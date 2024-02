Resultados empresariales: EEUU sorprende positivamente y Europa se queda atrás

La temporada de resultados empresariales del 4T23 está avanzada y podrían comenzar a extraerse algunas conclusiones.

EEUU es la cara y Europa es la cruz

EEUU y sus empresas siguen manteniendo un fuerte momento positivo, mientras que en Europa, la situación es la contraria.

Según cifras de LSEG I/B/E/S, para el S&P 500 los beneficios crecen al 8,1% (con un 81% de sorpresas positivas) y los ingresos avanzan un 3,2% (con un 63% de sorpresas positivas).

En el caso del STOXX 600 los beneficios (con un 55% de sorpresas positivas) estarían retrocediendo un 7,6% y los ingresos un 1,3% (con un 47% de sorpresas positivas).

EEUU cotiza bastante más caro que Europa

Con el momento negativo en resultados en Europa, sorprende que el STOXX 600 siga avanzando este año, un 2,9%, y que se encuentre próximo a probar la zona de máximos históricos. La divergencia podría encontrar una justificación en los múltiplos de valoración que podrían calificarse de bajos en términos históricos. Según STOXX, el PER actual del índice es de 12x y la Rentabilidad por dividendo del 3,1%.

Por el contrario, el momento positivo en resultados acompaña las subidas en los índices de EEUU. Sin embargo, en este caso, lo que nos encontramos son unos múltiplos de valoración más elevados. Según S&P Dow Jones Indices, el PER actual del S&P 500 es de 22,8x y la Rentabilidad por dividendo es del 1,46%.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 08/02/24

En ambos casos tanto Europa como en EEUU, las subidas de precios están siendo más abultadas que las subidas en los beneficios. Para el conjunto de 2023 los beneficios estarían creciendo un 3,7% en el S&P 500 y han bajado un 0,3%. En ese periodo, el S&P 500 subió cerca de 25 puntos porcentuales y el STOXX 600 más de dos dígitos.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF en gráfico diario con RSI extraído de Next Generation a 08/02/24

La expansión de múltiplos o encarecimiento de las cotizaciones se está produciendo en un contexto donde las rentabilidades de los activos de riesgo se están estabilizando en los niveles más altos desde el pico de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2007 y 2008.

Revisión a la baja de las estimaciones de cara al 1T24

A la vez, las estimaciones de beneficios para el 1T24 realizadas por las propias empresas se están revisando a la baja. Según LSEG I/B/E/S de las 51 estimaciones realizadas por las empresas del S&P 500: 35 han sido negativas, 12 positivas y 4 se han mantenido. Para el conjunto del S&P 500, según cifras de FactSet, los analistas han recortado las estimaciones de beneficios en un 1 4% para el 1T24, por encima de la media de los últimos años.



