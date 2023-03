USD débil y crisis bancaria impulsan al oro. ¿Qué ETFs y empresas mineras lo hacen mejor?

El USD débil y las dudas que genera la crisis bancaria impulsan al oro

El CFD sobre el oro ha llegado a superar los 2.000 USD/onza, marca máximo anual en 2.010, después de recuperar posiciones con fuerza desde el mínimo de marzo situado en 1.809 USD/onza y alcanzado justo antes de que comenzase la crisis bancaria.

La incertidumbre deriva en búsqueda de refugio es la principal causa del movimiento, que ha podido amplificarse por la caída simultánea del USD: el Índice USD de CMC Markets ha bajado un 2% desde los máximos de marzo.

Los ETFs vinculados a las empresas mineras también recogen la subida

Los ETFs vinculados a la mineria de metales preciosos recogen la subida. Uno de ellos es el US Global GO GOLD and Precious Metals Miners ETF que invierte en empresas mineras que se dedican directamente a la extraccción o explotación o de forma indirecta con royalties que reduce notablemente los costes de explotación y puede derivar en una alta rentabilidad. El modelo de royalties o derechos consiste en financiar la actividad y aporta conocimiento para explotar una mina a cambio de un porcentaje de los ingresos.

Gráfico diario de CFD sobre US Global GO GOLD and Precios Metal Miners ETF con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/03/23

US Global GO GOLD and Precious Metals Miners ETF es el que mayor rentabilidad está obteniendo en lo que llevamos de año con un rentabilidad del 11,96%. Las compañías que más pesan dentro del ETF son Wheaton Precious Metals Corp, Royal Gold y Franco-Nevada Corporation que, en su conjunto, ponderan cerca de un 30%. Por exposición geográfica, Canada (63,55%), Sudáfrica (+14,47% y EEUU (+10,18%) son los mayores países.

Gráfico diario de CFD sobre Wheaton Precious Metals Corp con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 29/03/23

Sprott Gold Miners ETF es el segundo dentro del ranking de rentabilidad anual con un +11,83%. Las empresas que mayor ponderan dentro del ETF son Barrick Gold Corporation, Franco-Nevada Corporation y Newmont Corporation.

