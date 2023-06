USD fuerte: ¿qué variables podrían debilitarlo?

Las sorpresas económicas positivas se han acumulado en EEUU

El índice de sorpresas económicas de Citigroup mide la diferencia entre los datos reales publicados y los esperados por el mercado. De esta manera, avanza cuando los datos superan estimaciones y sorprenden positivamente. A la inversa, retrocede cuando los datos quedan por debajo de lo esperado y sorprenden negativamente.

A principios de junio, el índice de sorpresa económica de Citigroup para la zona euro era de -72,5 puntos, y para EEUU era de +38,9 puntos. Para la zona euro, se situaba así en su nivel más bajo desde julio de 2022, y para EEUU en su nivel más alto desde abril de 2023. El aumento de esta divergencia en los datos de EEUU y la eurozona comenzó a progresar a partir de la primera semana de mayo, lo que ha coincidido con el descenso del tipo de cambio EUR/USD en las últimas semanas.

La fortaleza se centra en el mercado laboral y dificulta que la Fed baje tipos

La economía de EEUU muestra una fuerza relativa acorde con los índices de sorpresas. Dentro de las referencias económicas, las más pegadas al ciclo económico, encuestas a empresarios y consumidores, son las que muestran una mayor debilidad. La mayor fortaleza se mantiene en el mercado laboral que, aunque es considerado un dato retardado del ciclo, lleva meses sorprendiendo positivamente y, en el mes de mayo, se volvió a acelerar la creación de empleo.

La economía de EEUU creó 339.000 puestos de trabajo en mayo, según la Bureau of Labor Statistics (BLS), y los ingresos medios por hora crecieron al +4,4% interanual. Unas cifras que pueden hacer temer una espiral inflacionista y que la Reserva Federal pueda mantener los tipos (o subirlos) durante un periodo más prolongado del esperado. Una circunstancia que podría facilitar la captación de capital por parte de EEUU y que el USD se aprecie.

El diferencial de tipos es el driver en el mercado de divisas

Las divisas de países desarrollados con diferenciales de tipos de interés a su favor, y con los bancos centrales con un discurso más duro frente a la inflación son las que se aprecian con mayor fuerza en este último mes. Algunos ejemplos recientes los tenemos el dólar canadiense y el dólar australiano después de sus respectivos bancos centrales suban tipos de interés: Bank of Canada hasta el +4,75% y Royal Bank of Australia hasta el +4,10%.

El diferencial de tipos de interés podría ser el gran driver en el mercado de divisas. En este contexto, el posible timing o momento para que el USD pierda fuerza podría estar vinculado a una posible parada y posible bajada de tipos de interés por parte de la Fed.

En este sentido, mientras la economía de EEUU no se debilite y / o la inflación ceda de forma acusada, la Fed tendría pocas razones para cambiar el discurso o bajar tipos de interés. De hecho, el mercado espera que la Reserva Federal suba 25 puntos básicos más en uno de las dos próximos FOMCs: 14 de junio o 26 de julio.

Niveles y gráficos en CFD sobre EUR/USD e Índice USD de CMC

El CFD sobre el EUR/USD podría adquirir dirección si rompe el rango estrecho desarrollado durante las últimas sesiones y que esta comprendido entre 1,0635 y 1,0779. Por la parte inferior las referencias técnicas que pueden actuar de apoyo son los mínimos anuales 1,0516 / 1,0483 y la media móvil simple de 200 sesiones. Por la parte superior, la primera resistencia está situada en 1,0848.

Gráfico diario del CFD sobre EUR/USD con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/06/23

El CFD sobre el Índice USD CMC Markets ha encontrado resistencia en la zona comprendida entre los máximos anuales 1.067 / 1.069 y la media móvil simple de 200 sesiones. El primer nivel de soporte se encuentra en 1.054 y el segundo nivel en 1.047 que podría utilizarse como aproximación de la directriz alcista trazada en el gráfico inferior.

Gráfico diario del Índice USD CMC Markets con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/06/23

Par de divisas Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 EUR/JPY 1,5 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 GBP/USD 0,9 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 USD/JPY 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 EUR/GBP 1,1 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.