La semaine à venir : Décision sur le taux de la Fed ; résultats technologiques américains, IPC européen

Préparez-vous à une semaine chargée en résultats d'entreprises. Nous résumons ci-dessous quelques-uns des plus grands noms qui doivent annoncer leurs résultats dans les prochains jours, notamment les géants américains de la technologie (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta) et plus encore.

Les traders qui s'intéressent aux marchés américains devraient s'attendre à une semaine chargée en annonces économiques, alors que la Fed se prépare à augmenter les taux d'intérêt d'environ 75 points de base. Nous aurons également la première lecture du PIB américain du deuxième trimestre.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS :

Mercredi - Réunion des taux de la Réserve fédérale

Il est à peu près certain que la Réserve fédérale relèvera à nouveau ses taux cette semaine, de 75 points de base supplémentaires, mais la question est maintenant de savoir ce qui se passera en septembre, et si nous verrons 50 points de base ou 75 points de base supplémentaires. Les derniers chiffres de l'inflation selon l'IPC américain ont encore augmenté en juin pour atteindre 9,1 %, mais nous voyons maintenant des signes que l'économie américaine commence à ralentir fortement dans certains domaines. Pour l'instant, nous pouvons nous attendre à ce que la Fed insiste sur le fait qu'elle doit maîtriser l'inflation. Néanmoins, il semble qu'elle ne veuille pas en faire trop, même si la forte augmentation inattendue de l'IPC global a fait craindre que le FOMC ne bouge de 100 points de base cette semaine. Un mouvement agressif de 100 points de base n'est en aucun cas exclu, mais il est devenu moins probable après que deux des membres les plus bellicistes de la Fed (Christopher Waller et James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis) ont fait marche arrière, déclarant que 75 points de base restaient leur option préférée. Cela a entraîné une légère baisse du dollar américain, qui a brièvement atteint son plus haut niveau en 20 ans au début du mois. Un autre facteur qui a pesé sur le dollar a été une enquête plus faible que prévu sur les attentes en matière d'inflation, qui est tombée à son plus bas niveau depuis un an, à savoir 2,8 %, ce qui suggère que nous pourrions être proches d'un pic d'inflation.

Jeudi - Apple T3 résultats

La semaine dernière, Apple a surpris les marchés en annonçant qu'elle prévoyait de ralentir ses embauches et ses dépenses à l'horizon 2023 en raison de perspectives économiques de plus en plus incertaines. Il ne fait aucun doute qu'Apple, ainsi qu'une foule d'autres entreprises, est confrontée à des perspectives économiques incertaines en raison de diverses perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que des fermetures imposées par Covid en Chine. En avril, Apple a déclaré que ces problèmes pourraient coûter jusqu'à 8 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que la suspension de ses ventes en Russie est également susceptible d'avoir eu un impact. Au deuxième trimestre, Apple a une fois de plus enregistré un chiffre d'affaires élevé de 97,3 milliards de dollars, dont 50,57 milliards pour les iPhones, 19,82 milliards pour les services et 10,43 milliards pour les produits Mac. Les bénéfices s'élèvent à 1,52c $ par action, soit 25 milliards de dollars, et la société a autorisé le rachat de 90 milliards de dollars d'actions. Comme c'est le cas depuis plusieurs trimestres maintenant, Apple a refusé de donner des prévisions pour le troisième trimestre, mais on s'attend à un chiffre d'affaires de 83 milliards de dollars et à un bénéfice de 1,15 centime par action.

AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS (25 JUILLET-29 JUILLET) :

LUNDI 25 JUILLET

Pas d'annonces majeures

MARDI 26 JUILLET

Microsoft T4 résultats

Le trimestre a été indifférent pour l'action Microsoft en ce qui concerne les résultats de fin d'année, et une année record pour les revenus. Les revenus cumulés à la fin du troisième trimestre s'é levaient à 146,5 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer que Microsoft pourrait voir ses revenus annuels approcher les 200 milliards de dollars pour la première fois de son histoire - ce qui représenterait une hausse de 18,6 % par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a légèrement baissé à 49,36 milliards de dollars après une performance record au deuxième trimestre, mais les bénéfices ont été meilleurs que prévu à 2,22 cents par action.

L'informatique personnelle a généré un chiffre d'affaires de 14,52 milliards de dollars, grâce aux bonnes ventes de Windows 11 et de Xbox, tandis que son activité de cloud intelligent, qui comprend Azure, a généré un chiffre d'affaires de 19,1 milliards de dollars. Cette activité a été l'un des principaux moteurs du chiffre d'affaires au cours des deux dernières années et devrait rester un secteur de croissance essentiel. Au quatrième trimestre de l'année dernière, ce segment a généré 17,38 milliards de dollars, soit une hausse de 51 % par rapport à l'année précédente, et ce segment de l'activité de cloud intelligent semble en passe de représenter 50 % du chiffre d'affaires global. En ce qui concerne les prévisions, Microsoft a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires record de 52,4 milliards de dollars, mais ce chiffre a récemment été ramené à 51,94 milliards de dollars. La raison principale semble être l'inquiétude concernant les effets de change et la force du dollar américain. Les bénéfices devraient s'élever à 2,30c par action.

