que les bénéfices pour 2022 devraient passer à 6,35-6,55c par action. Pfizer dit s'attendre à dépenser 11,5 milliards de dollars en R&D cette année

MERCREDI 4 MAI

Décision sur les taux de la Fed

Voir l'événement principal, ci-dessus.

Uber Q1 résultats

Le modèle d'entreprise plus diversifié d'Uber a permis à l'entreprise de dépasser les attentes pour ses chiffres du quatrième trimestre, puisque les revenus ont atteint 5,8 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes du consensus de 5,4 milliards de dollars. Son activité Uber Eats a réussi à générer plus de revenus que l'activité de transport, avec une augmentation de 78% à 2,42 milliards de dollars, ce qui lui a permis de générer un rendement positif de 86 millions de dollars sur la base de l'EBITDA ajusté. L' activité de covoiturage a encore généré 2,28 milliards de dollars, mais il devient évident que la pandémie est une arme à double tranchant pour Uber. Alors qu'Omicron entrave le rebond de son activité de mobilité, les offres incluant des produits d'épicerie et de l'alcool en plus des commandes de restaurants stimulent considérablement l'activité de livraison. Pour le premier trimestre, la société prévoit des réservations brutes stables à 26 milliards de dollars, légèrement inférieures au consensus, et un EBITDA ajusté de 100 à 130 millions de dollars. Les pertes devraient s'élever à 0,28c par action.

JEUDI 5 MAI

Shell Q1 résultats

La hausse des prix du pétrole et du gaz a également permis au cours de l'action Shell de se redresser après une année 2020 tout aussi difficile, qui a vu la société afficher des pertes énormes. La compagnie pétrolière a également bénéficié d'un rebond décent de sa rentabilité en 2021, ce qui a incité la direction à annoncer une augmentation du nombre d'actions qu'elle rachète, de 3,5 milliards de dollars à 8,5 milliards de dollars. Les bénéfices pour 2021 ont rebondi à 17,07 milliards de dollars, ce qui constitue une amélioration décente, mais reste en dessous des 19,9 milliards de dollars de pertes enregistrées en 2020. Au quatrième trimestre, la majeure partie de la hausse des bénéfices est venue de l'activité gazière intégrée, qui a rapporté plus de 4 milliards de dollars. L'activité de raffinage et de commerce a enregistré une perte de 251 millions de dollars au quatrième trimestre, en grande partie à cause de la hausse des coûts et des arrêts de maintenance. À court terme, les bénéfices devraient rester un vent arrière pour l'industrie pétrolière et gazière, car la réticence à investir dans des capacités transitoires, alors que nous nous dirigeons vers les énergies renouvelables, continue de soutenir les prix. Cependant, nous devons également savoir que Shell, comme BP, va subir un coup sur ses activités en Russie, bien qu'un peu plus modeste. En mars dernier, Shell a annoncé qu'elle se retirait de sa participation dans tous les hydrocarbures russes, y compris sa participation de 27,5 % dans le champ gazier de Sakhaline, et que cela lui coûterait entre 4 et 5 milliards de dollars, toutes activités confondues. En ce qui concerne les investissements, Shell dépense un montant beaucoup plus élevé que BP, entre 23 et 27 milliards de dollars, et a également dépensé de l'argent dans le domaine des énergies renouvelables, en achetant le développeur d'énergie solaire et de stockage d'énergie Savion aux États-Unis à la fin de l' année dernière, et en remportant des appels d'offres avec Scottish Power pour développer 5 GW d'énergie éolienne flottante au Royaume-Uni en janvier de cette année. À l'instar des résultats de BP, les chiffres de Shell cette semaine seront probablement assombris par les pertes et les réductions de valeur liées à son exposition à la Russie.

VENDREDI 6 MAI

Emplois non agricoles aux États-Unis (avril)

Le rapport de mars sur l'emploi a été solide dans tous les domaines, avec 431 000 emplois créés en mars, soit un peu moins que les 490 000 attendus. Ce résultat a été plus que compensé par une révision à la hausse du chiffre de février, de 678 000 à 750 000, tandis que le taux de chômage est passé de 3,8 % à 3,6 %. Pour ajouter de l'huile sur le feu, le taux de participation a augmenté à 62,4 %, tandis que la hausse du salaire horaire moyen est passée de 5,2 % à 5,6 %, son niveau le plus élevé depuis mai 2020. Depuis lors, peu de signes de ralentissement de l'économie américaine ont été observés, les dernières enquêtes montrant toujours une demande assez forte, bien que les pressions sur les prix aient recommencé à augmenter, ce qui pourrait commencer à peser sur le sentiment des consommateurs. Les offres d'emploi aux États-Unis sont toujours à des niveaux élevés et le rapport d'avril de cette semaine sur l'emploi devrait continuer à montrer de fortes tendances à l'embauche, étant donné que les demandes hebdomadaires de chômage sont à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis la fin des années 1960. On s'attend à ce que 400 000 emplois soient créés, que le taux de chômage reste stable à 3,6 % et que les salaires restent stables à 5,6 %. Il est également intéressant de garder un œil sur les chiffres du crédit à la consommation de mars, plus tard dans la journée, après l'explosion du chiffre de 41,8 milliards de dollars en février.

