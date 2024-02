Ruptura de máximos en S&P 500 y Nasdaq 100: los niveles a vigilar

Los índices de EEUU están rompiendo de forma sincronizada la zona de máximos anuales e históricos en algunos casos. Un movimiento amplio pues se extiende a todos los índices y a un gran número de acciones que se mantienen por encima de las medias de largo, medio y corto plazo: el 63,97% de los títulos cotizan por encima de la media de 200 sesiones y el 68,87% por encima de la media de 50 sesiones y el 64,70% por encima de la media de 20 sesiones.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 30/01/24

Las noticias son buenas desde un punto de vista técnico. Sin embargo, estamos hablando de la ruptura de máximos históricos en el caso del S&P 500 que son referencias clave y sería deseable que asistieramos a algún cierre mensual y varios semanales, antes de dar por confirmada la ruptura de niveles. Más aún, cuando estamos en plena temporada de resultados y faltan por publicar las grandes megacorporaciones.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD, extraído de la plaforma Next Generation a 30/01/24

En este sentido, cualquier repunte de la volatilidad podría generar dudas, aunque mientras los índices no vuelvan a caer por debajo de las anteriores resistencias, debería tratarse como un pullback. En este sentido, los niveles a vigilar son 16.973 / 16.972 en US NDAQ 100 y 4.817 / 4.802 en US SPX 500, actuales soportes que coinciden con la directriz alcista de medio plazo que une los mínimos de ENE24 y OCT23.