Alphabet T2 résultats

L'année a été difficile pour les valeurs technologiques depuis le début de l'année, même si le pire semble être passé. Au cours des trois derniers mois, les actions d'Alphabet ont évolué de façon latérale. La division des actions étant maintenant terminée, il sera intéressant de voir s'il y a un regain d'appétit pour les actions à ce genre de niveaux. Les chiffres du premier trimestre n'ont pas été trop décevants, bien que les revenus publicitaires de YouTube, qui ont contribué à hauteur de 500 millions de dollars, n'aient pas été au rendez-vous. La publicité représente toujours la majorité des bénéfices de la société, les revenus des services étant inférieurs aux attentes à 61,47 milliards de dollars. Toutefois, le chiffre d'affaires total a dépassé les attentes, passant à 68,01 milliards de dollars, tandis que les marges d'exploitation ont atteint 30 %. Le marché clé de la publicité devrait être le principal point fort, car les entreprises réduisent leurs dépenses publicitaires en réponse à un ralentissement de l'économie. L'activité cloud de Google a été un secteur de croissance clé, le marché mondial du cloud atteignant 126 milliards de dollars au premier trimestre. Google espère en obtenir une grande partie, aux côtés de Microsoft et d'Amazon, les trois principaux acteurs de ce marché. Les bénéfices devraient s'élever à 26,50 cents par action.

MERCREDI 27 JUILLET

Réunion des taux de la Réserve fédérale

Voir les principaux événements, ci-dessus.

Meta Platforms T2 résultats

La performance du cours de l'action Meta a été choquante jusqu'à présent cette année, avec des actions en baisse de plus de 50% depuis les sommets de l'année dernière. En février, les actions ont chuté après une baisse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et mensuels, ainsi que les divers changements de confidentialité d'Apple qui ont commencé à affecter les revenus. Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 27,91 milliards de dollars, mais les bénéfices ont été légèrement meilleurs, à 2,72 cents par action. Le revenu moyen par utilisateur a été légèrement meilleur que prévu, à 9,54 cents par action, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a dépassé les attentes, à 1,96 milliard. En revanche, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a baissé à 2,94 milliards. Pour ce trimestre, Meta a déclaré qu'elle s'attendait à une amélioration des revenus entre 28 et 30 milliards de dollars, tandis que les investisseurs devraient s'attendre à une baisse des utilisateurs actifs mensuels en raison de la perte de sa base d'utilisateurs en Russie. Les perspectives réglementaires en Europe devraient également rester difficiles. Les bénéfices devraient s'établir à 2,56c par action.

JEUDI 28 JUILLET

PIB américain

Les États-Unis sont-ils déjà en récession technique ? Nous le saurons cette semaine avec la première version du PIB du deuxième trimestre. Au premier trimestre, l'économie américaine s'est contractée de 1,6 %, en grande partie à cause d'une forte baisse du commerce net qui a contribué à une chute de 3,2 %. Les stocks ont connu une baisse de -0,8 % en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des achats qui ont été reportés au quatrième trimestre, ce qui a entraîné une forte accumulation des stocks au premier trimestre. Cette situation ne devrait pas se répéter au deuxième trimestre et, par conséquent, nous devrions assister à une reprise, mais cela ne signifie pas pour autant que nous devons nous attendre à un fort rebond. Avec un marché du travail qui semble encore résilient et des dépenses de consommation qui restent raisonnablement stables malgré les pressions sur le coût de la vie, on s'attend à une croissance du PIB de 0,9 %, tirée principalement par la consommation personnelle et un certain rebond des stocks.

Apple T3 résultats

Voir les principaux événements, ci-dessus.

Amazon T2 résultats

Les actions d'Amazon ont fortement chuté après la publication des chiffres du premier trimestre à la fin du mois d'avril. Cette baisse s'explique par des prévisions de revenus plus faibles que prévu pour le deuxième trimestre. Les revenus du premier trimestre ont dépassé les attentes, s'élevant à 116,44 milliards de dollars, les services Web ayant contribué à cette amélioration avec un nouveau trimestre record de 18,44 milliards de dollars. Malgré cela, Amazon a subi une perte nette de 3,8 milliards de dollars en raison d'une perte de 7,6 milliards de dollars sur son investissement dans Rivian. Pour le deuxième trimestre, Amazon a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires se situe entre 116 et 121 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes du marché (125 milliards de dollars). Amazon a augmenté ses prix pour combattre l'effet de la hausse des coûts de la main-d'œuvre et de l'énergie, mais les marges ont été réduites à 3,2 % au premier trimestre, soit 5 % de moins qu'à la même période de l'année précédente. Pour donner une idée de l'ampleur de l'augmentation des coûts en l'espace d'un an, les dépenses d'exploitation étaient de 363 milliards de dollars en 2020, et sont passées à 445 milliards de dollars en 2021, et pourraient bien augmenter encore en 2022. La récente division des actions semble avoir peu contribué à soutenir le cours de l'action, qui se situe juste au-dessus de son plus bas niveau depuis deux ans. Les bénéfices devraient s'élever à 0,16c par action.

