Sector energía España presenta resultados: múltiplos de valoración atractivos pero alta deuda e ingresos comprometidos

Ibex 35 Energy penalizado y cotizando con descuento

El Ibex 35 Energy está compuesto por Enagás, Iberdrola, Endesa, Repsol, Red Eléctrica, Naturgy, Acciona Renovables y Solaria. En lo que llevamos de 2024, el índice pierde cerca de 2 puntos porcentuales y todos los componentes, a excepción de Repsol y Red Eléctrica, presentan caídas.

Los números rojos no son una novedad, llueve sobre mojado, y la mayoría de las series de precios presentan una clara estructura bajista de fondo o se encuentran en un proceso lateral bastante prolongado.

Un castigo prolongado que hace que el sector cotice con descuento. La totalidad de las acciones cotizan con un Previo / Valor Justo inferior a la unidad según las fichas de Morningstar. A la vez, nos encontramos a Enagás, Iberdrola y Endesa con la máxima puntuación cuantitativa, cinco estrellas.

Fechas de publicación de resultados junto con calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para empresas del Ibex 35 Energy

Las caídas y los múltiplos bajos pueden esconder un deterioro estructural

La rentabilidad por dividendo media es del 6,27% y el PER medio es de 13,13x, unos múltiplos de valoración que podrían calificarse de atractivos, aunque también podrían esconder un deterioro de los fundamentos o de las expectativas a futuro.

El hecho de que las bajadas de tipos de interés se esté aplazando en el tiempo es un lastre para la salud financiera de las compañías (moderada en todas ellas a excepción de Repsol) y podría repercutir negativamente en la cuenta de resultados, con mayor intensidad en aquellas que han realizado fuertes inversiones y están más endeudadas caso de Enagás, Acciona Renovables y Solaria.

Por otro lado, el precio de la energía continúa en niveles bajos y la transición energética obliga a fuertes inversiones. Una combinación que apunta a que será difícil reducir los altos niveles de apalancamiento.

Los resultados empresariales del 1T24 aportarán visibilidad

Enagás ha comenzado a publicar resultados. La evolución de los ingresos que podrían verse perjudicados por los precios de la energía (a excepción del petróleo) y la evolución de la deuda junto con el coste del endeudamiento son las variables que nos darán mayor visibilidad.

Video de análisis técnico de Enagás, Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Red Eléctrica, Solaria y Acciona Renovables

Enagás, sin fuerza para romper máximo de marzo tras publicar resultados

La empresa acaba de publicar los resultados del 1T24. El EBITDA se situó en los 178,3M de EUR (+2,7% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado) y los ingresos fueron de 220,5M de EUR, casi idénticos a los del año pasado.

La deuda neta se sitúa en 3.342M de EUR a 31 de marzo y la empresa espera mantenerla estable en 2024. El coste financiero de la deuda es del 2,8% con una duración media de 5 años. La calificación crediticia es de BBB y la ratio de Deuda Neta / EBITDA es de 4,3x.

La acción se estabiliza en torno al máximo de MAR24 situado en 13,86 EUR. Si consigue romper resistencia intermedia, comenzaría a construir una estructura de rebote a corto / medio plazo. El fondo es bajista, aunque la media de 200 sesiones se encuentra en niveles alejados, en torno a los 15,31 EUR en la actualidad.

Enagás en gráfico diario con oscilar MACD extraído de Next Generation a 23/04/24

Iberdrola, acción con 5 estrellas de Morningstar

La empresa presenta cuentas el 24 de abril y la acción recibe la máxima calificación cuantitativa por Morningstar, 5 estrellas. Las estimaciones de beneficios neto por acción realizadas por la compañía para 2024 apuntaban a un rango de crecimiento de entre el 5 y el 7%, inferior a los 10,6% obtenidos en 2011. La deuda neta a cierre de 2023 ascendía hasta 47.832M de EUR y el beneficio neto fue de 4.803M de EUR.

El consenso de analistas que recoge la compañía en su página web tiene un precio objetivo medio de 12,64 EUR para la acción, con un 53,5% de recomendaciones de compra, un 42,8% de recomendaciones de mantener y un 3,7% de recomendaciones de venta.

Endesa, bajos niveles de deuda y rebote en fondo bajista

La empresa rinde cuentas el 24 de abril. La acción también recibe una calificación de cinco estrellas por parte de Morningstar. Los niveles de endeudamiento están por debajo del sector: la ratio deuda neta / EBITDA se sitúa en 2,2x.

Las estimaciones del consenso son las siguientes para 2024: EBITDA de 4.941M de EUR, resultado ordinario de 1.709M de EUR, deuda neta de 11.000M de EUR y beneficio por acción (BPA) de 1,60 EUR.

