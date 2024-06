Tensión contenida en bolsas de Francia y Alemania: las bolsas de EEUU ni se inmutan

La semana comienza por un importante repunte de la volatilidad en las bolsas europeas. La victoria de Le Pen frente a Macron en Francia provoca adelanto electoral y aumento de la incertidumbre política.

El Francia 40 comienza semana con amplias caídas y cotiza por debajo de soporte situado en 7.897 puntos que es soporte importante pues es la base de movimiento lateral que ha durado 3 meses. Si el precio confirma ruptura a cierre de sesión, se podría plantear un escenario de corrección pues la sobreventa no es demasiado abultada y la proyección a la baja del lateral del rango podría aproximar la cotización a la MMS (200). El punto a vigilar por la parte superior son los 8.076 puntos, resistencia intermedia que en caso de recuperarse disminuiría de forma notable la presión bajista.

Francia 40 en gráfico diario con oscilar MACD extraído de Next Generation a 10/06/24

La presión bajista en el resto de los principales índices no es tan abultada. El Euro 50 y el España 35, aunque están cediendo terreno, se encuentran más cerca de máximos anuales que de soportes. El Euro 50 tiene máximo anual en 5.121 puntos y el primer nivel de soporte se encuentra en 4.940. En el caso del España 35, el máximo anual se sitúa en los 11.454 puntos y el primer nivel de soporte en 11.107 puntos.

El Alemania 40 es, detrás del Francia 40, el índice que se encuentra bajo mayor presión vendedora. El índice se aproxima a la zona de soporte comprendida entre 18.362 y 18.237 puntos que es aproximación de la directriz alcista de medio plazo que une los mínimos de OCT23 y de ABR24.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 10/06/24

La volatilidad aumenta, el VSTOXX sube cerca de un 5,00% y se aproxima a los 14 puntos, aunque no se traslada con intensidad a los índices de EEUU. El VIX avanza bastante menos, un 2,50%, cotiza por debajo de los 14 puntos y los índices se mantienen sujetos a la zona de máximos anuales e históricos. El US NDAQ 100 se mantiene estable y pegado al máximo anual e histórico situado en 19.116 puntos.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 10/06/24

Por el momento, parece que la incertidumbre se contiene en los índices europeos y se concentra en aquellos países donde los resultados electorales han provocado una mayor inestabilidad. Los resultados electorales suelen cotizar con intensidad a corto plazo y, a medida que avance la semana el foco se trasladará al dato clave de IPC de EEUU y a la decisión de tipos de interés de la Fed que tendrá lugar el miércoles.



