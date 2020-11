Trading en la batalla por el liderazgo del coche eléctrico de Tesla y NIO.

En los últimos años vivimos una serie de cambios profundos en las sociedades, que se están acelerando mucho más este 2020 con toda esta pandemia provocada por el dichoso coronavirus.

Uno de estos cambios es la transición hacia vehículos de combustibles más sostenibles y menos contaminantes, como los vehículos eléctricos (VE). Las principales compañías de vehículos a nivel mundial se han lanzado a una carrera por reposicionarse en este nuevo mercado que surge. En esta batalla por el liderazgo del coche eléctrico destacan 2 compañías, Tesla y NIO.

Todos las conocen, pero, aun así, como en cualquier “duelo”, presentaremos brevemente a estas compañías que libran esta batalla, que son gigantes empresariales, para luego pasar a ver su comportamiento bursátil reciente y cómo hacer trading en ellas.

Tesla es una compañía de EEUU, liderada por Elon Musk y fundada por él mismo en 2003. Cuenta con unos 45.000 empleados y una capitalización de mercado de algo más de $ 400.000 millones. Para más datos fundamentales para su análisis, sugiero mirar la completa ficha de Morningstar que ofrece nuestra plataforma de CFDs, Next Generation, de manera gratuita y de la que dejo a continuación una muestra:

NIO, por su parte, es una empresa global China, mucho más joven que Tesla, ya que fue fundada en 2014 y cuenta con algo más de 7.000 empleados y una capitalización de mercado de $ 33.000 millones, un 15% y un 8% respectivamente de lo que tiene Tesla. Igualmente, se pueden consultar más datos en su ficha de Morningstar ofrecida por Next Generation.

En cuanto a su comportamiento de mercado en los últimos meses, a continuación, vemos el gráfico de trading de sus CFDs.

En el caso de Tesla, vemos como el 20 de febrero empieza una caída que coincide con el inicio a nivel global del estallido de la pandemia del coronavirus. Sería un primer máximo del año, en el entorno de los 186 $ (línea morada). Esta caída finaliza casi un mes después, un 18 de marzo que alcanza un mínimo en el entorno de los 70$. Empieza una recuperación que alcanza el máximo de febrero a principios de junio. A final de mes, este máximo o resistencia se supera, convirtiéndose así en soporte o “suelo” e inicio de una nueva tendencia alcista que dura hasta hoy con apoyo en 3 puntos de la directriz (línea amarilla). Su cotización actual está sobre los 422 $ (un 226% desde el máximo de febrero o un 600% desde el mínimo de marzo). Los últimos días parece que el valor va nuevamente en busca de esta directriz. ¿Será un punto de apoyo para luego seguir?

El caso de NIO es similar, pero parece aún mejor. Inicia el 25 de febrero la caída que le lleva desde el máximo de 5,2 $ a un mínimo de 2,1 $ el 23 de marzo (pérdida de más de un 50%). Recupera el máximo de febrero a principios de junio, a final de mes convierte este nivel de máximo (o resistencia) en soporte, en el cual se apoya para iniciar tendencia alcista hasta la actualidad, que se mueve en el entorno de los 27 $. El pasado miércoles 14 de octubre tuvo, incluso, un hueco alcista (marcado en círculo verde). Representa una subida del 500% desde febrero y de más del 1.200% desde el mínimo de marzo.

Si sobreponemos los gráficos de ambos CFDs, vemos como la línea roja, que es la que representa a Tesla, crece mucho, pero menos que NIO. El despegue de las ventas de NIO en el mercado chino parece que le está dando fuerte impulso y ventaja de crecimiento sobre Tesla.

Como comentábamos al inicio, aún estamos en pleno desarrollo de este nuevo mercado de vehículos eléctricos y por tanto hay mucho por ver en el futuro. Por eso, ¿quién ganará esta batalla? ¿qué posición de trading tomar?

Concluyo, a mí manera, sugiriéndoles prudencia en sus inversiones ya que el mercado muestra oportunidades, especialmente cuando la volatilidad es alta, pero también conlleva riesgos que se deben gestionar, con humildad. Les ayudará en esta tarea nuestra plataforma avanzada de CFD, Next Generation, para hacer trading e invertir a su manera. En caso de que tengan consultas, por favor, no duden en contactarnos. Nuestro equipo de atención al cliente está a su disposición.

¡Feliz Trading!

Miguel Ángel Martín

Sales & Relationship Manager de CMC Markets

Síguenos en twitter @CMCMarketsSpain

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento.

Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.

Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.