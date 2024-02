Claves de corto plazo para la bolsas europeas. DAX, Eurostoxx y Sectorial bancario europeo.

Nueve semanas de rally y siete semanas de ajuste en tiempo (que no en profundidad) para los principales selectivos europeos mientras Wall Street “vuela”

La última vela semanal en las bolsas europeas es amplia y alcista insinuando posiblemente una inmediata reanudación del rally.

Pero en los plazos más cortos de la tendencia ser observa un problema que debiera ser resuelto. Comprueben como el CFD Euro 50 los ha superado con cierta suficiencia mientras que el CFD Alemania 40 se muestra remiso a ello.

El movimiento es divergente, por el momento, estando limitado hasta la zona de los 17005-20 puntos y para resolverlo al alza exigiría cierre por encima de dicha zona en vela diaria. La divergencia está sombreada en morado.

Esto es algo que ya ha ocurrido en el pasado. Sin ir más lejos entre abril y septiembre de 2023. Constantes divergencias que se van alternando mostrando fortaleza relativa en ocasiones el Dax y debilidad relativa el Eurostoxx 50 y viceversa. Todas ellas sombreadas en morado.

abril sep 2023

Sombreado en blanco la salida de rango en convergencia. En ese caso, la vela de ruptura de rango es la que manda indicando el stop de protección.

El sectorial bancario europeo es el otro elemento que amenaza al mercado en estos momentos. Hasta la fecha este sector director ha sido el que ha dado soporte a los selectivos del viejo continente rescatándolos en octubre de 2022 y 2023.

Si se fijan en el chart semanal comprobarán como los bancos han cedido hasta su directriz alcista. Esta es la sexta vez que el sectorial se apoya en ella desde julio de 2022. Es muy importante que dicha directriz sea respetada y que el sectorial retome las alzas. Excesivos apoyos, para posiblemente confirmar una directriz alcista y muy malas sensaciones si dicha directriz fuera batida.

No pasemos por alto lo comentado más arriba: la divergencia generada entre Dax y Eurostoxx.

Este apoyo en la directriz alcista de medio plazo se produce tras romper el sectorial su primer soporte relativo en la zona de los 5540 puntos.

¿Estamos ante una figura de doble techo a la baja rota, al cierre de vela semanal y tras abrir un gap bajista diario? ¿O quizás estamos ante una corrección plana, por onda de Elliott?

Sería muy positivo que el CFD Bancos Europa superara, por el momento, y al cierre de vela diaria la zona de los 5615 puntos. De esa forma se podría cerrar el gap diario bajista que confirmó la “aparente” figura de vuelta a la baja y el sectorial se reestructuraía al alza en los plazos cortos.

Y de paso, si el Dax encontrara la convergencia con el Eurostoxx, “miel sobre hojuelas”. Total, está todo, “ahí al lado”

A contrario sensu, el riesgo sería bajista.



