Técnicas Reunidas ¿Oportunidad de Compra?

Con las acciones de Técnicas Reunidas en mínimos de hace mucho años, nos preguntamos si es buen momento para comprar estas acciones o si por el contrario es momento de vender en corto. Vamos a analizar esta empresa desde un punto de vista fundamental y técnico. Primero el fundamental.

Lo primero que destaca es el crecimiento de ingresos desde 2012 hasta 2017 y después la caída de los mismos hasta 2021. El margen operativo cae desde el 6% en 2012 hasta aproximadamente el -4% en 2021. Esto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de estimar el margen operativo futuro. Ahora vamos a crear un modelo ‘DCF’ o descuento de flujos para saber cuál es el valor intrínseco de esta empresa y así poder comprarlo con el valor de mercado actual para saber si está sobre o infra valorado. Para crear nuestro modelo ‘DCF’ primero debemos estimar los ingresos futuros a cinco años, hasta 2026. Después debemos asumir un margen operativo que podrá ser mantenido por esta empresa a cinco años para así saber cuál serán los beneficios operativos. Una vez tengamos los beneficios operativos, debemos descontarlos a una tasa adecuada.

El primer paso es estimar los ingresos futuros a cinco años. Para ello vamos a asumir que los ingresos crecerán un 3% anual durante los próximos cinco años. Entonces, estaríamos hablando de unos ingresos de 3.255 millones en 2026. El segundo paso es asignar a cada años un margen operativo. En este caso hemos hecho una media de los últimos años del margen operativo que es este caso es del 3%. Así, estaríamos hablando de un beneficio operativo de 98 millones en 2026. Ahora debemos descontar estos beneficios operativos a una tasa de interés adecuada. En este caso utilizaremos el ‘WACC’ o la tasa del costo del capital medio ponderado. El ‘WACC’ de Técnicas Reunidas es de 13%. Si descontamos el beneficio operativo al 13%, obtenemos una beneficio total descontado de 322 millones. Pero esto no es el valor total de la empresa ya que tenemos que añadirle el valor terminal o el valor de la empresa después de la fase de crecimiento. El valor terminal de esta empresa asumiendo una tasa de crecimiento del 2% es de 906 millones. Si esto lo sumamos a los 322 millones obtenemos un total de 1.227 millones. Este valor los tenemos que dividir entre el número total de acciones en circulación, 54 millones. Así, obtenemos un valor intrínseco por acción de 22€. Esto es una diferencia del 240% comparado con la cotización de las acciones en este momento.

En el plano técnico lo primero que vemos son los soportes y resistencias que están dibujados en el gráfico. Vemos una resistencia en 6,74€ y en 8,78€. Soporte lo vemos en 5,67€. Estos son los niveles a vigilar para poder operar esta acción. En cuanto a indicadores técnicos, vemos que el precio está por encima de la media móvil de 50 días, indicando que el ‘momentum’ es alcista. El primer indicador que vemos en pantalla, el MACD, se ve con una tendencia alcista y en territorio positivo. Si es verdad que es posible que estemos empezando a darnos la vuelta en el ‘momentum’ de positivo a negativo por la tendencia bajista que se está formando en este indicador; la línea se señal (línea blanca) está por debajo de la media móvil (línea roja), indicando un momentum bajista. El siguiente indicador es el ROC de 10 días. Este está en una tendencia bajista ya que ha roto por debajo de la directriz alcista previa. Y también, este indicador se encuentra en territorio negativo, indicando un ‘momentum’ bajista’. El último indicador es el RSI de 14 días que ahora mismo de encuentra en una tendencia bajista pero por encima del 50%, indicando que el ‘momentum’ no es demasiado negativo por el momento.

En definitiva, fundamentalmente esta empresa está infravalorada. Técnicamente nos encontramos en una consolidación entre 6,74€ y 5,67€. Habrá que esperar a que haya una ruptura de alguno de estos niveles.

