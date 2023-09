Volkswagen se desploma y las acciones cotizan con fuerte descuento: ¿qué ocurre?

Esta semana se ha celebrado la feria internacional del automóvil en Múnich, IAA Mobility. El evento trata de ser la respuesta alemana a otras ferias de automoción como el Salón del Automóvil de Detroit, el Consumer Electric Show de las Vegas o el Tokio Auto Salón.

Es difícil defender a los fabricantes de coches alemanes actualmente. Las perspectivas no son buenas y no se espera que las nuevas áreas del negocio, como baterías y software, contribuyan positivamente a los resultados durante mucho tiempo. De esta forma, marcas emblemáticas como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW están viendo como sus acciones bajan y coticen en mínimos de 52 semanas.

En este contexto, atendiendo a las fichas de Morningstar, las acciones de las empresas de automoción alemanas cotizan con elevados descuentos, altas rentabilidades por dividendo y bajos niveles de PER. Unas ratios de valoración que son especialmente bajos en Volkswagen y que se encuentran en mínimo de la década y que podrían esconder una delicada situación empresarial.

Ficha cuantitativa de Volkwagen realizada por Morningstgar y extraída de la plataforma Next Generation a 08/09/23

China es un fuerte competidor y aumentará cuota de mercado

Hay razones que fundamentan la situación actual del mercado: el debilitamiento de la confianza del consumidor, los problemas en China y los costes crecientes de competir con Tesla en el segmento de vehículos eléctricos (VE). Se estima que la cuota de mercado global de los fabricantes de automóviles chinos pueda más que duplicarse de cara a 2030, siendo los fabricantes europeos los que perderán la mayor parte del terreno. Volkswagen es probablemente la más afectada por el auge de la competencia china, mientras que Mercedes y BMW podrían defenderse mejor gracias a los modelos premium.

Si no puedes con tu enemigo, únete a él

La propia Volkswagen también intenta responder a la amenaza china de otras maneras. Siguiendo el lema: "Si no puedes con tu enemigo, únete a él", Volkswagen anunció hace dos meses una participación en el fabricante de automóviles chino XPeng. Para Volkswagen, se trata también de un cambio de estrategia y de una nueva táctica que parece perseguir en China. El Grupo Volkswagen invertirá 700 millones de dólares en la start-up china de coches eléctricos. El objetivo es desarrollar conjuntamente dos nuevos modelos. Por un lado, el acuerdo supone una entrada de capital fresco y proporciona a la empresa un socio fuerte con un gran "saber hacer". Sin embargo, queda por ver si esta asociación dará sus frutos o si Volkswagen saldrá perdiendo de esta inversión. Por desgracia, no es la primera vez que las empresas chinas explotan las cooperaciones de forma unilateral.

Volkswagen entregó unos 62.000 VE en China en el primer semestre del año, lo que supone un descenso de alrededor del dos por ciento respecto al año anterior. Ya se sabe que Volkswagen está perdiendo cuota de mercado. Sin embargo, la empresa de Wolfsburgo sigue viendo un gran potencial de crecimiento en este ámbito, ya que las ventas totales de vehículos eléctricos de batería aumentaron alrededor de un 30% en el primer semestre del año, alcanzando casi los 2,5 millones de unidades. Sin duda, VW espera que la nueva asociación frene la pérdida de cuota de mercado.

Potencial sorpresa positiva en las acciones de VW

El lado positivo de todas estas noticias negativas es que casi nadie apuesta un céntimo por Volkswagen en estos momentos. Desde un punto de vista de un inversor contrario, se podría encontrar en una situación interesante pues el sentimiento sobre la acción es negativo de forma generalizada y las valoraciones se encuentran en niveles muy bajos. Una situación que podría hacer más sensible al precio a una reacción alcista si la empresa sorprende con noticias positivas.

El precio presenta un fuerte momento negativo desde que perdió el soporte situado en el mínimo anual, 112,89 EUR, que ahora pasa a convertirse en resistencia. La ruptura del soporte deja al precio sin referencias claras por la parte inferior hasta la zona comprendida entre 86,43 y 79,45 euros que han sido mínimos de la última década.

Volkwagen en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 08/09/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.