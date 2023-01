El 6 de enero de 2023 Tesla marca un mínimo anual en 101,84 USD, a más de 75 puntos porcentuales de máximos históricos

Las acciones de Tesla protagonizaron una espectacular remontada el viernes 6 de enero, cerrando en positivo, después de caer más de un 7% en la apertura. La fuerte caída en la apertura del mercado se produjo al conocerse la noticia de que Tesla planeaba nuevos recortes de precios en China. El volumen de negociación del viernes también fue elevado. En total, se negociaron algo más de 200 millones de acciones, frente a un volumen medio diario de 109,1 millones. El mínimo de la sesión y anual quedó en los 101,84 dólares e implicaba que la caída desde el máximo histórico alcanzado el NOV21 en 414,43 USD superaba los 75 puntos porcentuales.

El sentimiento sobre Tesla es negativo

El pesimismo también está pasando factura a los partidarios de Tesla; atrás queda la época en la que las acciones de Tesla eran la “Niña Mimada” de los mercados bursátiles. Las altas valoraciones ahora son un problema importante cuando hace 12 meses este hecho se ignoraba por completo. Ahora, muchos inversores temen que Tesla se convierta en una especie de Nokia o Blackberry en el campo de los vehículos eléctricos. Si se buscan las acciones de Tesla en Google, los titulares y las noticias sobre la empresa son de todo menos positivos.

Búsqueda en Google sobre acciones de Tesla el 06/01/2023 / Pulsa para ampliar

Sin embargo, en lo que llevamos de año, hay que señalar que las malas noticias no han impedido que las acciones reboten con fuerza. Entonces, se podría decir que el sentimiento es demasiado unilateral y negativo.

Señales de capitulación en Tesla a finales de 2022

Los operadores minoristas (pequeños inversores) han reaccionado al sentimiento negativo y se han desprendido en masa de las acciones de Tesla. Los inversores particulares vendieron acciones por valor de más de 3.000 millones de dólares en la semana previa al nuevo año: un signo de capitulación como consecuencia de las fuertes caídas acumuladas durante el año pasado. Desde entonces, el rebote acumulado desde el 6 de ENE23, viene acompañado por fuertes incrementos en el volumen de contratación.

Las cifras trimestrales muestran una evolución positiva

Desde un punto de vista fundamental, se podría decir que Tesla cumplió el año pasado al presentar unos ingresos récord. Los 21.450 millones de dólares de ingresos trimestrales del pasado trimestre se debieron principalmente a los 18.690 millones de venta vehículos. Aunque Tesla duplicó con creces su beneficio neto respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado, desde los 1.620 millones de dólares hasta los 3.290 millones de dólares en el último trimestre, la empresa ha tenido problemas recientemente con el aumento de los costes de las materias primas y las dificultades para aumentar la producción en Alemania y Texas.

Tesla entregó más de 343.000 coches eléctricos en el tercer trimestre, otro récord, con un aumento interanual superior al 40%. El margen bruto fue del 27,9%. Además del negocio de la automoción, Tesla también genera ingresos con la generación de energía y el mantenimiento; los ingresos por estos conceptos alcanzaron los 1.120 millones de dólares en el último trimestre. Esta división se centra en la venta de baterías de reserva para hogares, empresas y servicios públicos, y también instala paneles solares en tejados. Tesla informó de que el almacenamiento de energía había aumentado un 62% interanual.

Se podría decir que los buenos resultados operativos del año pasado ya habían sido descontados por las acciones en los años anteriores. Con la corrección, la valoración parece ahora más adecuada. También puede decirse que el sentimiento respecto a la acción de Tesla rara vez ha sido peor que ahora.

Por tanto, los inversores podrían volver a centrarse en lo que es Tesla: el primer fabricante mundial de coches eléctricos, con más de diez años de ventaja sobre otros fabricantes. Tesla es capaz de producir coches a costes mucho más bajos que sus competidores, lo que le da margen para recortar los precios e impulsar la demanda de un modo que otros no pueden. Las acciones de Tesla son sin duda una apuesta arriesgada, pero después del fuerte ajuste del año pasado y con un ratio de beneficios a 12 meses de 21 veces frente a 201 veces hace dos años, la situación actual es ciertamente diferente de lo que piensa la mayoría de los inversores.

¿Qué podría ser lo próximo para la acción de Tesla?

Con la cotización de Tesla alcanzando el 38% de retroceso desde los mínimos de 2019 y la posible finalización de una formación SKS, ha completado una fuerte recuperación en las dos últimas jornadas bursátiles. Mientras tanto, el precio alcanzó la primera resistencia en el punto máximo fijado antes del cambio de año en 124,48 dólares. Si se logra superar esta zona, ya sea volviendo a probar el mínimo o directamente, podrían seguir nuevas fases alcistas en dirección a 166,30 y 208 USD. Sin embargo, si el valor pierde permanentemente la zona de soporte de 101-107 USD, es probable que se produzcan nuevos descensos en dirección a 71 USD.

Gráfico diario de Tela con retrocesos de Fibonacci / Pulsa para ampliar

Fuente: Gráfico creado por CMC Markets con TradingView a 09/01/23



