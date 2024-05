Resultados de NVIDIA con la acción pegada a máximos históricos: ¿volverá a sorprender?

NVIDIA ha subido más de 90 puntos porcentuales en lo que llevamos de año y supera los 2,3B de USD en capitalización asentándose en el tercer puesto del ranking de megacorporaciones por detrás de Microsoft y Apple, y por encima de Alphabet (Google). La compañía publica resultados el miércoles 22 de mayo a cierre de sesión y es el evento más importante de la semana.

Múltiplos de valoración y perspectivas de crecimiento excepcionales

Los múltiplos de valoración son excepcionales y se sitúan en los niveles más altos de los últimos años. Atendiendo a las diferentes métricas que publica Morningstar en su ficha cuantitativa, la ratio Precio / Valor Contable es de 52,93x y la ratio Precio / Beneficios es de 77,52x.

Unas valoraciones que se han justificado por unos ritmos de crecimiento extraordinarios. El consenso de mercado espera un BPA (Beneficio por acción) de 5,58 USD, un 412% superior a los 1,09 USD obtenidos en el mismo periodo del ejercicio pasado. En términos de ingresos, el consenso de mercado espera que aumenten un 241%, respecto al año anterior, y se sitúen en los 24,53MM de USD.

Ficha de Morningstar sobre NVIDIA extraída de Next Generation actualizada a 17/05/24

¿Seguirá la compañía siendo capaz de crecer a un fuerte ritmo?

La industria de la IA, según Bloomberg Intelligence, se espera que crezca un 42% en tasa de crecimiento anual compuesta en los próximos 10 años. Un fondo que favorece a compañías como NVIDIA, pero que también atrae a la competencia. En este sentido, rivales como AMD e Intel están creando nuevos aceleradores que puedan competir con las GPU de NVIDIA.

La acción recibe los resultados pegada a máximos históricos

La acción recibe los resultados muy cerca del máximo histórico marcado durante el mes de marzo en los 973,92 USD. En esta ocasión, tras varios meses de consolidación, la sobrecompra, aunque es elevada, no es extrema. Sin embargo, el volumen de contratación que ha acompañado la subida en las últimas semanas ha bajado de forma sustancial restando algo de fiabilidad al movimiento.

NVIDIA en gráfico diario con ROC (21) extraído de Next Generation a 21/05/24

El éxito o el fracaso de la ruptura de resistencias dependerá de los resultados. En este sentido, señalar que NVIDIA tiene un historial de sorpresas positivas en términos de beneficios: en los últimos 4 trimestres ha batido las estimaciones de beneficios en un 19,5% de media. El foco de atención también se centrará en el guidance o las previsiones que emita la propia compañía para el próximo trimestre, por el momento, el consenso de mercado espera que los ingresos sean de 26,54MM de USD en el segundo trimestre del año.