VENDREDI 29 JUILLET

IPC Flash UE (juillet)

Après que la BCE a relevé ses taux pour la première fois depuis 2011 la semaine dernière, il est peu probable que cela ait un effet marqué sur la rapidité avec laquelle les pressions inflationnistes ont augmenté dans la région. Avec une inflation atteignant 20 % dans certaines parties de la zone euro, il importe peu que le taux global soit de -0,5 % ou de -0,25 %. Après la confirmation de l'IPC de juin à 8,6, la persistance de l'IPP, qui dépasse les 30 % dans plusieurs régions de l'UE, signifie que nous n'avons probablement pas encore atteint le sommet. En tant que tel, nous pourrions bien voir l'inflation globale augmenter plus près de 9% dans l'IPC flash de juillet de cette semaine.

Calendrier des résultats

LUNDI 25 JUILLET RÉSULTATS Squarespace (US) T2 MARDI 26 JUILLET RÉSULTATS Alphabet (US) T2 Chipotle Mexican Grill (US) T2 Coca-Cola (US) T2 easyJet (UK) T3 Games Workshop (UK) Résultats annuels General Electric (US) T2 General Motors (US) T2 McDonald's (US) T2 Microsoft (US) T4 Mondelez (US) T2 Moody's (US) T2 MSCI (US) T2 Raytheon Technologies (US) T2 Reach (UK) Résultats semestriels Skechers (US) T2 Stryker (US) T2 Unilever (UK) Résultats semestriels United Parcel Service (US) T2 Visa (US) T3 MERCREDI 27 JUILLET RÉSULTATS Automatic Data Processing (US) T4 Boeing (US) T2 Bristol-Myers Squibb (US) T2 British American Tobacco (UK) Résultats semestriels CME Group (US) T2 Etsy (US) T2 Ford Motor (US) T2 GSK (UK) Résultats semestriels Invesco (US) T2 Kraft Heinz (US) T2 Lloyds Banking Group (UK) Résultats semestriels Meta Platforms (US) T2 Morningstar (US) T2 Netgear (US) T2 Qualcomm (US) T3 Reckitt Benckiser Group (UK) Résultats semestriels Rio Tinto (UK) Ré sultats semestriels ServiceNow (US) T2 Unite Group (UK) Résultats semestriels Upwork (US) T2 JEUDI 28 JUILLET RÉSULTATS Altria Group (US) T2 Amazon (US) T2 American Tower Corp (US) T2 Anglo American (UK) Résultats semestriels Apple (US) T3 BAE Systems (UK) Résultats semestriels Barclays (UK) Résultats semestriels BT Group (UK) T1 Centrica (UK) Résultats semestriels Diageo (UK) Résultats annuels First Solar (US) T2 Foxtons (UK) Résultats semestriels Harley-Davidson (US) T2 Hershey (US) T2 Hertz Global Holdings (US) T2 Honeywell International (US) T2 Informa (UK) Résultats semestriels Intel (US) T2 ITV (UK) Résultats semestriels Mastercard (US) T2 National Express Group (UK) Résultats semestriels Pfizer (US) T2 Relx (UK) Résultats semestriels Rentokil Initial (UK) Résultats semestriels Robert Walters (UK) Résultats semestriels Roku (US) T2 Santander UK Group Holdings (UK) T2 Schroders (UK) Résultats semestriels Segro (UK) Résultats semestriels Shell (UK) Résultats semestriels Smith & Nephew (UK) Résultats semestriels St James's Place (UK) Résultats semestriels Thermo Fisher Scientific (US) T2 Wingstop (US) T2 VENDREDI 29 JUILLET RÉSULTATS Aston Martin Lagonda Global (UK) Résultats semestriels AstraZeneca (UK) Résultats semestriels Colgate-Palmolive (US) T2 Exxon Mobil (US) T2 International Consolidated Air (UK) Résultats semestriels Intertek Group (UK) Résultats semestriels NatWest Group (UK) Résultats semestriels Rightmove (UK) Résultats semestriels Standard Chartered (UK) Résultats semestriels

Les annonces de l'entreprise sont susceptibles d'être modifiées. Tous les événements énumérés ci-dessus étaient corrects au moment de la rédaction.



