La cryptomonnaie préférée d'Elon Musk progresse après la nouvelle de l'achat de Twitter

Le Dogecoin a progressé de plus de 20 % lundi soir en réaction à la nouvelle de l'achat de Twitter par Elon Musk. Le conseil d'administration et les actionnaires de la société ont accepté une offre de 44 milliards de dollars de la part de l'homme le plus riche du monde.

Musk n'a jamais caché son enthousiasme pour le Dogecoin, la célèbre cryptomonnaie-meme. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les investisseurs aient acheté du Doge hier, espérant que le milliardaire pourrait trouver une utilisation plus large de cette cryptomonnaie dans le réseau social.

Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs et de spéculations, mais la valorisation du Dogecoin a atteint jusqu'à 0,17 $ lundi soir. Le prix a rebondi sur la moyenne à 50 séances et s'est approché de celle à 200 séances. Le graphique montre une tentative de changement de la tendance principale, de la baisse à la hausse.



