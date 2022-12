El consenso de mercado espera +200.000 puestos de trabajo y +0,3% de ingresos laborales

La semana cierra con el informe laboral de EEUU de noviembre que se publica el viernes a las 14:30h y que es calificado de alto impacto en las agendas económicas; una desviación acusada respecto a lo esperado puede provocar giros a corto plazo o rupturas de niveles en los principales índices de bolsa, bonos y/o divisas.

Lo más destacable del informe es la creación de puestos o payrolls y la tasa de desempleo: para estas cifras, el consenso recogido por Thomson Reuters (TR) espera 200.000 puestos de trabajo y un 3,7% respectivamente. Sin embargo, los ingresos laborales por hora están adquiriendo un mayor protagonismo por la gran preocupación por la inflación y la posibilidad de los efectos de segunda ronda: para esta variable el consenso TR espera un crecimiento del +0,3% en términos mensuales.

El S&P 500 y las Notas a 10 años han recuperado con fuerza y el USD se ha depreciado con intensidad

Desde el anterior dato de empleo publicado el viernes 4 de noviembre el mercado ha mejorado de forma notable. El rebote en las bolsas ha ganado fuerza (S&P 500 +10%), los bonos se han alejado de mínimos anuales (Notas a 10 años +4%) y el USD ha experimentado una fuerte depreciación (-7% frente al EUR). Un movimiento que en gran parte se produjo el 10 de noviembre después de que la inflación en EEUU sorprendiese positivamente, quedando por debajo de lo esperado, y comenzase a formar un pico.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Thomson Reuters

El temor a la inflación podría reanimarse si el informe laboral es fuerte con una creación de empleo y unos ingresos laborales superiores a lo esperado. En este caso, podría volver a reactivarse la dinámica de caídas conjuntas en S&P 500 y Notas a 10 años con la apreciación del USD.

Por el contrario, un dato débil, creación de empleo e ingresos por hora por debajo de lo esperado favorecería que las Notas a 10 años continuasen escalando posiciones y que el USD continuase debilitándose. El impacto en el S&P 500 sería más dudoso por un posible temor a la desaceleración económica.

Los niveles técnicos de los CFDs sobre EUR/USD y Notas a 10 años están bien definidos, pues han mantenido el rango de las últimas sesiones. El dato podría actuar de catalizador.

El CFD sobre EUR/USD tiene primera resistencia en máximo de noviembre situado en 1,0497 y suelo en el mínimo de 1,0222. Un rango que se desarrolla a la altura de la media móvil simple de largo plazo y que dura más de dos semanas. El precio mantiene estructura de rebote, aunque el oscilador estocástico (14,6) acumula divergencias bajistas.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con Estocástico / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/12/22

El CFD sobre las Notas a 10 años tiene un primer soporte en 111,963 y techo en 113,933 que es máximo de octubre. El precio mantiene la estructura de rebote que parte de mínimos anuales mientras que el oscilador MACD (12,26,9) se afianza por encima de la banda cero acumulando divergencias alcistas.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años y MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/12/22

El CFD sobre el S&P 500 acelera el rebote desde mínimos anuales y se encuentra consolidando por encima de 4.042 puntos que es la banda superior del último rango lateral. El siguiente nivel de resistencia se sitúa en 4,156 que es máximo de septiembre. Por la parte inferior, el primer soporte lo situamos en 3.904 puntos.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con volumen y MACD / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 01/12/22

Apúntense a nuestro próximo webinario que tendrá lugar el 15 de diciembre de 17:00 a 18:30h en el siguiente enlace “Macro trading: impacto de los datos económicos en su trading”.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.