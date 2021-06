Los inversores de todo el mundo esperan impacientes el anuncio de la Fed de esta tarde con el dólar americano llegando a los máximos de hace un mes. La decisión de la Fed será decisiva para la cotización del dólar en los próximos meses. Esperamos que nos hable de la inflación y como esta es transitoria y de la reducción de la compra de bonos. Parece ser que el momento es idóneo para empezar a hablar de la reducción de la compra de bonos ya que los mercados presentan una baja volatilidad y los inversores son optimistas. El dato de ventas al por menor de EEUU cayó un 1,3% en el mes de mayo, más de lo anticipado por los analistas que esperaban una caída del 0,8%.

Sin embargo, la demanda acumulada después de los cierres por la pandemia está causando inflación en los precios. La inflación ‘core’ (subyacente) que excluye los precios de comida y energía por ser más volátiles, llegó a 3,80% anual en el mes de mayo en Estados Unidos. Esto, según la Fed, es transitorio y no es necesario preocuparse por ello. El dólar americano se mantiene firme ante este dato con vistas de que la Fed se verá obligada a subir los tipos de interés y a reducir el ritmo de compra de bonos que ahora asciende a $120 mil millones al mes.

El centro de atención serán las previsiones del famoso ‘dot plot’, que indican los tipos de interés esperados en el futuro por los miembros de la FOMC. En la última actualización del ‘dot plot’ se mostró una división en contra de una subida de tipos en 2023. Ahora se espera que las previsiones para aumentar los tipos se darán para el año que viene.

Casi el 60% de economistas encuestados por Reuters esperan que la Fed reduzca la compra de bonos en el próximo trimestre. Aun así, en esta reunión se espera que la Fed deje las condiciones monetarias iguales. Analistas de Bank of America dijeron esto en una nota a clientes el 15 de junio de 2021: “Asumiendo que parte de la subida de inflación es sostenida, nosotros argumentamos que la Fed reaccionará a ello, dando apoyo al USD durante este año”.

Si va a operar durante este anuncio de la Fed, esto es lo que debe saber. A las 20h sale la declaración de la FOMC y a las 20:30 es la rueda de prensa de Jerome Powell. Después del impulso alcista inicial que puede mostrar el dólar si el primer aumento de tipos se prevé para 2023, se consolidará hasta que hable Powell. Sin embargo, si no se habla de una subida de tipos ni tampoco de una reducción en la compra de bonos, el dólar podría caer.

Fuente: Next Generation CMC Markets

En cuanto a lo técnico, el índice del dólar ha roto la consolidación por arriba, rompiendo por encima de 944 y actualmente este nivel está actuando de soporte. Todo dependerá de esta tarde de la Fed y lo que diga. Si habla de una reducción en la compra de bonos y una posible subida de tipos el año que viene, el índice el dólar cotizará por encima de los 944. Sin embargo, si no menciona nada de esto, la caída puede ser significativa y podría cotizar por debajo del soporte de la consolidación de 936.

Fuente: Next Generation CMC Markets

El EUR/USD tocó los máximos del 25 de febrero en 1,2243 y ha retrocedido a niveles de 1,2100. El precio rebotó en el nivel de Fibonacci del 23,60% y ahora cotiza por debajo de este nivel. El RSI rompió el triángulo que había formado a la baja y ahora está en el 47,59%, por debajo del 50% que indica una tendencia alcista continuada. Estamos todos pendientes de la Fed para operar en este activo.

Alfredo Pardo – Sales Executive CMC Markets



