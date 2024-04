Resultados empresariales EEUU 1T24: mercado confiado y valoraciones elevadas

Mañana viernes comienzan a publicar cuentas los grandes bancos de EEUU y la temporada de resultados del 1T24 se da por iniciada. El S&P 500 recibe la información presentando algunos excesos. En términos de valoración, según FactSet, el PER Forward a 12 meses es de 20,5x vs las 17,7x de la media de la última década. En términos de sobrecompra, el RSI en gráfico semanal alcanza niveles no vistos desde ENE20 y la distancia del precio a la media de largo plazo supera los dos dígitos.

US SPX 500 en gráfico semanal con RSI extraído de Next Generation a 11/04/24

La confianza se mantiene alta

Pese a los excesos señalados, la confianza en las bolsas es alta. La volatilidad sigue siendo baja, aunque haya repuntado algo recientemente, y las encuestas muestran un alto optimismo. A la vez, se ha ido revisando al alza de forma recurrente el precio objetivo del S&P 500: para FactSet estaría en los 5.589,06 puntos y para S&P Dow Jones Indices en 5.654,51 puntos.

El proceso de concentración podría continuar

La dinámica de concentración en unas cuantas grandes compañías podría continuar extendiéndose. El momento es positivo en términos agregados, pero gran parte de las compañías presenta debilidad.

Por un lado, nos encontramos que a nivel agregado, el proceso habitual de revisiones a la baja de estimaciones ha sido bastante suave y que se espera que el índice mantenga momento positivo generalizado: para LSEG I/B/E/S los ingresos del S&P 500 crecerán al 3,0% y los beneficios al 5,0%, ambos en tasa interanual.

Sin embargo, por otro lado, los guidance realizados por las propias compañías son claramente negativos. Según FactSet, 79 compañías del S&P 500 han revisado a la baja sus estimaciones para este trimestre que es el nivel más alto desde el 2T19. Según LSEG I/B/E/S, han sido 86 empresas del S&P 500 las que han realizado un anuncio negativo, un 70% de las que han actualizado estimaciones.

El sector financiero primero en publicar: seguros suman y bancos restan

Este viernes 12 de abril publican algunas compañías del sector financiero para las cuales el consenso espera:

JPMorgan Chase: ingresos de 41.840M de USD (+9,24%) y BPA (Beneficio por acción) de 4,19 USD (+2,19%).

Wells Fargo: ingresos de 20.180M de USD (-2,6%) y BPA de 1,07 USD (-13,0%).

BlackRock: ingresos de 4.640M de USD (+9,40%) y BPA de 9,34 USD (+17,78%)

Citigroup ingresos de 20.390M de USD (-4,71%) y BPA de 1,22 USD (-34,40%).

Financial Select Sector SPDR Fund en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 11/04/24

El sector financiero, en su conjunto, espera publicar un incremento del beneficio del 0,7%. La industria del sector seguros será la que más aportará al crecimiento (+37%) y los bancos podrían restar de forma notable (-18%). Dentro de los bancos, la banca regional en su conjunto podría sufrir una caída del 28% en sus beneficios.

iShares US Regional Banks ETF en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 11/04/24

La semana que viene más sector financiero

Goldman Sachs (GS) y The Charles Schwab (SCHW) publican el lunes. El martes presentan UnitedHealth Group (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America (BAC) y Morgan Stanley (MS). El miércoles rinden cuentas ASML, Abbott Laboratories (ABT), IBM y Prologis (PLD). Taiwan Semiconductor (TSM), Netflix (NFLX) e Intuitive Surgical (ISRG) publicarán el jueves a cierre de sesión. Procter & Gamble (PG) y American Express (AXP) cerrarán la semana el viernes.

Los días de mayor volatilidad en los índices vendrán con la publicación de los resultados de los 7 magníficos que ponderaban cerca de 29 puntos porcentuales en el S&P 500. Las fechas de publicación esperadas son las siguientes: Microsoft (23 de abril), Tesla (23 de abril), Alphabet / Google (23 de abril), Meta Platforms (24 de abril), Amazon (25 de abril), Apple (2 de mayo) y NVIDIA (22 de mayo).



