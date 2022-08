Rovi aumenta el beneficio en un 58%. ¿Es hora de comprar?

Laboratorios Rovi reportó el miércoles pasado un aumento del beneficio neto del 58% hasta los 80,6 millones de euros para el primer semestre. Este aumento en el beneficio neto se debe principalmente a un aumento en los ingresos gracias a las vacunas COVID-19. También nos informó de un aumento del 31% en los ingresos operativos hasta 380,4 millones de euros. Rovi espera aumentar sus ingresos de explotación entre un 15% y un 20% para el 2022. Sus acciones se dejaban un -0,54% en el momento de este escrito. Ahora debemos saber cuál es el valor intrínseco de esta empresa para saber si invertir en ella o no. Como siempre hacemos, veremos el lado fundamental primero con nuestro propio modelo ‘DCF’ y después el técnico.

Para crear nuestro modelo ‘DCF’ primero hemos de estimar los ingresos futuros que va a tener esta empresa. Para ello, debemos sacar una tasa de crecimiento de los ingresos. Los ingresos han crecido a una tasa compuesta anual del 13,85% desde 2012 hasta 2021. Esta es la tasa a la que asumiremos que seguirán creciendo los ingresos en los próximos cinco años. Después, hemos de estimar qué margen operativo tendrá Rovi en lo próximos 5 años. Durante los últimos 9 años, el promedio del margen operativo es del 12,40%. Vamos a asumir que este es el margen operativo que podrá mantener Rovi durante estos cinco años Si es así, esta empresa tendrá un beneficio operativo de 154 millones de euros en el año 2026, algo por debajo de lo que obtuvo en el año 2021. Una vez hecho esto, hemos de descontar estos flujos a una tasa adecuada. La tasa adecuada es el coste del capital promedio ponderado o ‘WACC’ por sus siglas en inglés. El ‘WACC’ de Rovi es del 7,5%. Si descontamos estos flujos a esa tasa del 7,5%, llegamos a un valor de 597 millones de euros. Este es el valor de la empresa sin incluir algo muy importante que es el valor terminal. El valor terminal es el valor de la empresa después de la fase de crecimiento. Por lo general, la tasa de crecimiento después de los cinco años estimados se fija en la tasa de inflación a largo plazo, un 2%. Si sumamos el valor terminal a los 597 millones, llegaremos a un valor total de la empresa de 3.452 millones. Aquí vemos que el valor terminal supone un 80% de la valoración de la empresa. Esto es lo habitual. El valor terminal siempre es superior a la suma de los flujos descontados. De ahí que un cambio en el valor terminal afecte tanto al valor total de la empresa. Por lo tanto, el valor total de la empresa Laboratorios Rovi es de 3.452 millones de euros. Para saber cuál es el valor intrínseco por acción, dividimos este valor entre el número total de acciones en circulación, 54 millones. Así, llegamos a un valor intrínseco por acción de 64€. Ahora mismo, sus acciones cotizan a unos 60€ por acción. Esto supone sólo un 6% de descuento.

¿En el plano técnico qué vemos? Lo primero que destaca es que hemos roto por encima de la directriz bajista que lleva ahí desde el 8 de abril. Ahora nos encontramos en una consolidación entre 56€ y 61€, algo que podría durar un tiempo. También vemos una resistencia en 73€ y el triángulo ascendente que rompió a la baja. Normalmente los triángulos ascendentes son una señal de que más subidas están por venir. Pero en este caso no fue así, tuvimos una ruptura a la baja y el inicio de una tendencia bajista la cual ya ha terminado. En cuanto a indicadores, vemos la media móvil de 50 días. Esta media sirve para medir la tendencia a medio/largo plazo. Ahora mismo estamos cotizando por encima de esa media, aunque hoy mismo la hayamos testeado e incluso roto por debajo en el intradía. Tenemos que vigilar esta media móvil para ver señales de soporte y también para ver si la pendiente de esta media se pone en positivo. Si fuera así, sería una señal muy buena para estas acciones ya que el ‘momentum’ estaría dándose la vuelta al alza. Si miramos otros indicadores de ‘momentum’ veremos que, por ejemplo, el MACD tuvo una divergencia alcista entre el 19 de mayo y el 16 de junio. Una divergencia alcista no es más que cuando el indicador forma mínimos crecientes mientras que el precio forma mínimos decrecientes. Ahí decimos que hay una divergencia alcista y que es muy probable que el precio empiece a subir, como lo hizo en este caso. De todos modos, el MACD se encuentra en una tendencia alcista aunque sí es verdad que la diferencia entre la línea de señal (línea blanca) y la media móvil (línea roja) o también conocido como el histograma del MACD está en un valor próximo a cero. Esto nos indica que el ‘momentum’ es inexistente, ni positivo ni negativo. Esto viene a reflejar lo que nos está diciendo el precio, que estamos en una consolidación que puede durar un tiempo. También podemos mirar otros indicadores de ‘momentum’ como puede ser el RSI de 10 días. Ahora mismo estamos en una consolidación en este indicador marcado por las dos líneas horizontales amarillas. Esto significa que, como bien hemos dicho antes con el MACD, no existe ‘momentum’ en estas acciones. El ‘momentum’ es simplemente la aceleración o desaceleración del precio, al alza o a la baja, que no siempre se correlaciona con el precio. Ya que no tienen ninguna fuerza estas acciones, debemos esperar a que la tenga. Esto seguramente ocurrirá cuando veamos una ruptura por debajo de 56€ o por encima de 61€.

