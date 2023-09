Viernes de volatilidad: cuádruple hora bruja y confianza consumidor de Michigan

Viernes raro (Freaky Friday) o cuádruple hora bruja

La cuádruple hora bruja (Freaky Friday) se produce el tercer viernes de cada final de trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre) que coincide con el vencimiento de 4 grandes grupos de productos derivados (futuros y opciones sobre acciones e índices bursátiles).

A medida que se aproxima la fecha de vencimiento, los participantes de mercado tienen que decidir si cierran la posición o la traspasan a un nuevo vencimiento (rollover). Dado el tamaño creciente de los mercados de derivados, esta concentración de volumen e intereses dispares puede provocar que incrementos de la volatilidad.

Durante la sesión del viernes a medida que se aproximen las horas de vencimiento de los principales derivados financieros se puede generar un aumento de la volatilidad intradiaria o que puntualmente las correlaciones clásicas entre activos se vean alteradas.

EURO STOXX 50 (Eurex Exchange) tiene hora de vencimiento a las 12:00h.

DAX (Eurex Exchange) tiene hora de vencimiento a las 13:00h.

S&P 500, Nasdaq y Dow Jones (CME, CBOE) tienen hora de vencimiento a las 15:30h.

Ibex 35 (MEFF) tiene hora de vencimiento a las 16:45h.

La Confianza del consumidor de Michigan (16:00h) puede contribuir a un aumento de la volatilidad

Al posible repunte en la volatilidad por vencimiento de derivados tendríamos que sumar que se publica la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. No es un evento tan importante como las reuniones de los bancos centrales o los datos macro de inflación. Sin embargo, es la primera lectura del dato (luego se revisa con posterioridad) y está calificado como dato de impacto en las agendas económicas, una calificación que suele calcularse en base a la volatilidad que se genera en el mercado tras la publicación del dato.

Los datos de la encuesta del consumidor se publican a las 16:00h. El mercado en primer lugar se fijará en el Índice de Sentimiento para el que el Consenso de Thomson Reuters espera una caída hasta 96,1 puntos desde los 71,2 puntos del dato anterior. En segundo lugar, el foco estará en las Expectativas de inflación a 1 año que se han ido revisando al alza en los últimos 3 meses y que en la actualidad se sitúan en el 3,5%.

El dato será un buen termómetro para ver como ha impactado en los consumidores la subida del precio de la energía en sus diferentes variantes. Las subidas continúan en la última semana se han acelerado: Petróleo Crudo West Texas (+1,38%), Petróleo Crudo Brent (+1,62%), Gas Natural (+8,47%), Combustóleo (+7,59%) y Gasolina (+3,16%). En el acumulado de los últimos tres meses el encarecimiento de la energía es considerable: Petróleo Crudo West Texas (+28,62%), Petróleo Crudo Brent (+24,39%), Gas Natural (+18,09%), Combustóleo (+44,17%) y Gasolina (+10,82%).

Índice de Energía de CMC Markets en gráfico diario extraído de la plataforma Next Generation a 14/09/23

La posible reacción de las bolsas al dato. Un deterioro mayor de lo esperado en el Índice de sentimiento y un repunte en las Expectativas de inflación podría derivar en un incremento de la incertidumbre. Por el contrario, si la confianza del consumidor no se resiente demasiado y las expectativas de inflación se mantienen ancladas, la incertidumbre podría disminuir.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.