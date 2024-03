3 gráficos para vigilar este marzo: Gas Natural, Russell 2000 y EUR/USD

Gas Natural: ¿volverán los mínimos históricos a actuar de soporte?

Las condiciones climatológicas muy favorables este invierno y la producción de las energías renovables han desplomado el precio del Gas Natural que se aproxima a zona de mínimos históricos comprendida entre 1,435 y 1,250 USD/MMBtu. Sin embargo, podría suceder que tras un invierno suave llegue un verano duro y que la demanda de Gas Natural para la generación de electricidad aumentase. La estacionalidad de los últimos 5 años señala que los precios más bajos suelen alcanzarse durante los meses de febrero y marzo.

El informe semanal de la EIA que se publica los jueves a las 16:30h permite ver la evolución de los inventarios de Gas Natural en EEUU.

Gas Natural en gráfico mensual con ROC (12) extraído de Next Generation a 05/03/24

Russell 2000: ¿romperá la parte alta del rango y se sumará a la fiesta?

La fiesta de las bolsas pertenece a unos pocos valores de gran capitalización. Los índices de pequeñas compañías, más afectadas por la subida de tipos de interés y con menor diversificación de ingresos, se quedan atrás. Lo ideal, para un mercado alcista sano, sería que la subida fuese generalizada y no concentrada. Una noticia positiva para el ciclo es que las empresas del Russell 2000 volvieran a aumentar beneficios e ingresos y que terminasen por romper al alza la parte alta del rango del último año.

No existe sobrecompra según el RSI (14), sin embargo, el último dato del NFIB Small Business Optimism Index se desplomó hasta mínimos de los últimos 8 meses.

US Small 2000 en gráfico diario con RSI (14) extraído de Next Generation a 05/03/24

EUR/USD: ¿respetará el canal bajista de largo plazo?

EUR/USD lleva más de un año estancado y la volatilidad se ha desplomado. El rango está bien definido y la llave de la ruptura probablemente esté en los bancos centrales. Si el mercado piensa que el BCE será el primero en bajar tipos, la base situada en 1,0448 podría peligrar el canal bajista de largo plazo continuar. Por el contrario, si el mercado piensa que será la Fed la primera en bajar, los 1,1275 y parte alta de canal alcista podrían ponerse a prueba.

El guidance de tipos de interés y las previsiones económicas que dejen el BCE (7 de marzo) y la Fed (20 de marzo) parecen determinantes para la evolución del cruce.

EUR/USD en gráfico semanal con ATR (14) extraído de Next Generation a 05/03/24



