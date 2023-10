Resultados empresariales: decisivos para saber si el S&P 500 mantiene la tendencia alcista

Los resultados empresariales son el foco

El foco de mercado se va a girar hacia los resultados empresariales. Por fin dejaremos de hablar de la inflación y los tipos de interés, y veremos cómo han impactado en las cuentas empresariales. La temporada de resultados ya ha comenzado, han publicado 20 compañías (entre ellas Nike) sorprendiendo el 85% positivamente en beneficios. Sin embargo, la publicación de resultados adquiere intensidad cuando rinden cuentas los grandes bancos y UnitedHealth, que lo hacen este viernes, y es cuando oficialmente se da inicio a la temporada de resultados.

Beneficios y ventas estancados

Según Factset para el S&P 500 espera una caída del beneficio del 0,3% respecto al mismo trimestre que supondría la cuarta consecutiva, aunque sin grandes desplomes. En términos de ventas se espera una subida del 1,7% interanual y los márgenes repuntarían una décima hasta el 11,7%.

Según LSEG I/B/E/S, también para el conjunto del S&P 500, se espera una subida del 1,3% en los beneficios del 3T23 vs 3T22. Para las ventas se espera una subida del 0,9% en términos interanuales.

Independientemente de la fuente. No se esperan grandes caídas o subidas para las principales cifras de los resultados empresariales. Se podría decir que los beneficios y las ventas no presentan momento o se encuentran estancadas. Una observación que se podría estancar al conjunto del año si atendemos a las estimaciones que espera una subida del 2,4% de las ventas y de un 0,9% en los beneficios.

Valoraciones: ajustadas en términos históricos pero elevadas frente a los bonos

La ratio Precio/Beneficios a futuro a un año del S&P 500 (PER Forward) se sitúa en 17,7x, tanto para FactSet como para LSEG I/B/E/S, cuando la media de los últimos 5 y 10 años de esta ratio de valoración es de 18,7 y 17,5x respectivamente. Se podría decir que la valoración del S&P 500 se encuentra ajustada en términos históricos.

Sin embargo, la diferencia en esta ocasión, es que en términos relativos, las ratios de valoración frente al activo libre de riesgo o las Notas de EEUU a 10 años, han perdido atractivo:

La rentabilidad por dividendo del S&P 500 se sitúa en el 1,62% mientras que la TIR del bono de EEUU a 10 años se encuentra en el 4,70%.

La prima de riesgo (rentabilidad esperada de los beneficios menos la rentabilidad de los bonos) se sitúa en el 4% que es el nivel más bajo desde el techo de la bolsa de 2007.

S&P 500 cerca de las referencias técnicas de largo plazo: la tendencia alcista en juego

En las condiciones actuales, falta de momento en resultados y valoraciones ajustadas, la temporada de resultados empresariales puede ser decisiva para saber si el S&P 500 consigue mantener el fondo alcista. El índice, ha conseguido rebotar después de apoyarse en la base del canal alcista y en la MMS (200). El rebote podría afianzarse y, con ello, el fondo alcista si los resultados sorprenden positivamente. Por el contrario, si las sorpresas negativas se acumulan, la tendencia alcista podría resentirse.

US SPX 500 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 11/10/2023

El USD fuerte pasa factura a las empresas internacionales

A nivel geográfico, según FactSet, las empresas del S&P 500 con una exposición mayoritaria en términos de ingresos a EEUU se espera que presenten un crecimiento en beneficios (+2,8%) y de ventas (+3,2%). Por el contrario, las empresas con mayor exposición internacional podrían ver como se reducen sus beneficios (-6,1%) y ventas (-2,7%). La apreciación del USD podría estar mermando la competitividad de las empresas de EEUU en el exterior.

Energía y materiales los peores sectores

Por sectores, ocho de los once en los que se descompone el S&P 500 se espera que presenten un crecimiento en los beneficios. Los sectores líderes serán Servicios de comunicación y Consumo cíclico. En el lado opuesto, se encuentran los sectores de Energía y Materiales.

El Sector financiero centrará el foco de atención en el comienzo de la temporada de resultados. Citigroup, BlackRock, JP Morgan, PNC Financial Services y Wells Fargo publican antes de la apertura del viernes. The Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley y US Bancorp publicarán los primeros días de la semana que viene.

En su conjunto, para el Sector financiero se espera que aumenten los beneficio en un 8,7%. Sin embargo, gran parte de esta ganancia se la llevaría la industria aseguradora. La industria de bancos diversificados podría aumentar sus beneficios un 7%, sin embargo, los bancos regionales podrían experimentar una caída del 15% en sus beneficios. En los bancos será clave ver cómo ha afectado la subida de tipos de interés en los niveles de capital y como han evolucionado los depósitos. Por otro lado, pueden ser foco de atención para ver el estado del ciclo, si comienzan a subir las comisiones por descubierto y las provisiones por insolvencias.