IAG Q1 résultats

Les récentes mises à jour des compagnies aériennes américaines ont entraîné une hausse décente des prévisions de revenus et de bénéfices pour le reste de l'année. Le mois dernier, des compagnies comme Delta, United Airlines et American Airlines ont déclaré qu'elles prévoyaient de renouer avec les bénéfices cette année, les voyages d'affaires et de loisirs ayant commencé à retrouver des niveaux d'activité plus normaux. En février, IAG a annoncé une perte annuelle après impôts de 2,9 milliards d'euros, après un déficit de 7,45 milliards d'euros l'année dernière. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration significative, cela a mis en évidence l'ampleur des défis auxquels le secteur est confronté. Le retour des voyages transatlantiques en novembre dernier a amélioré les résultats du quatrième trimestre, avec une perte de 278 millions d'euros, contre 1,48 milliard d'euros sur la même période l'année précédente. Les plans actuels de capacité passagers pour 2022 prévoient 65% des niveaux de 2019 pour le premier trimestre, puis 85% pour le reste de l'année. En ce qui concerne les perspectives, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoyait de renouer avec les bénéfices d'exploitation au deuxième trimestre, en supposant qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions Covid-19 ou d'autres revers, bien que la hausse des prix du carburant puisse retarder ce retour. Cela dit, les finances continuent d'être un sujet de préoccupation, certaines spéculations indiquant que la compagnie aérienne pourrait avoir besoin de lever des fonds supplémentaires, tandis qu'il y a également des pressions de la part de pays comme la France et l'Allemagne sur la structure de propriété de l'entreprise depuis le Brexit. Cela pourrait l'obliger à envisager la vente de sa marque British Airways pour répondre à ces préoccupations, ce qui ne serait pas une mauvaise chose étant donné que sous la propriété d'IAG, la marque est devenue fatiguée et vieillotte.

AMC Entertainment Q1 résultats

Pris dans la frénésie des actions mèmes il y a plus d'un an, les actions AMC ont vu beaucoup d'écume s'envoler au cours des derniers mois et se négocient à nouveau à des niveaux comparables à ceux d'avant la pandémie. Néanmoins, elles restent sujettes à d'importants épisodes de volatilité et, même avec l'assouplissement de la plupart des restrictions, elles sont encore loin de renouer avec les bénéfices. À la fin de l'année dernière, AMC a annoncé un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, sa meilleure performance depuis deux ans est supérieure aux attentes. La société a tout de même enregistré une perte de 134 millions de dollars, ce qui est toutefois bien mieux que la perte de 946 millions de dollars enregistrée au quatrième trimestre de l'année dernière. En mars, la chaîne de cinémas a de nouveau fait la une des journaux, cette fois pour avoir payé 27,9 millions de dollars pour une participation de 22 % dans le mineur d'or Hycroft Mining. Ayant tout juste survécu à une expérience de mort imminente l'année dernière à cause de la pandémie, on peut pardonner aux actionnaires de se demander à quoi jouent la direction et le PDG Adam Aron, étant donné que la société a toujours des dettes nettes de plus de 9 milliards de dollars. Les attentes pour le premier trimestre ont été fixées assez bas à la fin de l'année dernière, mais la barre a été relevée pour les trimestres suivants, même s'il faudra probablement beaucoup plus que la vente de pop-corn de marque pour ramener ces niveaux d'endettement à des niveaux plus gérables. La direction espère que la sortie du nouveau film Batman et de Sonic the Hedgehog 2 a permis aux gens de franchir les portes et de faire grimper les revenus. Les pertes pour le premier trimestre devraient s'élever à 0,55c par action.

Calendrier des résultats

LUNDI 2 MAI RÉSULTATS Avis Budget Group (US) Q1 Bonduelle (FR) Q3 Chegg (US) Q1 Expedia Group (US) Q1 Global Payments (US) Q1 Loews (US) Q1 MGM Resorts International (US) Q1 Trivago (DE) Q1 MARDI 3 MAI RÉSULTATS Airbnb (US) Q1 Amcor (US) Q3 BNP Paribas (FR) Q1 BP (UK) Q1 Card Factory (UK) Résultats de l'année Cazoo Group (US) Q1 Denny's (US) Q1 Estee Lauder (US) Q3 Gartner (US) Q1 Lear (US) Q1 Lyft (US) Q1 Neoen (FR) Q1 Pfizer (US) Q1 S&P Global (US) Q1 Starbucks (US) Q2 MERCREDI 4 MAI RÉSULTATS Aston Martin Lagonda Global (UK) Q1 boohoo Group (UK) Résultats de l'année Harvard Bioscience (US) Q1 iRobot (US) Q1 Lumen Technologies (US) Q1 MetLife (US) Q1 New York Times (US) Q1 TripAdvisor (US) Q1 Twilio (US) Q1 Uber Technologies (US) Q1 Vimeo (US) Q1 Wingstop (US) Q1 JEUDI 5 MAI RÉSULTATS AXA (FR) Q1 Dolby Laboratories (US) Q2 Dropbox (US) Q1 Endeavour Mining (UK) Q1 GoPro (US) Q1 Helios Towers (UK) Q1 Kellogg (US) Q1 Legrand (FR) Q1 Next (UK) Q1 Papa John's International (US) Q1 Portillo's (US) Q1 SeaWorld Entertainment (US) Q1 Shake Shack (US) Q1 Shell (UK) Q1 SunPower (US) Q1 Trainline (UK) Résultats de l'année Virgin Galactic Holdings (US) Q1 Virgin Money (UK) Résultats de l'année Wayfair (US) Q1 Yelp (US) Q1 VENDREDI 6 MAI RÉSULTATS AMC Entertainment Holdings (US) Q1 International Consolidated Air (UK) Q1

Les annonces de l'entreprise sont susceptibles d'être modifiées. Tous les événements énumérés ci-dessus étaient corrects au moment de la rédaction.



