Reunión BCE con alta incertidumbre: la cuantía de la subida de tipos (+0,25% ó +0,50%) y la dureza de Christine Lagarde claves para la bolsa y los bonos

El consenso espera que el BCE suba 25 puntos básicos (pb) hasta el +3,75%, aunque no es descartable subida de +50 pb

A las 14:15 horas decisión de tipos de interés por parte del BCE. El consenso de mercado recogido por Trading Economics espera que el BCE suba el tipo de intervención y el de depósito en 25 puntos básicos hasta el 3,75% y 3,25% respectivamente. La rueda de prensa posterior con comunicado y declaraciones de Christine Lagarde tendrá lugar a las 14:45 horas.

El objetivo de estabilidad de precios está lejos y el ciclo de subida de tipos podría continuar en próximas reuniones

La inflación preliminar de ABR23 de la zona euro quedó en el +7,0% una décima por encima de lo esperado y del dato del mes anterior. La inflación subyacente quedó en línea con lo esperado, en el +5,6% ia y una décima por debajo del 5,7% ia registrada en el mes de MAR23. Unos datos que rompen la racha bajista de inflación que comenzó en octubre del año pasado y que están muy alejados de lo que el BCE considera compatibles con el objetivo de estabilidad de precios. Esta circunstancia hace pensar que el ciclo de subida de tipos no ha tocado a su fin y, para algunos participantes de mercado, existe la posibilidad de una subida de tipos más intensa: de +0,50 pb hasta el +4,00% en esta reunión.

En términos de actividad, la economía europea, está sufriendo una desaceleración. El dato de PIB adelantado del 1T23 publicado el viernes presentó un crecimiento trimestral del +0,1% y del +1,3% frente al +1,9% del 4T22. Por otro lado, las recientes encuestas empresariales PMI del mes de abril apuntan a que el crecimiento está sostenido por el sector servicios. El PMI de manufacturas de la zona euro quedó en el 45,8 puntos, por debajo de los 47,3 puntos de MAR23, que es el nivel más bajo de los últimos 35 meses y ahonda en zona de contracción. El PMI de servicios se publicará a las 10:00 horas y se espera que repunte hasta +56,6 puntos compensando la debilidad en el sector industrial.

Christine Lagarde podría tener margen para bajar un grado la dureza en el discurso

En la rueda de prensa, a las 14:45h, lo importante será el tono del discurso de Christine Lagarde. Con una tasa de inflación muy lejos del objetivo del precios del BCE, parece probable que se mantenga el tono duro o tensionador por parte de la gobernadora del banco central.

Gráfico diario de CFD sobre Petróleo Crudo Brent

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 04/05/23

Sin embargo, la apreciación reciente del euro y la caída de los precios de la energía, conceden margen para que Christine Lagarde pueda bajar un grado la dureza en su lucha contra la inflación. El CFD sobre el Petróleo Crudo Brent se establece a un paso de mínimos anuales y experimenta caídas superiores a los 30 puntos porcentuales frente al mes de mayo del año pasado.

Posible impacto en el mercado

Un BCE muy duro, +50 pb de subida y rueda de prensa tensionadora, podría impactar negativamente y de forma conjunta en el precio de los bonos y de las bolsas. Sin embargo, el EUR/USD, podría recibirlo con subidas por un estrechamiento en el diferencial de tipos de interés respecto al USD.

Un BCE menos agresivo, +25 pb de subida y rueda de prensa bajando la dureza del discurso, podría sentar bien al precio de las bonos y de las bolsas. Sin embargo, el EUR/USD podría recibirlo con caídas pues se mantendría el diferencial de tipos a favor del USD.

Niveles en principales CFDs

El CFD Euro Bund (sobre Bund o bono alemán a 10 años) se encuentra rebotando a corto plazo: el precio consolida por encima de 136,213 y el oscilador MACD cruza al alza a su señal. El movimiento se produce desde la parte inferior del rango desarrollado en los últimos meses con zona de soporte clave comprendida entre 133,628 y 131,369. Hay una primera resistencia en 133,710 que es máximo de ABR23 y una segunda resistencia en 141,187 que es máximo anual.

Gráfico diario de CFD sobre Bund con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 04/05/23

El CFD Alemania 40 se mantiene dentro de rango estrecho de corto plazo con techo en 16.007 y suelo en 15.681 puntos. La ruptura del lateral podría marcar la dirección del próximo movimiento de corto / medio plazo. El fondo de mercado es alcista si nos fijamos en la pendiente de la media móvil simple de 200 sesiones y en la directriz alcista que une los mínimos de 2022 y el mínimo de MAR23.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 04/05/23

El CFD sobre EUR/USD se encuentra dentro de un rango de corto plazo con techo en 1,1095 y suelo en 1,0909. La ruptura del rango podría marcar la dirección del próximo movimiento de corto / medio plazo. El fondo de mercado continúa siendo alcista si atendemos a la directriz que une mínimos de 2022 y 2023 y a la pendiente de la media móvil simple de 200 sesiones.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 04/05/23