La acción se encuentra en una tendencia bajista de fondo aunque en los últimos meses, después de marcar un mínimo anual en 15,84 EUR, ha construido una estructura de rebote y se aproxima a la media móvil simple de 200 sesiones.

Las opiniones de los analistas que recopila la propia compañía en su página web nos deja las siguientes cifras: precio medio objetivo de 21,52 EUR, con 54% recomendaciones positivas, 38% neutrales y 8% negativas.

Repsol, salud financiera fuerte, alto dividendo y acción sin excesos

La petrolera publica resultados el 25 de abril y es la única acción que recibe una calificación de salud financiera fuerte por parte de Morningstar: su deuda financiera neta / EBITDA es de 0,4x. A la vez, el precio del petróleo le permite generar el flujo de caja suficiente para aumentar dividendo (0,90 EUR por acción en 2024) y mantener un fuerte ritmo inversor: la empresa planea invertir entre 16.000 y 19.000M de EUR en cuatro años.

El consenso de mercado espera un resultado neto ajustado de 1.191M de EUR para el 1T24.

La opinión de los analistas recopilado por la propia compañía en su página web establece para la acción un precio objetivo medio de 17,87 EUR. De las 28 recomendaciones que recibe, 21 son positivas, 6 son neutrales y una es negativa.

La reciente caída de la acción, después de marcar un nuevo máximo anual en 16,21 EUR, deja al precio cerca de la media móvil simple de 200 sesiones y de la directriz alcista que parte de mínimos anuales sin presentar sobrecompra.

Redeia (Red Eléctrica), marca nuevos máximos anuales y construye estructura de rebote

La empresa publica cuentas el 30 de abril y es una de las pocas acciones que sube en lo que llevamos de año. En la actualidad se encuentra marcando nuevos máximos anuales y construye una estructura de rebote en los últimos meses con un primer nivel de soporte en 15,36 EUR que es mínimo de abril.

El precio objetivo medio de los analistas, según el consenso que publica la propia compañía en su web, es de 17,42 EUR. El 48% de las recomendaciones es de comprar, el 36% de mantener y el 16% de vender.

La compañía ocupa un papel clave dentro de la transición energética pues la red será necesaria para integrar las diferentes fuentes de energías renovable. Este hecho implica una fuerte inversión por la compañía, en su plan estratégico hablan de 4.800M de EUR, y los ratios de endeudamiento de partida son elevados: Deuda Neta / EBITDA de 3,3x en 2023 y de 4,3x esperado para 2024.

Naturgy Energy fuerte recuperación al calor de una posible operación corporativa

La acción ha recuperado casi 20 puntos porcentuales desde el mínimo anual establecido en 19,51 EUR y consolida por encima de los 23 EUR.

CriteriaCaixa, mayor accionista de la empresa con una participación del 26,7%, intenta mejorar la estructura accionarial de la compañía con la entrada del grupo Taqa de emiratos árabes. El objetivo es dar salida a algunos participantes significativos, GIP y GVC, mejorar la relación con IFM y aumentar el reducido capital libre o free-float de la compañía. Existe la posibilidad de una OPA por el total de la compañía, aunque no parece lo más probable debido a los altos precios a los que cotiza la acción.

Acciona Energía Renovables: busca estabilizarse en torno a los 20 EUR por acción

La fecha de presentación de resultados es el 23 de mayo. La acción ha construido una estructura de máximos / mínimos significativos decrecientes en los dos últimos años, perdiendo más del 50% de su valor desde los máximos de 2022. En la actualidad intenta estabilizarse en torno a los 20 EUR por acción a medida que se acumulan divergencias alcistas en los osciladores de precios.

La compañía está trabajando en la venta de activos para mantener sus niveles de endeudamiento bajo control y mantener el grado de inversión en su calificación crediticia. A cierre de 2023, la ratio Deuda Neta / EBITDA se situaba en 2,9x, después de un fuerte incremento de la deuda, desde 2.021M de EUR hasta los 3.726M de EUR.

La opinión del consenso de analistas que publica la propia empresa en su página web recoge 15 recomendaciones de compra, 9 de mantener y 3 de vender. El precio objetivo medio para la acción se sitúa en 27,10 euros.

Solaria, intento de estabilización en torno a los 10 EUR

Desde el máximo de DIC23 situado en 18,91 EUR hasta el mínimo anual situado en 9,28 EUR, la acción se ha dejado más de 50 puntos porcentuales. A corto plazo, en el último mes, la cotización intenta estabilizarse oscilando en torno a los 10 EUR y se acumulan divergencias alcistas en el oscilador MACD.

El plan estratégico de la compañía es continuar instalando parques solares y alcanzar los 6.200MW para el ejercicio 2026. Si cumple, probablemente aumentará sus niveles de endeudamiento que ya son elevados (la ratio de Deuda Financiera Neta / EBITDA de 4,9x en 2023) debido a que el precio de la energía permanece en niveles bajos.



