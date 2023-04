¿Sorprenderá Netflix con el número de suscriptores?

Lo primero, los múltiplos de valoración sugieren que la acción cotiza próxima a valor justo

La ratio de Precio / Valor justo (Price / Fair Value), que se encuentra en la ficha de Morningstar, es de 1,04x, es decir, la acción cotiza con una moderada sobrevaloración, del 4%. Las ratios de Precio / Ventas (4,83x), Precio / Beneficios (34,03x) y Precio / Valor Contable (7,26x).

Unos múltiplos de valoración que se encuentran por debajo de la media de los últimos 10 años afectados por la caída en el ritmo de crecimiento de ingresos y suscriptores. El número de suscriptores cerró 2022 en 230,75 millones (+4,0% interanual) y los ingresos ascendieron a 31,62MM de USD (+6,46% vs 2021).

La acción recibe la calificación de 3 estrellas por Morningstar, sobre un máximo de 5 estrellas disponibles, en un rating construido en base a criterios de momentum, valoración e incertidumbre.

Ficha cuantitativa de Netflix realizada por Morningstar, extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 14/04/2023

La previsión para el 1T23

La empresa publica el martes a cierre de sesión. La media de consenso recopilada por Refinitiv espera que la empresa publique un Beneficio por Acción (BPA) de 2,86 USD; levemente por encima de los 2,82 USD esperados por la empresa (guidance) en su última publicación. Las ventas esperadas por el consenso ascienden a 8,18MM de USD; en línea con los 8,172MM de USD pronosticados por la compañía y que supondrían un aumento del 4% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado.

El BPA esperado para el 1T23 es un 18,96% inferior al del mismo trimestre del ejercicio pasado. Un descenso que se podría atribuir al lanzamiento del servicio de pago compartido que permitirá a los suscriptores añadir un único “usuario extra” a su perfil. Esta política de suscriptores se ha lanzado para evitar el uso compartido de contraseñas a muchos miembros y que la compañía espera que repercutirá favorablemente en beneficios e ingresos a largo plazo.

Crecimiento en el número de suscriptores

El foco se centrará en el número de suscriptores y podría determinar la evolución de la acción en el próximo trimestre. La capacidad de la empresa para fidelizar o retener y captar nuevos clientes es clave por el aumento de la competencia (Disney, Comcast y Apple) y por el cambio en su política de cuentas compartidas.

Netflix podría haber incrementado en 3,71M el número de suscriptores, según Zacks Investment Research, frente a la pérdida de 200.000 del mismo trimestre del ejercicio pasado (la primera pérdida de abonados en más de una década). Netflix seguiría siendo el líder del sector de streaming y alcanzaría los 234,71M de suscriptores, un punto porcentual superior al trimestre pasado.

El guidance o previsiones que emita la empresa también serán relevantes. En este sentido, como referencia, para el conjunto del año el consenso de Refinitiv espera que el BPA en 2023 ascienda hasta 11,51 USD y que las ventas alcancen los 34,46MM de USD.

El CFD sobre Netflix se estabiliza alejado de niveles técnicos importantes

El CFD sobre la acción de Netflix se estabiliza en rango estrecho con base en 330,055 USD y techo en 349,645. Estancamiento que se produce alejado de referencias técnicas más significativas. Por la parte superior, el máximo anual y resistencia significativa situado en 379,445 USD. Por la parte inferior, la zona de mínimos 285,415 / 273,515 USD es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones y de la directriz alcista que parte de mínimos de 2022.

Gráfico de CFD sobre Netflix con oscilador Estocástico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 18/04/23

