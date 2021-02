Trading en Repsol, un valor de moda en el Ibex 35

Después de pasar 2 años complicados, Repsol, es un valor de moda en el Ibex 35 en las últimas jornadas y muchos inversores ponen su foco en él para evaluar las opciones de trading que pudiera presentar.

¿Por qué decimos años complicados, en qué situación se encontraba?

Recordemos que la petrolera presentó en 2019 unas pérdidas superiores a los € 3.800 millones (Net Income, negativo), las mayores de su historia. Véase el informe de Morningstar ofrecido por nuestra plataforma Next Generation:

En 2020, con la pandemia del Covid y una crisis histórica en los precios del crudo, Repsol incurrió en nuevas pérdidas, en este caso las segundas mayores de su historia, de más de € 3.000 millones, según han comunicado a la CNMV.

En este escenario, los inversores han visto como su cotización caía desde el entorno de los 17 € a principios de octubre de 2018 a poco más de 5 € a finales del pasado octubre 2021. Una caída de un 70 % aproximadamente.

Sin duda, son resultados negativos y por eso decíamos que han sido 2 años complicados, operando dentro de un entorno no favorable para las petroleras.

Pero si profundizamos un poco en las causas y contexto, podemos hacer otra lectura más amable y esperanzadora de la compañía, sobre todo de su trayectoria de cara a futuro.

Por un lado, vemos que comparables como Shell, BP o Total también han obtenido pérdidas más abultadas que Repsol, 17.000, 16.000 y 5.000 millones respectivamente. Por otro lado, el pánico desatado en las bolsas en marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia del Covid 19 a nivel global, provocó una caída en la cotización de más del 50 % en un mes. Esto es una variable exógena.

En el siguiente gráfico, del CFD de Repsol en la plataforma Next Generation, podemos ver señalada la caída de un 70 % mencionada anteriormente, también una línea roja que marca el suelo previo a la fuerte caída de marzo 2020 y, por último, en un círculo rojo dicha caída.

¿Cómo está influyendo la evolución del precio del petróleo en la cotización de Repsol?

Ya sabemos que, en una materia prima global como el petróleo, la evolución de su precio se rige por la ley de la oferta y la demanda. Así vimos, con el estallido de la pandemia y los confinamientos globales impuestos por los gobiernos, que la demanda se desplomó arrastrando de esta manera el precio del crudo hasta niveles históricamente bajos.

Posteriormente, a partir de noviembre, se empieza a producir un importante repunte en el precio del petróleo. Entre las principales razones, sin entrar en detalle, están:

Por el lado de la demanda: Se ha elevado. La llegada de las primeras vacunas y con ellas la esperanza de volver a la normalidad poco a poco junto con la demanda solida de países emergentes. Además, los estímulos en USA reforzaran la recuperación, a través del consumo, impulsando además la inflación.

Por el lado de la oferta: Recortes de oferta por acuerdos de la OPEP, también por tensiones en Oriente Medio, menos “players” en el sector después de las quiebras producidas con la pandemia y una inversión en “Capex” insuficiente.

Concretamente, el precio del barril de Petróleo Crudo Brent (el de referencia en Europa), ha pasado del entorno de los 37 $ a principios de noviembre a los más de 64 $ de hoy (jueves 18 de febrero 2021). Hablamos de una subida de más del 75 % en algo menos de 4 meses.

Todo esto favorece en gran medida a Repsol, por la correlación existente entre ambos activos (petróleo – petrolera). En el siguiente gráfico vemos una comparación de ambos valores, superponiendo sus gráficos. En el círculo verde, se aprecia claramente estos últimos meses con las tendencias ascendentes que han seguido (el gráfico de velas es Repsol y el gráfico de línea azul es el Brent).

¿Qué puede esperar un inversor a continuación?

En condiciones normales, el consenso de analistas prevé unos precios del petróleo por encima de los 50 $ durante todo este año 2021. Esto sería beneficioso para Repsol.

Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión interna, mientras que evolucionaba la pandemia durante 2020, es de justicia mencionar que la compañía ha llevado a cabo importantes reducciones de costes y otras medidas que les han llevado a generar una caja de casi € 2.000 millones. Han reducido su deuda en casi € 1.200 millones. Al final, su resultado neto ajustado del negocio fue de unos € 600 millones. Una buena gestión que sin duda es reconocida por el mercado.

Además, Repsol diseña su estrategia en base a una transformación hacia una empresa multi energía. Tiene instalados más de 3.000 megavatios de generación de renovables y gas que le llevan a abastecer a más de 1 millón de clientes en este segmento.

Por último, su política de dividendos gira hacia el pago solo en efectivo, abandonando el scrip dividend (efectivo o acciones). Pretende pagar, con cargo a 2021, 0,6 € por acción y espera que sea creciente en los próximos años. Para añadir más valor al accionista, se contempla la recompra de acciones. De nuevo una estrategia aclamada por el mercado.

Por todo ello, los analistas de Morningstar le otorgan un precio objetivo de 13, 69 €, lo que le confiere un porcentaje de revalorización superior al 30 %.

La última referencia la obtenemos de nuestra herramienta “Expectativas de clientes”, que nos indica que el 98% de nuestros clientes expuestos a Repsol (con posiciones de trading), a nivel global, tiene posiciones largas o de compras. Lo vemos en las siguientes imágenes.

Como conclusión, hemos visto que Repsol viene atravesando una etapa complicada, que hay factores internos y externos que lo explican pero que también hay mimbres para pensar que las cosas quizás pueden mejorar y elevar su precio. Es posible que esto represente oportunidades de trading e inversión, pero a la vez riesgos, que se deben gestionar, con humildad. Les ayudará en esta tarea nuestra plataforma avanzada de CFD, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



