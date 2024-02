Warren Buffet, inflación (PCE en EEUU e IPC en Europa) y resultados Ibex 35

Este fin de semana publicará Berkshire Hathaway su informe anual y Warren Buffet publicará sy famosa carta a los accionistas. En la agenda macro, el foco volverá a centrarse en los datos de inflación (PCE en EEUU e IPC en Europa) que podrían aportar visibilidad para ver si la Fed o el BCE bajan tipos de interés antes del verano.

Resultados empresariales: Warren Buffet (Berkshire Hathaway) y empresas del Ibex 35

Berkshire Hathaway, la última megacorporación, publicará sus resultados anuales el sábado 24 de febrero que incluirá la famosa carta anual de Warren Buffet a sus accionistas. Será interesante saber, si Buffet continúa acumulando liquidez.

Además, con una capitalización superior a los 100.000M de USD, publican las siguientes compañías: Lowe’s (LOW) el martes; Salesforce (CRM), Royal Bank of Canada (RY) y TJX el miércoles; y Anheuser-Busch Inbev (BUD) el jueves.

En España publican 20 compañías del Ibex 35. Fluidra e Inmobiliaria Colonial el lunes. Ferrovial, Indra, Rovi y Naturgy publicarán el martes. Acciona, Aena, Amadeus, Endesa, Redeia y Solaria lo harán el miércoles. ACS, Acerinox, Cellnex Telecom, Grifols, IAG, Melià Hotels, Merlin Properties y Sacyr lo harán el jueves. Las empresas del Ibex 35 energía presentan múltiplos de valoración atractivos y se encuentran cerca de soportes importantes, y están reaccionando bien a la publicación de resultados.

Grifols en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 23/02/24

Agenda económica:

En Europa: IPC preliminar de FEB24 y PMI de manufacturas final FEB24

El IPC preliminar de FEB24 serán el foco de atención. De los grandes países, Francia es la primera en publicar (jueves a las 8:45h) y el consenso estima que baje dos décimas y se sitúe en el 2,9%. España será la siguiente (jueves a las 9:00h) y el consenso espera que retroceda dos décimas hasta el 3,4%.

Los diferentes landers de Alemania irán publicando a lo largo de la mañana y el dato final se publicará el jueves a las 14:30h, el consenso estima un retroceso hasta el 2,9%. El dato final para Europa se publica al día siguiente (viernes a las 11:00h) que retroceda desde el 2,8% hasta el 2,7%. La inflación se está enquistando lejos del objetivo del BCE y está provocando que los tipos de interés vuelvan a repuntar, favoreciendo un rebote del EUR/USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 23/02/24

En el ámbito de las encuestas; el dato de final del PMI de manufacturas FEB24 de Europa (viernes a las 10:00h) recordará que la industria se mantiene en zona de contracción. La Comisión Europea publica la Confianza de los consumidores y el Índice de sentimiento económico (miércoles a las 11:00h).

En EEUU: PCE ENE24, Confianza consumidor e ISM Manufacturas FEB23

El tema más candente en la agenda macroeconómica continúa siendo la inflación y, el PCE de ENE24 (jueves a las 14:30h) que es la referencia que sigue la Fed, será determinante. El mercado espera que la tasa general baje hasta el 2,4% y que la subyacente se mantenga estable en el 2,9%.

En el ámbito de las encuestas o softdata, señalar que se publicará la Confianza del consumidor de la Conference Board FEB24 (martes a las 16:00h) y el ISM de manufacturas FEB24 (viernes a las 16:00h). En ambos casos, el consenso espera una moderada mejora.

También será una semana de datos del mercado inmobiliario: Permisos de construcción ENE24 (lunes a las 14:00h), Venta de nuevas viviendas ENE24 (lunes a las 16:00h) e Índice de precios S&P Case Shiller (martes a las 16:00h). La actividad del mercado y los precios parecen ralentizarse a medida que los tipos de interés hipotecarios vuelvan a repuntar.

En Asia: IPC en Japón

En Japón se publicará el IPC de ENE24 (martes 00:30h) y se espera un retroceso de dos décimas para la tasa subyacente y general, hasta el 2,1% y 2,4% respectivamente. Las Ventas al por menor ENE24 y la Producción Industrial (jueves a las 00:50h) aportarán visibilidad sobre el estado del ciclo de la economía después de que la última lectura de PIB del 4T23 alertase de recesión. La inesperada debilidad económica y la bajada del IPC respaldan la postura del BoJ que mantiene su política de tipos negativos y que está provocando que el JPY se sitúe en mínimos de siglo frente al USD.

USD/JPY en gráfico mensual con oscilador MACD extraído de Next Generation a 23/02/24

En China se publicarán encuestas empresariales del sector manufacturas; Caixin y NBS (viernes a las 02:30h y 02:45h respectivamente). El consenso espera un repunte en ambas que podría apoyar el reciente rebote en el Hong Kong 50.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.