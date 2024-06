Claves de la próxima semana: IPC y Fed en EEUU, BoJ e IPC de China en Asia

EEUU concentrará las referencias económicas más importantes con la publicación del IPC y la decisión de política monetaria de la Fed (ambos datos el miércoles). En Asia: el Banco de Japón (viernes) toma decisión de política monetaria con el yen bajo presión y en China se publica el IPC que podría señalar que la deflación se aleja y que la economía mejora. En Europa, poco que destacar, se publicarán los datos finales de IPC de mayo que no generarán mucha volatilidad.

EEUU: IPC, Fed, PPI y Confianza consumidor

El IPC de MAY24 se plublica el miércoles (14:30h) , el mercado espera que la tasa subyacente ceda una décima hasta el 3,5% y que la general se estabilice en el 3,4%. Si las cifras se cumplen, la subyacente seguiría goteando a la baja mientras que el IPC general cumpliría casi un año estable dentro del rango comprendido entre el 3 y el 3,7%.

La Fed publica el miércoles sus decisiones de política monetaria . Respecto a los tipos de interés (20:00h), no se esperan cambios, estabilidad en el 5,5% en el tipo de intervención. Es reunión trimestral y también se publicarán las proyecciones económicas (20:00h) que aportarán visibilidad respecto a la senda de tipos de interés. En la rueda de prensa (20:30h) no se espera que Jerome Powell se salga del guión y mantenga una postura data dependent aplazando el anuncio de posibles recortes de tipos. El mercado descuenta dos bajadas de tipos para este 2024 y la primera, con más de un 75% de probabilidad, sería en septiembre.

En un segundo escalón de importancia, señalar que se publicarán: los Precios a la Producción Industrial el jueves (14:30h) que están sorprendiendo al alza recientemente señalando presiones inflacionistas, y la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan el viernes (16:00h) que se ha deteriorado recientemente y se sitúa en los niveles más bajos de los últimos seis meses.

Los principales índices de bolsa reciben la información económica en máximos anuales e históricos. La economía aguanta en zona de expansión pese a que los tipos de interés se mantienen. Las dudas en bolsa podrían imponerse si las referencias económicas apuntan a debilidad económica y con una inflación enquistada que dificulte que la Fed pueda ayudar con bajadas de tipos.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 07/06/24

Asia: Banco de Japón e IPC de China

El Banco de Japón (BoJ) comunica decisión de política monetaria el viernes (06:00h). Las presiones inflacionistas crecen debido la debilidad del yen, la política fiscal expansiva y la reactivación de la espiral de precios y salarios acentuada por la escasez de mano de obra. El BoJ por el momento no mueve ficha y no plantea mayores subidas en el tipo de intervención o de corto plazo, aunque se plantea reducir el programa de compra de bonos de más largo plazo.

El consenso de mercado espera que se mantengan los tipos de interés en el 0-0,10%. El diferencial de tipos respecto a otras economías podría mantenerse en niveles elevados y la presión bajista sobre el yen continuar.

USD/JPY en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 07/06/24

La actividad económica China acumula signos de recuperación. El PMI Caixin compuesto de MAY24 ha sorprendido positivamente y repunta hasta los 54,1 puntos que es la lectura más alta desde MAY23 y que viene acompañada por sectores de manufacturas y servicios en zona de expansión. En este contexto, que la economía China vaya alejándose de la deflación y encadene un nuevo mes con el IPC repuntando podría considerarse un buen signo.

El IPC se publica el miércoles (03:30h) y el mercado espera un crecimiento del 0,3% internual y del 0,1% mensual. La bolsa ha conseguido construir una estructura de máximos / mínimos crecientes en lo que va de año. La reciente corrección a corto plazo ha permitido purgar los excesos acumulados.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 07/06/24

Europa: IPCs finales de MAY24

En Europa no se publicarán grandes citas económicas. Lo más destacable son los IPC de MAY24 pero son datos finales para los que el mercado no espera grandes cambios respecto a las lecturas iniciales.



